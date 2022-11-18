سينطلق الحدث لهذا العام تحت شعار "تسريع التعافي" وسيستمر على مدار يومين بدءاً من يوم 28 من شهر نوفمبر في دبي

· سيفتتح الحدث السنوي بجلسة حوارية من قبل المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام كاظم

· عصام كاظم سيستعرض كل ما تحتاجهُ إمارة دبي لتبقى وجهة سياحية وإقتصادية جذابة

· سيقام المؤتمر لهذا العام تحت شعار "تسريع التعافي"

· سيشهد المؤتمر إضافة جديدة ومهمه جولة الرؤى السريعة

تستعد الجمعية الدولية لخدمات المبيعات والتسويق لقطاع الضيافة في الشرق الأوسط (HSMAI ME) للإعلان عن أسماء كبار الشخصيات التي ستشارك في مؤتمر الاستراتيجية التجارية السنوي الخامس (ROC22)، وسيعقد هذا الحدث المهم لهذا العام في فندق كونراد دبي خلال الفترة من يوم 28 ولغاية يوم 29 من شهر نوفمبر الجاري لعام 2022.

بعد النجاح الذي حققتهُ الدورات السابقة للمؤتمر والتي ركزت على إدارة الإيرادات، سينصب تركيز هذا العام على تخصصات متعددة ومتنوعة بما في ذلك التسويق وزيادة الإيرادات والمبيعات والموارد التشغيلية بما فيهم المتحدثين المشاركين في الحدث من خارج قطاع الضيافة لأجل تبادل أفضل الممارسات والخبرات.

كما سيستضيف الحدث لأول مره من تاريخ تنظيمه وحتى الأن مجموعة من الشخصيات المؤثرة والمتحدثين من مختلف القطاعات الأخرى. حيث تهدف الجمعية من خلال جذب هذه الشخصيات للحدث إلى تثقيف وتوسيع منظور صناعة الضيافة ككل من خلال مشاركة خبراتهم ومعرفتهم مع الحضور.

هذا وسيفتتح الحدث السنوي بجلسة حوارية من قبل المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام كاظم. وخلال هذه الجلسة، سيستعرض كاظم كل ما تحتاجهُ إمارة دبي لتبقى وجهة سياحية وإقتصادية جذابة، وكيفية ضمان مواكبة دبي لاتجاهات التكنولوجيا للبقاء على رأس الوجهات السياحية العالمية الجاذبة للمسافرين.

سيقام المؤتمر لهذا العام تحت شعار "تسريع التعافي"، خاصةً بعد الأحداث والتحديات غير المسبوقة الناجمة عن جائحة كوفيد – 19، كما سيجمع الحدث أهم قادة قطاع الضيافة، وسيساهم في تقديم رؤية الخبراء ويشارك معرفتهم في مجال أعمالهم من أجل المساعدة في تعزيز تعافي الصناعة ودفع عجلتها نحو عصرِ جديد.

سيضم مؤتمر الاستراتيجية التجارية السنوي الخامس (ROC22) العديد من المحاور الأساسية والحلقات النقاشية والجلسات الحوارية والشبكات التعليمية، كما سيعمل على تحفيز ثقافة الحوار ما بين قادة ومحترفي قطاع الضيافة ضمن مجموعة واسعة من المحاور.

وسيتضمن المؤتمر كذلك كلمة رئيسية سيلقاها سكوت ليفرمور، كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط، يتحدث فيها عن أهم العوامل الاقتصادية التي تؤثر على قطاع الضيافة بشكل مباشر - مثل التضخم الاقتصادي والمخاوف من الركود - وكيف ستؤثر سرعة التعافي على صناعة السفر. وستناقش أيضاً ديبي سيمينسر، نائبة رئيس التعلم والتطوير في الشرق الأوسط وأفريقيا من أكور، أهم الوسائل التي يمكن للمؤسسات الاستفادة منها ونقاط قوتها التي تساهم في دفع النتائج وتعزيز الأداء الفردي.

وستأتي جولة الرؤى السريعة (The Lightning Round) كإضافة جديدة ومهمة لهذا العام في مؤتمر الاستراتيجية التجارية السنوي الخامس (ROC22) إسوةً بتقاليد مؤتمر الإستراتيجية العالمي. وسيشارك فيها كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال الإيرادات والتسويق من أكبر العلامات التجارية العالمية للضيافة من أجل تقديم أفضل ممارساتهم ورؤاهم الاستراتيجية وأفكارهم المميزة لزيادة الإيرادات والأرباح خلال المؤتمر.

أما منطقة التوجهات والرؤى الجديدة ستتضمن جلسات مثيرة للاهتمام مثل "الطرق الخمسة لاتخاذ نهج يركز على الضيوف في البيانات" من قبل شركة سينداين، و"استخدام الذكاء الاصطناعي لدفع استراتيجية الإيرادات" من قبل شركة أوراكل للضيافة، و "نجاح التكامل المباشر" من قبل مجموعة سيرا. كما ستشارك شركة اف بي جي أفضل الممارسات التي يمكن أن تساعد الفنادق على تعزيز تجربة ضيوفها.

وبهذا الصدد قالت منى فرج، العضو المنتدب للجمعية الدولية لخدمات المبيعات والتسويق لقطاع الضيافة في الشرق الأوسط: "هذه المحاور الرئيسية والجلسات النقاشية ليست سوى غيض من فيض يضمن للضيوف مغادرة المؤتمر وقد أُثريت عقولهم بأهم الرؤى والأفكار الجديدة. حيث سيقدم هذا الحدث الفريد من نوعهِ قيمة هائلة لمحترفي قطاع الضيافة بمشاركة مجموعة متميزة من كبار القادة والمؤثرين وخبراء الصناعة عبر مجموعة من البرامج والمحاور الرئيسية المهمة".

كما سيقوم كبار قادة الصناعة من امثال كارل إسكريت، الرئيس التنفيذي لشركة لايك ديجيتال وشركائها، و رويل فوس، الشريك في شركة سكاين، باستكشاف المحاور الرئيسية حول مدى تأثير الميتافيرس (Metaverse) و أن اف تي (NFTs) و العملة المشفره (cryptocurrency) على صناعة قطاع الضيافة.

كذلك عادت لهذا العام جوائز نجوم المؤتمر (ROC Star) بحلةٍ جديدة، كما سيتم الاعتراف بمبادرات المبيعات والتسويق والإيرادات من لدى الجمهور بعد إدراجها في القائمة المختصرة النهائية من قبل المجلس الاستشاري، حيث سيتحول مؤتمر الاستراتيجية التجارية (ROC) إلى مسرح لعرض أهم الإنجازات الرئيسية في الصناعة.

ومن الجدير بالذكر بأن المؤتمر السنوي الخامس للاستراتيجية التجارية سيمتد على مدار يومين وسيتضمن جلسات نقاشية ومحاور اساسية وحوارت بناءه بين الأعضاء، بالإضافة إلى 39 كلمة رئيسية و9 حلقات نقاش يقدمها أكثر من 75 من كبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء في قطاع الضيافة.

باب التسجيل مفتوح للمشاركة في المؤتمر السنوي الخامس للاستراتيجية التجارية، وقد تم بيع العديد من التذاكر منذ فتح باب التسجيل إلى الأن، وللمزيد من المعلومات حول كيفية التسجيل يرجى النقر هنا.

#بياناتحكومية

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نبذة عن الجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة (HSMAI):

تأسست الجمعية العالمية في الولايات المتحدة في عام 1927، وهي منظمة عالمية تضم في عضويتها 5000 عضو من 35 دولةً وفرعاً حول العالم، جميعهم متخصصون في مجالات المبيعات والتسويق وإدارة الإيرادات في مختلف قطاعات الضيافة.

وتلتزم الجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة (HSMAI)، بتنمية الأعمال التجارية في قطاع الضيافة والفنادق وشركائهم في هذا المجال، كما تلعب دوراً رائداً في تعزيز النمو الذكي والمستدام لإيرادات الفنادق، من خلال توفير جميع الخدمات والبرامج والخبرات المميزة لأعضاء الجمعية لدعم مجالات الضيافة والمبيعات والتسويق وتحسين الإيرادات في قطاعي السياحة والضيافة.

وتُدير الجمعية فروعاً إقليمية حول العالم في مناطق مختلفة من الأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا إضافةً إلى فرعها في الشرق الأوسط، ويتولى قيادة هذه الفروع مجالس الإدارات المختلفة ومجموعة من الموظفين الإقليميين.