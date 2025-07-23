الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة اتحاد سلام للاتصالات "سلام"، الشركة الوطنية الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، عن استضافتها لأول خادم إقليمي رسمي مُتخصص في مجال الألعاب الالكترونية في المملكة العربية السعودية لشركة (Riot Games) العالمية الرائدة في مجال تطوير الرياضات الرقمية. ويعمل هذا الخادم المتطور على دعم الألعاب الشهيرة التي تعد الأكثر تطوراً وشهرة وتنافسية في عالم الرياضات الرقمية مثل (League of Legends)، و(Teamfight Tactics)، مما يُساهم في تعزيز مجال الألعاب الإلكترونية، وتحسين تجارب الرياضات الرقمية في جميع أنحاء المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتأتي هذه الخطوة المحورية المهمة في وقت يشهد فيه قطاع الألعاب الإلكترونية في المملكة العربية السعودية تطوراً لافتاً ونمواً متسارعاً، حيث تتجاوز قيمة السوق المحلية نحو 1.8 مليار دولار أمريكي، ويضم أكثر من 23.5 مليون لاعب، وذلك في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تولي الحكومة السعودية اهتماماً خاصاً بهذا القطاع من خلال مجموعة سافي للألعاب (Savvy Games Group)، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، إذ تم الإعلان عن استثمارات بقيمة 38 مليار دولار أمريكي لتحويل المملكة إلى مركز عالمي لصناعة الألعاب الإلكترونية، بما يشمل تطوير بنية تحتية عالمية المستوى لعالم الرياضات الإلكترونية، وبناء شراكات مع المؤسسات والشركات الكبرى مثل "Riot Games".

وتُجسد استضافة "سلام" لخادم "Riot Games" تأكيدها لمواصلة الالتزام برؤية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية لتنفيذ مبادرة دعم توطين المحتوى الرقمي، وتمكين الشباب، وترسيخ المكانة المرموقة للمملكة كمركز إقليمي رائد في مجال الألعاب الإلكترونية والرياضات الرقمية، خصوصاً بعد تتويج "سلام" بلقب مُزود الإنترنت الأسرع في المملكة العربية السعودية للعام الثالث على التوالي بحسب مؤشر "Ookla" العالمي.

وفي هذا السياق، قال الأستاذ عبد الله الرفيدي، نائب الرئيس التنفيذي المكلّف للمبيعات وعلاقات المشغلين في شركة «اتحاد سلام للاتصالات»: إن "تحقيق هذا الإنجاز باستضافة أول خادم إقليمي رسمي مُتخصص في مجال الألعاب الالكترونية في المملكة العربية السعودية لشركة (Riot Games) العالمية يُعد خطوة مهمة لكل من شركة اتحاد سلام للاتصالات ومجتمع اللاعبين في المنطقة، حيث يمثل هذا الخادم نقطة تحول حقيقية من شأنها أن تمنح اللاعبين تجربة غير مسبوقة في مجال الرياضات الرقمية، كما أنها تُجسد التزام "سلام" بدفع عجلة التحول الرقمي في المنطقة."

ومن المتوقع أن يُحدث أول خادم ألعاب إقليمي نقلة نوعية في تجربة الألعاب الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تحسين الاتصال بشكل ملحوظ، وخفض معدلات التأخير (Latency)، وتوفير منظومة ألعاب رقمية أكثر استقراراً ومرونةً، ما يعزز من تنافسية اللاعبين، ويحفز لمزيد من التقدم التكنولوجي والابتكار، بالإضافة إلى ترسيخ المكانة الريادية لشركة "سلام" في قطاع الاتصالات.

نبذة عن شركة «اتحاد سلام للاتصالات»

تُعد شركة «اتحاد سلام للاتصالات» من الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، وتُعرف «سلام» بأنها العلامة التجارية الاسرع نمواً والأكثر ابتكاراً في مجال الاتصالات في المملكة، حيث تدير واحدة من أكثر شبكات الاتصالات ذات البنية التحتية عالية الموثوقية في المملكة منذ عام 2005.

تقدم الشركة حلول تقنية المعلومات والاتصالات للشركات والجهات الحكومية والنواقل والمشغلين محلياً ودولياً، إلى جانب الخدمات الثابتة والمتنقلة التي تدعم التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية. وباعتبارها أحد أهم ممكّني رؤية المملكة 2030، توفر «سلام» أحدث خدمات الاتصالات، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، والبنية التحتية الرقمية. ولشركة سلام شركتين تابعتين لها هما؛ شركة «سلام» للاتصالات المتنقلة، وشركة خدمات ربط التقنية للاتصالات (TLS)، مما يضمن توفير حلول مبتكرة واتصالات سلسة في جميع أنحاء المملكة.

ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.salam.sa

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