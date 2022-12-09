اختتمت الجمعية الدولية لخدمات المبيعات والتسويق لقطاع الضيافة في الشرق الأوسط (HSMAI ME) مؤتمرها السنوي الخامس للاستراتيجية التجارية بنجاح والذي ضمَ 28 خطاب رئيسي و 8 جلسات حوارية حول مجموعة واسعة من المواضيع التي تهدف إلى تسريع التعافي والانتعاش في قطاع الضيافة.

أقيم الحدث يومي 28 و 29 نوفمبر الماضي في فندق كونراد دبي وبحضور أكثر من 275 شخص للاستماع إلى الخطابات الرئيسية والجلسات الحوارية التي استكشفت كل جانب من جوانب الضيافة، بدءً من المبيعات والتسويق إلى الإدارة التجارية وإدارة الإيرادات. كما ضم كذلك المؤتمر لهذا العام متحدثين وخبراء من خارج قطاع الضيافة ساهموا بمنظور جديد، وقدموا رؤى وأفكارا جديدة وقيمة للحضور.

وبهذا الصدد قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري : "إنّ تنظيم هذا الحدث المهم في دبي يؤكد المكانة الفريدة التي تتمتع بها المدينة كوجهة مفضلة لاستضافة المؤتمرات والفعاليات العالمية. وقد أتاحت لنا هذه الاستضافة للمؤتمر المجال حتى نطلع المشاركين على التجارب والمبادرات التي قمنا من خلالها بتحويل التحديات إلى فرص، وكذلك الاستراتيجيات التي يتم تنفيذها لضمان تحقيق النمو المستدام في كافة القطاعات بما فيها السياحة".

وأضاف سعادته قائلا: "تمكن المشاركون من الإطلاع على مستجدات القطاع والتحول الذي يشهده، كما كان المؤتمر منصة مثالية لتبادل الخبرات ووجهات النظر والمعلومات مع تجديد التزام الجميع مواصلة العمل سويا للإسهام في نقل قطاعي السفر والسياحة إلى مستويات متقدمة. كما تعكس المشاركة الواسعة من المدراء التنفيذيين والخبراء في السياحة والضيافة والأعمال في هذا المؤتمر زيادة الثقة وحرصهم على استعادة الزخم مرة أخرى. فيما نتطلع لاستضافة المزيد من الأحداث والمؤتمرات المهمة في المستقبل، وذلك في إطار المساعي لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في أن تصبح دبي الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل والزيارة".

كما سلط الحدث الضوء على كيفية وصول المنطقة إلى مكانتها الفريدة بعد الجائحة، وركز المتحدثون على القضايا ذات الصلة بالقطاع.

كذلك شملت أبرز فعاليات اليوم الأول جلسة حوارية مع سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، والذي ناقشَ فيها آفاق السياحة في دبي وما يجب على الوجهة القيام به لتحتفظ بمكانتها كمدينة جاذبة للأسواق الدولية. كما تحدث أنس بوخش، رائد الأعمال ومؤسس شركة بوخش براذرز عن مدى أهمية إضفاء الطابع الإنساني على العلامات التجارية، وتصدرت جلسة الحوار التي ركزت على الولاء والشراكة الحدث.

كما أضافَ بوب جيلبرت ، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الدولية لخدمات المبيعات والتسويق لقطاع الضيافة في الشرق الأوسط (HSMAI ME) : "منذ اواخر الجائحة، لاحظنا تحولاً كبيراً على المؤتمر السنوي، فقد شهدنا حضور المتخصصين في القطاع من جميع الإدارات للمشاركة في مؤتمراتنا، وخاصةً من القطاع التجاري.

نحن نسعى كل سنة لإستقطاب المزيد من المدراء التنفيذيين للمبيعات والتسويق والخبراء في القطاع والذين يرغبون في المشاركة باستمرار في مثل هذه الأحداث والفعاليات التي تتخصص في قطاعات التسويق والإيرادات والمبيعات. كما تعمل الجمعية على كسر المفهوم السائد عن القطاع، وحث مدراء التسويق والمبيعات وإدارة الإيرادات على اكتساب فهم أفضل لتخصصاتهم والعمل معاً من أجل اتخاذ أفضل القرارات التجارية ".

ومن جانبها اكدت منى فرج، العضو المنتدب للجمعية الدولية لخدمات المبيعات والتسويق لقطاع الضيافة في الشرق الأوسط : "لقد شهدنا في هذا العام زيادةً كبيرة في عدد المشاركين، وكان من المشجع أن نلاحظ كيف تكتسب مؤتمراتنا زخماً إضافياً مع مرور كل عام، مما يعزز ثقة خبراء السياحة والضيافة والأعمال في الجمعية الدولية لخدمات المبيعات والتسويق لقطاع الضيافة ويعتبرونها قيمةً مضافة لقطاع الضيافة في الشرق الأوسط. عندما بدأنا قبل 5 سنوات، كان التركيز الأساسي لمؤتمراتنا على تحسين الإيرادات، ولكن اليوم تعمل جميع التخصصات على تحسين الإيرادات، لذلك سعينا إلى تنظيم مؤتمر الإستراتيجية التجارية الذي يتبنى أفكاراً و وجهات نظر أكثر شموليةً. بالإضافة إلى ذلك نحن نخطط لمواصلة بناء هذا المجتمع الإقليمي من خلال توفير فرص التعليم الرائده لخبراء هذا القطاع وشركائه، وتبادل أفضل الممارسات، والقيادة الفكرية، وفرص التواصل ".

شهدَ المؤتمر السنوي للإستراتيجية التجارية (ROC) في الشرق الأوسط لهذا العام، جولة الرؤى السريعة (The Lightning Round) والتي تعتبر إضافة جديدة ومهمة لهذا العام في مؤتمر الاستراتيجية التجارية السنوي الخامس (ROC22) إسوةً بتقاليد مؤتمر الإستراتيجية العالمي والتي شاركَ فيها كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال الإيرادات والتسويق من أكبر العلامات التجارية العالمية للضيافة والذين قدموا فيها، أفضل ممارساتهم ورؤاهم الاستراتيجية وأفكارهم المميزة لزيادة الإيرادات والأرباح خلال المؤتمر.

كذلك عادت لهذا العام جوائز نجوم المؤتمر (ROC Star) بحلةٍ جديدة، كما تمَ الاعتراف بمبادرات المبيعات والتسويق والإيرادات من لدى الجمهور بعد إدراجها في القائمة المختصرة النهائية من قبل المجلس الاستشاري، وكان الفائزون بهذه الجائزة لهذا العام :أيمن حسين من فندق ومركز مؤتمرات كراون بلازا، الرياض، آر دي سي، وآلان أبو خاطر من البندر، روتانا، خور دبي، حيث تم منح كل منهم دورات للتعلم بقيمة 5000 دولار أمريكي في كورنيل و الجمعية الدولية.

كما شهد اليوم الثاني مجموعة مميزة من المتحدثين وجلسات حوارية ضمت كُلاً من مارك آدامز من فايس ميديا وتناولت جلستهُ - "3 قوانين للاختراق"، وجون ساني، استراتيجي العقود الآجلة والمؤلف الأكثر مبيعاً لـــخمسة مرات، فقد القى الضوء على ما قد يعنيه أن تكون إنسانا في المستقبل و كيف يمكننا إضافة قيمة في عالم يتمتع بإمكانية الوصول إلى المعلومات المجانية في كل مكان".

ثم لخص جيف ستراشان، مدير كلية دبي للسياحة، الحدث الرائع الذي استمر على مدار يومين في عرض تقديمي مدتهُ 30 دقيقة للحضور من اجل شرح وتلخيص أفضل ما يقدمهُ مؤتمر الاستراتيجية التجارية السنوي الخامس للجمعية الدولية لخدمات المبيعات والتسويق لقطاع الضيافة في الشرق الأوسط.

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- انتهى -

نبذة عن الجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة (HSMAI):

تأسست الجمعية العالمية في الولايات المتحدة في عام 1927، وهي منظمة عالمية تضم في عضويتها 5000 عضو من 35 دولةً وفرعاً حول العالم، جميعهم متخصصون في مجالات المبيعات والتسويق وإدارة الإيرادات في مختلف قطاعات الضيافة.

وتلتزم الجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة (HSMAI)، بتنمية الأعمال التجارية في قطاع الضيافة والفنادق وشركائهم في هذا المجال، كما تلعب دوراً رائداً في تعزيز النمو الذكي والمستدام لإيرادات الفنادق، من خلال توفير جميع الخدمات والبرامج والخبرات المميزة لأعضاء الجمعية لدعم مجالات الضيافة والمبيعات والتسويق وتحسين الإيرادات في قطاعي السياحة والضيافة.

وتُدير الجمعية فروعاً إقليمية حول العالم في مناطق مختلفة من الأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا إضافةً إلى فرعها في الشرق الأوسط، ويتولى قيادة هذه الفروع مجالس الإدارات المختلفة ومجموعة من الموظفين الإقليميين.