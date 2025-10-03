القاهرة – أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية، عن حصوله على شهادة معيار أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS v4.0.1)، وهو معيار عالمي مرموق لحماية بيانات بطاقات الدفع. ويعكس هذا الإنجاز التزام البنك بأعلى معايير الأمان وتعزيز ثقة العملاء.

وجاء هذا الإنجاز خلال احتفالية رسمية بحضور كل من: السيد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، وعمر نجم، الرئيس التنفيذي للمخاطر، وباسل قلاده، الرئيس التنفيذي للعمليات، وطارق الريس، رئيس أمن المعلومات، وشعراوي محمد، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وبحصوله على هذه الشهادة المرموقة، ينضم بنك أبوظبي الأول مصر إلى قائمة البنوك الرائدة في مصر التي تم الاعتراف بها لتميزها في مجال أمن البيانات والالتزام بالمعايير الدولية، مما يعزز مكانته كشريك مصرفي موثوق. ويأتي ذلك إلى جانب إتمام البنك بنجاح عمليات التجديد الخاصة بالاعتمادات الدولية التالية: ISO 27001 (إدارة أمن المعلومات)، وISO 27701 (إدارة معلومات الخصوصية)، وISO 22301 (إدارة استمرارية الأعمال).

وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، استثمر بنك أبوظبي الأول مصر بشكل مكثف في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني، بما في ذلك إنشاء مركز بيانات متطور، وتسريع عملية التحول الرقمي، وبناء فرق تقنية عالية الكفاءة. وتتماشى هذه الجهود مع إطار عمل الأمن السيبراني الصادر عن البنك المركزي المصري، بما يعكس تركيز البنك المستمر على تعزيز أمن تكنولوجيا المعلومات وحماية عملائه.

وقد تحقق هذا الإنجاز بدعم من شركاء رائدين في القطاع، حيث شاركت شركة SISA كمقيّم أمني معتمد، وشركة Reach Management في الاستشارات والتنفيذ، إلى جانب فرق أمن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات في بنك أبوظبي الأول مصر ، التي أسهمت بخبرتها في إنجاح التطبيق المحلي.

عن بنك أبوظبي الأول مصر:

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 73 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما يحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات مُختَلف عملائه من المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي. ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر و أأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.fabmisr.com.eg/ar/

