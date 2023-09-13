بمناسبة موسم العودة إلى المدارس

الكويت، مع حلول موسم العودة إلى المدارس، يسرّ Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات، أن تقوم بتسليط الضوء على برنامجها الخاص بولاء العملاء "نجوم" وشراكتها المستمرة مع مكتبة جرير الكويت من خلاله.

تعد مكتبة جرير الأكثر شهرة في مجالها على مستوى الكويت وذلك لاحتوائها على مجموعة واسعة وجذابة من المنتجات والعروض، مما يجعلها الوجهة المثالية للحصول على كافة المستلزمات المدرسية، والتي تشمل: الأجهزة الالكترونية، الكتب باللغتين العربية والإنجليزية، القرطاسية، أدوات الحرف اليدوية والفنية.

في عام ٢٠١٨، تم توقيع الشراكة بين Ooredoo الكويت ومكتبة جرير، ومنذ ذلك الحين، تمكّن مستخدمي تطبيق Ooredoo من تحويل نقاط نجوم الخاصة بهم بسلاسة إلى قسائم شرائية، متوفرة بفئات متعددة، بدءاً من 5 دينار كويتي وصولاً إلى 50 د. ك.

وفي يتعلق بعملية استبدال هذه القسائم، فهي تمتاز بسلاستها بمرونتها إذ يمكن القيام بها في أي فرعٍ من فروع مكتبة جرير الكويت، بما في ذلك: الشويخ، حولي، السالمية، العقيلة، وفرع الأفنيوز الذي تم افتتاحه في شهر أبريل من هذا العام.

لطالما حظي برنامج نجوم بشعبية كبيرة بين أوساط العملاء وذلك بفضل نهجه المبتكر في الحصول على المكافآت. ففي كل مرة يقومون فيها باستخدام التطبيق، يكسب العملاء نقاطاً في رصيد برنامج نجوم، ليستبدلوها فيما بعد بمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصممة حسب تفضيلات العملاء المختلفة.

وفي تعليقها على هذه الشراكة، قالت لينه العيسى، مديرة الإعلان فيOoredoo الكويت: "نحن متحمسون لموسم العودة إلى المدارس بالتعاون مع مكتبة جرير. إن هذه الشراكة لا تعتمد فقط على النجاح المذهل الذي حققناه مع برنامج نجوم، ولكن الأهم من ذلك، توفر لعملائنا الفرصة لاستبدال نقاطهم خارج مجال الاتصالات."

أن هذا التعاون يؤكد التزامOoredoo الكويت الثابت بتعزيز تجارب العملاء وتقديم مكافآت مبتكرة، مما يؤكد على مكانتها كشركة رائدة في قطاع الاتصالات.

لمعرفة المزيد من المعلومات، يرجى زيارة أي من موقع Ooredoo الكويت أو مكتبة جرير.

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