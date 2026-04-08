عجمان، الإمارات العربية المتحدة: حقّق خريجو جامعة عجمان إنجازًا أكاديميًا ومهنيًا بارزًا بتمكّن عدد منهم من الالتحاق ببرامج الإقامة الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن البرنامج الوطني الأمريكي لمطابقة الأطباء المقيمين (NRMP) لعام 2026، الذي يُعد من أكثر الأنظمة تنافسيةً وانتقائيةً على مستوى العالم في مجال تدريب الأطباء وتأهيلهم للممارسة المهنية المتقدمة.

ويجسّد هذا الإنجاز ثمرة منظومة تعليمية متكاملة تعتمدها الجامعة، ترتكز على إعداد الطلبة إعدادًا علميًا وعمليًا متدرجًا، يواكب أعلى المعايير الدولية في التعليم الطبي، ويعزّز جاهزيتهم الأكاديمية والسريرية بما يمكّنهم من المنافسة في بيئات تدريبية عالمية تتطلب مستويات عالية من الكفاءة والانضباط المهني.

كما يعكس هذا التقدم المكانة الأكاديمية المتنامية لبرنامج الطب في جامعة عجمان، الذي جاء ضمن أفضل 651–700 برنامجًا عالميًا، واحتل المرتبة الرابعة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق تصنيف QS العالمي للتخصصات لعام 2026، وهو ما يؤكد جودة المخرجات التعليمية ومستوى التأهيل الذي يحظى به طلبة البرنامج في مختلف مراحله.

وتعتمد الجامعة في إعداد طلبتها على منظومة دعم أكاديمي متواصلة، يؤدي فيها مركز نجاح الطلبة دورًا محوريًا في تقديم الإرشاد الأكاديمي الفردي، ومتابعة الأداء الدراسي وفق خطط منهجية واضحة، بما يتيح للطلبة تحديد مساراتهم الأكاديمية والمهنية بثقة ووعي. كما تسهم برامج الإرشاد الأكاديمي في توفير إشراف مباشر من أعضاء هيئة تدريس ذوي خبرات علمية ومهنية راسخة، بما يعزز من فرص الطلبة في تحقيق التميز الأكاديمي والاستعداد للمراحل المهنية اللاحقة.

ويواكب ذلك تركيز منهجي على التدريب السريري المبكر والمتدرج، الذي يتيح للطلبة فرصًا عملية لاكتساب الخبرة الميدانية، وتعزيز مهارات التشخيص واتخاذ القرار الطبي، في بيئات تعليمية تحاكي الواقع المهني، بما يسهم في بناء شخصية الطبيب القادر على التعامل مع مختلف التحديات الصحية وفق أفضل الممارسات الطبية المعتمدة عالميًا.

وفي إطار دعم جاهزية الطلبة للمسارات المهنية الدولية، تحرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية داعمة تؤهلهم لاجتياز الاختبارات المهنية العالمية، وفي مقدمتها اختبار الترخيص الطبي الأمريكي (USMLE)، من خلال موارد تعليمية متخصصة وبرامج مراجعة أكاديمية مستمرة، تسهم في ترسيخ قاعدة معرفية ومهارية متينة، تمكّن الخريجين من المنافسة في برامج الإقامة الطبية الدولية ذات المعايير الدقيقة.

وشملت قائمة خريجي جامعة عجمان الذين نجحوا في الالتحاق ببرامج الإقامة الطبية في الولايات المتحدة لعام 2026 كلًا من: أحمد جلال في تخصص الجراحة العامة، وألان ديار عبدالقادر في تخصص الطب الباطني، وشهد حسين عباس في تخصص طب الطوارئ. ويجسّد هذا الإنجاز ما يتمتع به خريجو الجامعة من كفاءة علمية ومهارات عملية تؤهلهم للنجاح في برامج تدريبية دولية عالية التنافسية.

ويحمل هذا الإنجاز دلالات تتجاوز حدود النجاح الفردي، إذ يعكس قدرة المؤسسات التعليمية الوطنية على إعداد كوادر طبية قادرة على الاندماج في أنظمة صحية عالمية متقدمة، والمساهمة في تطوير الممارسات الطبية، وخدمة المجتمعات بكفاءة ومسؤولية.

وتواصل جامعة عجمان من خلال هذا النهج تطوير منظومتها التعليمية، وتعزيز فرص طلبتها في الالتحاق بمسارات مهنية دولية، بما يسهم في إعداد أطباء يمتلكون المعرفة والمهارة والرؤية المهنية التي تمكّنهم من الإسهام الفاعل في دعم القطاع الصحي وتعزيز جودة الرعاية الطبية على المستويين الإقليمي والدولي.

نبذة عن جامعة عجمان

تأسّست جامعة عجمان عام 1988 كأول جامعة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي مؤسسة غير ربحية تضع التميّز الأكاديمي، والانفتاح العالمي، وخدمة المجتمع في صميم رؤيتها، وتواصل بناء بيئة تعليمية شاملة ومتنوّعة تُعزّز الابتكار.

وفي عام 2024، حصلت جامعة عجمان على الاعتماد الكامل من هيئة الاعتماد الأمريكية WSCUC، لتكون أول جامعة خاصة وغير ربحية في دولة الإمارات والمنطقة العربية تنال هذا الاعتراف الرفيع. ووفق تصنيف مؤسسة "كيو إس" العالمي للجامعات لعام 2026، حققت الجامعة المرتبة 440 عالمياً والمرتبة 12 في المنطقة العربية والسادسة على مستوى دولة الإمارات، كما حلّت في المرتبة 241 عالمياً والثالثة محلياً في مؤشر السمعة لدى جهات التوظيف. وتواصل الجامعة تصدّرها للمؤسسات التعليمية في الدولة من حيث نسبة الطلبة الدوليين، محتلةً المرتبة الأولى في دولة الإمارات والرابعة عالمياً في هذا المؤشر.

وتفخر الجامعة بشبكة خريجيها التي تضمّ أكثر من 45,000 خريج وخريجة حول العالم، وتواصل التزامها بإعداد كفاءات مؤهلة، ومتمكّنة، تسهم في بناء مستقبل مزدهر لمجتمعاتها وللعالم. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع التالي: www.ajman.ac.ae

