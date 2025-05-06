تعلن سيمنس موبيليتي، بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة ولجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات، عن إطلاق Mobility Talk، أول ملتقى طلابي متخصص في قطاع السكك الحديدية في مصر. سيُقام الملتقى على مدار يومي 5 و6 مايو 2025 بجامعة القاهرة، وتستضيفه كلية الهندسة، باعتبارها واحدة من أعرق كليات الهندسة في مصر، وذلك تحت رعاية كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة النقل.

يستهدف الملتقى مشاركة أكثر من 2,000 طالب جامعي وحديثي التخرج من كليات الهندسة والكليات التكنولوجية في مختلف جامعات ومحافظات مصر في تجربة تعليمية متكاملة تركز بشكل أساسي على تأهيل الطلاب والخريجين من أجل التوظيف في قطاع السكك الحديدية وخاصة مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر (e-HSR). يتضمن الملتقى الطلابي مجموعة من الكلمات الرئيسية، والجلسات النقاشية والفنية، ومعرض للتوجيه المهني، وفرصًا للتواصل مع صُنّاع القرار، حيث يتيح الملتقى لطلاب الهندسة التعرف بصورة مباشرة على أحد أهم مشروعات البنية التحتية في قطاع النقل على المستوى القومي.

يهدف هذا الحدث، الذي يمثل منصة تشارك فيها كافة الأطراف الرئيسية والفاعلة في قطاع النقل – بما في ذلك قادة من وزارة النقل والهيئات التابعة لها والمؤسسات الأكاديمية والفنية في مصر– على تشجيع وإلهام الجيل الجديد من المبتكرين في قطاع السكك الحديدية، ووضع رؤى وتصورات جديدة لوظائف هذا القطاع، بالإضافة لتسليط الضوء على مكانة مصر العالمية في هذا المجال. ومن ناحية أخرى، يعكس هذا الملتقى رؤية سيمنس موبيليتي العميقة للدور الرئيسي الذي تلعبه التجارب العملية على أرض الواقع في إعداد الشباب المصري لقيادة مستقبل قطاع النقل. ومن خلال هذه المبادرة، لا يقتصر استثمار الشركة على التكنولوجيا فقط، ولكن الأهم الاستثمار في الكوادر البشرية التي ستحافظ على نجاح الحلول التكنولوجية.

وفي هذا الإطار، صرّح الفريق/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل قائلًا: "إنّ النقلة النوعية التي يشهدها قطاع السكك الحديدية في مصر لا تتعلق فقط بتطوير البنية التحتية في البلاد، ولكنها تستهدف بشكل رئيسي تمكين المصريين وشباب الخريجين. إنّنا نؤمن بالشباب المصري الواعد وقدرته على تشغيل هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الابتكار في المستقبل، والمحافظة على هذا الزخم. وفى هذا الإطار فإنّ الملتقى الطلابي Mobility Talk يلعب دورًا استراتيجيًا في تعزيز القدرات الصناعية والفنية في البلاد، بما يتوافق مع أهداف مصر في مجال توطين الصناعة، ويساهم كذلك في تشكيل مستقبل مستدام ومتكامل لقطاع البنية التحتية في مصر، من خلال تحقيق التوافق بين الرؤية الوطنية وتطلعات الشباب."

وتعليقًا على انعقاد الملتقى الطلابي وما تقدمه من قيم، قال الأستاذ الدكتور/ أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي: "نعمل من خلال هذا الملتقى الطلابي، على تنشئة وإعداد جيل واعٍ من خريجي كليات الهندسة والكليات التكنولوجية يتميز باطلاعه واستعداده للمشاركة في بناء هذا الوطن وقيادة مسيرته في المستقبل، وذلك من خلال تعريف الطلاب بالمشروعات القومية المقامة على أرض الواقع وربطهم بها. لذلك يتوافق ملتقى Mobility Talk بشكل مثالي مع أولوياتنا الوطنية في التعليم وتنمية المهارات."

أضاف السيد/ ليون سوليير، الرئيس التنفيذي لقطاع المشروعات الكبرى، والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سيمنس موبيليتي: " لقد بنت شركة سيمنس علاقة متميزة وطويلة الأمد مع مصر، قائمة على أهداف مشتركة وطموحات متبادلة. ونحن ملتزمون بتمكين شباب مصر بالمعرفة والفرص والتجارب العملية، ونسعى جاهدين لتوطين الكفاءات من خلال نقل الخبرات العالمية لبناء قوة عاملة ماهرة ومعتمدة على نفسها في قطاع السكك الحديدية في البلاد. ويعكس هذا الحدث إيماننا الراسخ بأن التعلم من خلال الخبرة العملية أساسي لإعداد الجيل القادم لقيادة مستقبل قطاع النقل. ومن خلال هذه المبادرة، لا نستثمر فقط في التقنيات الرائدة، بل نستثمر أيضًا في الكفاءات التي ستقود هذا النجاح وتحافظ عليه."

يمثل توطين صناعة السكك الحديدية وتنمية الكوادر المحلية في هذا القطاع أحد أهم أهداف سيمنس موبيليتي، من خلال نقل المعرفة من الخبراء العالميين إلى المهندسين والفنيين المصريين، كما يمثل هذا الملتقى أيضًا خطوة إضافية لبناء قوة عاملة ماهرة ومدربة لدعم قطاع السكك الحديدية الوطني في مصر.

ومن المتوقع أيضًا أن يكون للملتقى الطلابي تأثير مستدام في تطوير المسيرة المهنية وتنمية قدرات الطلبة المشاركين. تجدر الإشارة أن مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع ستخلق أكثر من 40,000 وظيفة مباشرة و6,700 وظيفة غير مباشرة، لذلك تمنح منصة "Mobility Talk" الطلبة فرصة لاستكشاف هذه المسارات المهنية المستقبلية، من خلال التواصل مع خبراء الصناعة، ومنح المتميزين فرصًا للترشح لفرص عمل حقيقية.

سيمنس موبيليتي هي شركة ذات إدارة منفصلة، وهي إحدى شركات سيمنس AG. تعد سيمنس موبيليتي من الشركات العالمية الرائدة في تقديم حلول النقل الذكية منذ أكثر من 175 عامًا، حيث تطور وتُحدّث محفظة حلولها ومنتجاتها باستمرار من عربات القطارات، وحلول التشغيل الآلي لخطوط السكك الحديدية، وحلول امدادات الطاقة الكهربائية لتشغيل الخطوط، ومشروعات السكك الحديدية بنظام تسليم مفتاح، ونظم المرور الذكية، والخدمات ذات الصلة بهذه المجالات. ومن خلال ما تقدمه من حلول للتحول الرقمي، تمكّن سيمنس لحلول النقل مشغلي نظم المواصلات على مستوى العالم من دمج الحلول الذكية ضمن البنية التحتية لمشروعات النقل، وزيادة القيم المقدمة بصورة مستدامة على مدار العمل الانتاجي للمشروع، وهو ما يعني تحسين وتطوير تجربة الركاب ويضمن أعلى مستويات الإتاحة التشغيلية للخطوط لأطول فترة ممكنة. وخلال العام المالي 2024 والمنتهي في 30 سبتمبر 2024، حققت سيمنس موبيليتي إيرادات بلغت 11.4 مليار يورو، كما يعمل بها حوالي 41,900 موظف حول العالم. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة:www.siemens.com/mobility

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