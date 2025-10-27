دبي، الإمارات العربية المتحدة– تعلن شركة البطاقة الذكية الدولية (تعمل تحت اسم كي كارد)، المزود الرائد لحلول الدفع الإلكتروني في العراق، عن مشاركتها في مؤتمر Money20/20 USA، أحد أبرز الفعاليات العالمية في مجالات المدفوعات، والمصارف، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المالية، والمقرر انعقاده في مدينة لاس فيغاس، نيفادا، خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر 2025.

وتأتي مشاركة كي كارد في نسخة عام 2025 من مؤتمر Money20/20 بصفتها راعٍ للحدث لتسلّط الضوء على دور الأسواق الناشئة مثل العراق في التأثير على قطاع التكنولوجيا المالية العالمي. وستعرض الشركة مبادراتها في مجالات الأنظمة البيومترية المبتكرة، والمدفوعات الإلكترونية الآمنة، والشمول المالي، والشراكات الدولية الفعّالة، والتحول الرقمي، التي أسهمت في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية لأكثر من 16 مليون شخص في العراق، إلى جانب أكثر من 50 ألف تاجر.

وقال بهاء عبد الهادي، رئيس مجلس إدارة شركة البطاقة الذكية الدولية (كي كارد):

"وجود كي كارد في مؤتمر Money20/20 يهدف إلى مشاركة قصص النجاح والتجارب الناجحة، والتعرّف على أحدث الابتكارات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، واستكشاف شراكات جديدة، والاطلاع على أحدث الممارسات في الابتكار والامتثال الدولي. نحن فخورون بتمثيل العراق كقصة نجاح في مجال المدفوعات الرقمية، وبالتفاعل مع القادة العالميين لتعزيز التعاون العابر للحدود ودعم الابتكار التكنولوجي."

يُعد مؤتمر Money20/20 USA منصة تجمع أكثر من 10,000 من أبرز القادة في قطاع التكنولوجيا المالية العالمي، بما في ذلك المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية والمستثمرين والمبتكرين، لمناقشة مستقبل المدفوعات والمصارف والتجارة الرقمية. وتؤكد مشاركة شركة البطاقة الذكية الدولية (كي كارد) على بروز العراق كمركز واعد للتكنولوجيا المالية، وإمكانيات الحلول المحلية في التوافق مع المعايير الدولية.

واختتم بهاء عبد الهادي تصريحه بالقول: "ستتواصل كي كارد خلال المؤتمر مع الجهات الفاعلة الرئيسية لمناقشة الشراكات الاستراتيجية وفرص الاستثمار المتبادل."

-انتهى-

#بياناتشركات