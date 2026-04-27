لوس ألتوس، كاليفورنيا - يُعقد مؤتمر EmPOWER AI، وهو المؤتمر الرائد في مجال استخبارات الطاقة من شركة Bidgely، في الفترة من 12 إلى 14 مايو في مدينة نيويورك، ليجمع بين قادة المرافق وباحثي الطاقة وخبراء التكنولوجيا حول موضوع الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة. باستضافة من شركة OG&E ومع جلسات يديرها خبراء من Alabama Power وEversource وNV Energy وPSEG Long Island وXcel Energy وغيرهم، سيسلط مؤتمر EmPOWER AI 2026 الضوء على كيفية انتقال شركات المرافق من مرحلة تجارب الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التوسع على مستوى المؤسسة بأكملها.

كل عام، تكشف Bidgely عن أحدث التطورات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومنصة التعلم الآلي. سيعرض مؤتمر EmPOWER AI 2026 قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة المصممة خصوصًا لتحويل كل إشارة من إشارات العدادات الذكية إلى محادثة شخصية مع العملاء على نطاق واسع.

صرح Kirby Brinlee، مدير تجربة العملاء في شركة OG&E، قائلاً: "إن استضافة EmPOWER AI تتيح لنا تعزيز التعاون رفيع المستوى اللازم لإدارة تحول معقد في مجال الطاقة". "مع انتقالنا من مرحلة التساؤل حول التكنولوجيا إلى مرحلة التطبيق العملي، يُسهم تبادل قصص النجاح التشغيلية في تسريع وتيرة العمل في القطاع بأكمله وتعزيز ثقته".

نتائج العالم الحقيقي، على نطاق واسع

سيضم مؤتمر EmPOWER AI 2026 مجموعة متميزة من الأصوات والجلسات التي تستند إلى تطبيقات واقعية، والتي ستدرس ما قامت به شركات المرافق، والمفاضلات التي واجهتها، والمتطلبات الحقيقية لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي في بيئة منظمة.

وأضافت Gaia Gallotti، مديرة الأبحاث في شركة IDC: "يصل قطاع المرافق إلى نقطة انعطاف حرجة حيث لم تعد صوامع البيانات مستدامة. إن كسر هذه الحواجز يتطلب التزامًا عميقًا بالبحوث المشتركة بين الصناعات والتعاون الجذري". "عندما يبني المبتكرون التقنيون وقادة المرافق على أساس مشترك من البيانات، فإننا نتجاوز الإصلاحات التدريجية ونبدأ في هندسة البنية التحتية المرنة حقًا التي يتطلبها المستقبل".

يشمل المتحدثون ما يلي:

Johnny Whitfield، نائب رئيس مشاركة العملاء في شركة OG&E

Kirby Brinle، مدير تجربة العملاء في شركة OG&E

Maddie Emerson، مديرة تطوير المنتجات والبرامج في شركة OG&E

Ryan Jones، مدير الابتكار في شركة OG&E

Bria Shea، رئيسة شركة إكسيل إنرجي في مينيسوتا وداكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية

David Gladey، نائب رئيس هندسة التوزيع في شركة Eversource

Lou DeBrino، نائب رئيس عمليات العملاء في شركة PSEG Long Island

Adam Grant، مدير خدمات الطاقة المتكاملة والعمليات في شركة NV Energy

Laverne Price، مديرة تجربة العملاء في OUC

Mike Presti، مدير تجربة العملاء والتسويق في شركة PSEG Long Island

Nayan Parikh، مدير أول لتكنولوجيا ومشاريع العملاء في شركة PSEG Long Island

Dylan Wilcox، محلل استراتيجيات أول في شركة Alabama Power

Brenda Carter، مديرة مركز رعاية تجربة العملاء (CX) في APS

Tessa Jilot، مديرة برامج كفاءة الطاقة في Avista

Eric Falcone، مدير عمليات البنية التحتية المتقدمة للقياس (AMI) في شركة Eversource

Denine Rothman، مديرة برنامج وقت الاستخدام في PNM

Gaia Gallotti، مديرة أبحاث في IDC

Darren Roback، مهندس حلول في AWS

Seth Little، مدير تطوير السوق في شركة CLEAResult

Nick Woolley، الرئيس التنفيذي لشركة ev.energy

Srikanth Srinivasan، نائب رئيس تحول الطاقة في شركة Infosys

Joe Mellusi، مدير المبيعات في شركة Itron

Latisha Younger - Canon، مديرة تطوير الأعمال في شركة Resource Innovations

Martin Shalhoub، شريك في قطاع الطاقة والمرافق في West Monroe

Abhay Gupta، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bidgely

Gautam Aggarwal، كبير مسؤولي الإيرادات في شركة Bidgely

Karthik Moorthy، كبير مسؤولي النمو في شركة Bidgely

Ted Nielsen، كبير مسؤولي المنتجات في شركة Bidgely

تشمل موضوعات الجلسة ما يلي:

خارطة الطريق والكشف: حالة الذكاء الاصطناعي العمودي

القدرة على تحمل التكاليف تؤثر على الجميع: حماية القدرة على تحمل التكاليف على مستوى النظام

كل عميل معروف. كل تفاعل، أكثر ذكاءً

تحويل المكالمات عالية الفاتورة إلى لحظات لبناء الثقة

نظرة فاحصة: العلم وراء معرفة كل منزلٍ

من تصميم معدل الاستهلاك إلى شكل الحمل: التحليلات والذكاء الاصطناعي والتدريب كحلقة وصل مفقودة

تخطيط أكثر ذكاءً للكهرباء: خفض التكاليف، وتأجيل رأس المال

الذكاء ككفاءة أساسية: توسيع نطاق UtilityAI Pro للمؤسسات

تحويل AMI 2.0 إلى ذكاء شبكي في الوقت الفعلي

إن تطبيق الذكاء الاصطناعي المصمم خصوصًا لقطاع الطاقة في العمليات اليومية لشركات المرافق العامة يؤدي إلى تحقيق النتائج اللازمة لتعزيز مستقبل طاقة أكثر مرونة وبأسعار معقولة مع تلبية احتياجات اليوم في الوقت نفسه—ارتفاع التكاليف، وتزايد التعقيد التنظيمي، وتخطيط الكهرباء، وضغوط رأس المال.

قال Abhay Gupta، الرئيس التنفيذي لشركة Bidgely: "مع اشتداد ضغوط الشبكة وتطورها، تطورت أيضًا التقنية المصممة لإدارتها". "لقد تم بناء الأنظمة والحلول التي نعرضها جنبًا إلى جنب مع المرافق، وقد أثبتت نتائج عمليات النشر النشطة أن الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة آمن وقابل للتوسع. EmPOWER AI هو المكان الذي تلتقي فيه رؤية الذكاء الاصطناعي مع واقع التنفيذ".

التسجيل في EmPOWER AI 2026 مفتوح الآن. وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.bidgely.com/empower-ai/.

حول Bidgely

تعتبر Bidgely رائدة في مجال ذكاء الطاقة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث تقوم بتحويل بيانات العدادات الخام إلى رؤى عالية الوضوح للمرافق العالمية. تخدم منصة ™UtilityAI أكثر من 50 مليون منزل، وتستفيد من 19 براءة اختراع أساسية لتحسين رؤية الشبكة، وعمليات مركز الاتصال، ومشاركة العملاء الشخصية. تُعتبر شركة Bidgely، التي صنّفتها مجلة Fast Company ضمن "أفضل 10 شركات مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي التطبيقي"، شركة رائدة في دمج تحليلات الطاقة الدقيقة مع أنظمة الذكاء الاصطناعي الأفقية مثل Microsoft Copilot وAWS لتحديث الشبكة بدقة تصل إلى مستوى المباني. www.bidgely.com | bidgely.com/blog

