دبي: من المقرر أن تنظم جمعية إدارة الموارد البشرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو كما تعرف بــ (SHRM Mena) اجتماعًا لأكثر الأشخاص تأثيرًا في مجالي الموارد البشرية والتكنولوجيا في مؤتمرها ومعرضها الرائد لتكنولوجيا الموارد البشرية السنوي لعام 2023. ومن المقرر إقامة المؤتمر، الذي يهدف الى استكشاف أحدث الإستراتجيات في عالم العمل سريع التطور، في فندق أتلانتس النخلة في دبي يومي 1 و 2 نوفمبر 2023.

وتحت شعار "معًا نحو الغد"، سيجمع الحدث شخصيات بارزة وقادة فكر وصناع قرار للتأكيد على أهمية إقامة شراكات دائمة والتعلم من التحديات التي تواجه بيئة العمل، والتعاون لتشكيل مستقبل أكثر إشراقًا لأماكن العمل.

وأثارت الاضطرابات في أماكن العمل والتي تسارعت بفعل عوامل مثل وباء كوفيد 19 وصعود الذكاء الاصطناعي، واعتماد نماذج العمل عن بعد أو المختلط، مخاوفاً بشأن صحة الموظفين وأدائهم، لذا سيكون مؤتمر SHRM بمثابة ملتقى لتداول طرق تمكين العمال والمنظمات للتخفيف من هذه الاضطرابات والقضاء عليها في نهاية المطاف.

وأكد جوني سي. تايلور الابن، الرئيس والمدير التنفيذي لـ SHRM، أن "مشهد العمل المتغير يتطلب اهتمامنا، ويجب علينا معالجة الاضطرابات التي تؤثر على أماكن العمل. وستعمل فعاليات SHRM على تبسيط الأنظمة والقوانين وتقديم أساليب مبتكرة واستراتيجيات رائدة بالإضافة إلى تمكين الأفراد والمنظمات من أجل تحقيق النجاح في هذه الأوقات العصيبة، وتزويدهم بالقدرة على التنقل بسهولة بين الفرص المتنامية في عالم الأعمال الحديث."

مؤتمرات SHRM مخصصة لتسخير الأتمتة وأطر العمل الديناميكية لإعادة تشكيل نماذج العمل التقليدية. وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة منارة للابتكار وتكنولوجيا المعلومات ومثالاً عالمياً للتعاون والكفاءة الرقمية، بالإضافة إلى أنها تعد مثالاً للدول التي تسعى إلى تعزيز قواها العاملة و معالجة تعقيدات مستقبل العمل التي تتطلب جهداً متناغماً تشارك فيه الشركات والحكومات والمؤسسات التعليمية.

تلتزم SHRM بالمساهمة بشكل كبير في هذا المسعى النبيل مستفيدةً من خبرتها لضمان استعداد القوى العاملة العالمية للتنقل بين التعقيدات والفرص المتنامية في مشهد التوظيف المعاصر. من المقرر أن يضم المؤتمر والمعرض السنوي أكثر من 50 متحدثًا إقليميًا وعالميًا متميزًا ويستقطب أكثر من 1600 شخص من قادة الموارد البشرية والتكنولوجيا إلى جانب أكثر من 150 مديرًا تنفيذيًا يمثلون 50 جنسية.

سيقدم البرنامج والذي مقرر أن يستمر لمدة يومين تجارب تعليمية غامرة تتضمن جلسات ذات فائدة عالية ودراسات نماذج تعد الأفضل في فئتها بالإضافة إلى أوراق بحثية ومقالات وغير ذلك الكثير.

لمزيد من المعلومات حول المؤتمر، يرجى زيارة shrmmena2023.

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نبذة عن SHRM

تعمل SHRM على إنشاء أماكن وبيئات عمل أفضل حيث يزدهر أصحابها والموظفين معًا حيث يقع العمل والعمال في صلب اهتمام SHRM فهي تعد أول خبير ومنظم وقائد فكري في القضايا التي تؤثر على أماكن العمل المتطورة اليوم مع ما يقرب من 325000 عضو في 165 دولة. وتؤثر SHRM على حياة أكثر من 235 مليون عامل وعائلة على مستوى العالم. لمعرفة المزيد تفضلوا بزيارة SHRM.org

تقدم SHRM الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدعم لأعضائها وشركائها في جميع أنحاء مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال برامج الشهادات والتطوير المهني والمؤتمرات والدورات الداخلية لعملاء القطاعين العام والخاص، وتعد SHRM من أهم الخبراء والدعاة ورائدي الفكر في القضايا التي تؤثر على أماكن العمل المتطورة في يومنا هذا.