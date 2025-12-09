دبي، الإمارات: اختتم معرض Nile Property Expo نسخته لعام 2025 في دبي، والتي أقيمت في قاعة فيستيفال أرينا – دبي فستيفال سيتي، مسجلاً أعلى نتائج له منذ انطلاقه. فقد استقبل المعرض خلال ثلاثة أيام أكثر من 5800 زائراً، وحقق ما يقارب 2.2 بليون درهم إماراتيمن المبيعات المؤكدة، مما يعزز مكانته كأكثر منصات الاستثمار العقاري المصري موثوقية وتأثيراً في دول مجلس التعاون الخليجي.

منذ انطلاقته قبل ثمانية أعوام، تطوّر معرض Nile Property Expo ليصبح جسراً استثمارياً قوياً يربط بين مصر ودول الخليج. فبعد أن بدأ كفعالية عقارية متخصصة، تحول اليوم إلى منصة إقليمية رائدة جذبت أكثر من 120,000 زائر، وربطت المستثمرين بما يزيد على 150 مطوراً مصرياً، وأسهمت في تحقيق مبيعات تجاوزت 2.5 مليار درهم إماراتي عبر نسخها المتعاقبة. وقد واصلت نسخة عام 2025 هذا الزخم، مؤكدة الدور المتنامي للمعرض كحلقة وصل مباشرة بين أبرز الفرص العقارية في مصر والمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والقيمة والنمو طويل الأمد.

شهدت نسخة هذا العام مشاركة واحدة من أكبر وأقوى التشكيلات العقارية تحت سقف واحد، حيث ضمّت شركات: حسن علام العقارية، مصر إيطاليا، بحيرات ديفيلوبمنت، ماونتن فيو، الشركة السعودية المصرية، أسبكت بروبرتيز، الكازار، صندوق التنمية الحضرية، عامر جروب، البروج مصر للتطوير، أوراسكوم للتنمية (مكادي هايتس وO West)، وادي دجله للتطوير، تطوير مصر، سكاي AD، تورِك للتطوير، الكرمة للتطوير، كريد للتطوير، بيت البحر للتطوير، G Developments، وORA Egypt Developers. وقد قدمت هذه الشركات ما يزيد على 60 مشروعاً سكنياً وساحلياً ومتعدد الاستخدامات في مناطق مثل القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، غرب القاهرة، الساحل الشمالي، العين السخنة، ومشروعات البحر الأحمر سريعة التطور.

أظهر الإقبال القوي خلال أيام المعرض تحولاً واضحاً في شهية المستثمرين الإقليميين تجاه السوق المصري، حيث لا تزال العقارات في مصر أكثر جاذبية من حيث الأسعار مقارنة بالأسواق الخليجية، مع انخفاض يصل إلى 60%. كما يجذب المستثمرين النمو المستمر في عوائد الإيجارات التي تتراوح بين 12% و18%، وارتفاع القيمة الرأسمالية المدعوم بالمشروعات القومية الكبرى وتطوير أكثر من 40 مدينة جديدة. ويعزز هذا النمو الأساسيات الديموغرافية لمصر التي يتجاوز عدد سكانها 110 ملايين نسمة، إضافةً إلى قطاع سياحي متسارع يساهم في زيادة الطلب على الإيجارات طويلة وقصيرة الأجل.

أظهرت بيانات الزوار لهذا العام تنوعاً في قاعدة المستثمرين، حيث شكّل مواطنو دول الخليج وغالبية الجالية المصرية في دولة الإمارات نسبة كبيرة من الحضور، إلى جانب اهتمام متزايد من المقيمين الأجانب الباحثين عن منازل ثانية وفرص استثمارية طويلة المدى في الوجهات الساحلية المصرية. وعكَسَت الأجواء داخل المعرض مستوىً عالياً من الجاهزية لاتخاذ القرار، حيث أفاد العديد من المطورين بأن حجوزاتهم الاستشارية كانت كاملة، وأن بعض مراحل مشروعاتهم قد نفدت بالكامل خلال فترة الحدث.

وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور باسم كليلة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إكسبو ريبابليك قائلاً:

"لقد أثبتت نسخة هذا العام مجدداً قوة جاذبية السوق العقاري المصري للمستثمرين الإقليميين. الحضور القوي ومستويات التفاعل والتحويل تؤكد الثقة الكبيرة التي يضعها المشترون في منصتنا وفي مستقبل القطاع العقاري المصري. لقد أُنشئ معرض Nile Property Expo ليكون جسراً استثمارياً مفتوحاً بين مصر ودول الخليج، ونسخة 2025 أثبتت مدى أهمية هذا الجسر."

وفي إطار خطط التوسع المستقبلية، تستعد شركة إكسبو ريبابليك لإطلاق مرحلة نمو جديدة ستعزز حضور المعرض إقليمياً وعالمياً. فبعد النجاح الكبير لنسخة دبي، سينتقل المعرض إلى الرياض وجدة والدوحة والكويت، مما سيسهم في تلبية الطلب المتزايد عبر دول الخليج. ولأول مرة، سيطلق المعرض نسخاً دولية في لندن وتورونتو، لتوفير فرص جديدة للجاليات المصرية والمستثمرين العالميين الباحثين عن دخول سوق سريع النمو. كما سيقدم المعرض برنامج "الكونسيرج الاستثماري" المتميز، والذي يوفر خدمات استشارية شخصية، وجولات معاينة مبكرة، ومسارات استثمارية مصممة خصيصاً لدعم المستثمرين الجدد والمتمرسين.

تمثل نسخة دبي لعام 2025 محطة مفصلية في مسيرة المعرض، مؤكدة دوره الحيوي في ربط الاقتصادات والفرص والقيمة طويلة الأمد. ومع تسارع خطط التوسع، يواصل معرض Nile Property Expo تعزيز الجسر الاستثماري بين مصر ودول الخليج، موفراً بيئة قائمة على الشفافية وسهولة الوصول وفرص استثمارية موثوقة للمستثمرين في المنطقة والعالم.

نبذة عن معرض Nile Property Expo

يعدّ Nile Property Expo المنصة الرائدة للاستثمار العقاري المصري في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يجمع أبرز المطورين والمستثمرين والمشترين وأصحاب المصلحة في معرض واحد شامل. انطلق المعرض في عام 2017، ونما ليصبح الجسر الاستثماري الأكثر ثقة بين مصر والخليج، مقدمًا للزوار فرصًا فريدة في أسرع المناطق العقارية نموًا في مصر سواء السكنية أو التجارية أو الساحلية. وبعد نجاحات متتالية في دبي والرياض وجدة والكويت، يواصل المعرض تعزيز حضور العقار المصري عالميًا من خلال تجارب معرضية مميزة، ومشاركة نخبة المطورين، وبيئة شفافة تدعم اتخاذ قرارات استثمارية واثقة.