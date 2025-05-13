المملكة العربية السعودية، الرياض - كامبريدج، ماساتشوستس: احتضن معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT) فعاليات ملتقى السعودية للأعمال 2025، بمشاركة نخبة من القادة الأكاديميين ورواد الأعمال والمبتكرين وممثلي الشركات، بهدف استكشاف فرص التعاون في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتوسع إلى السعودية والشرق الأوسط. وقد نظّم المنتدى نادي الطلاب السعوديين في MIT، في خطوة تمثل نموذجًا للمبادرات الطلابية المدعومة بالتعاون المؤسسي للمساهمة بربط جسور بين ريادة الأعمال العالمية والفرص المتنامية في منطقة الشرق الأوسط.

وشهد الملتقى حضور ممثلين عن وزارة الاستثمار، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، والقنصل العام للسعودية في نيويورك، إلى جانب شركة stc ممثلة بـ inspireU وsolutions by stc. وتناول المشاركون في جلسات الملتقى واقع منظومة الشركات الناشئة، وآليات التوسع خارج الولايات المتحدة إلى السعودية والمنطقة، وأطر السياسات الداعمة للاقتصادات المعتمدة على الابتكار.

وسلّط القنصل العام للمملكة العربية السعودية في نيويورك، الأستاذ عبدالله الحمدان، الضوء على دور الشباب في بناء شراكات دولية خلال كلمة ألقاها في الملتقى، مشيدًا بأهمية الحوار بين الثقافات والمبادرات المماثلة في تعزيز التعاون الاقتصادي والمجالات الأخرى.

امتدت فعاليات المنتدى على مدار ثلاثة أيام، وتضمنت ورش عمل بقيادة برنامج تسريع ريادة الأعمال الإقليمي التابع للمعهد (MIT REAP)، إلى جانب جلسات نقاش تناولت الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومسابقة Beyond Borders AI Startup Competition لعرض أفكار الشركات الناشئة ركّزت على تقنيات الذكاء الاصطناعي وفرص التوسع الدولي.

وركزت المسابقة على استكشاف شركات ناشئة في مراحلها المبكرة من الولايات المتحدة، تسعى لدخول سوق المملكة العربية السعودية. وظفرت شركة PublicAI بجائزة المسابقة، حيث حصلت على حزمة دعم تشغيلي واستراتيجي من جهات سعودية حكومية وخاصة، تشمل تسهيل إجراءات الدخول إلى السوق السعودية، وتوفير بنية تحتية تنظيمية وتقنية، إلى جانب منحة مالية مقدمة من inspireU وخدمات بنية تحتية تقنية لتسريع النمو عبر solutions by stc.

وتُعد inspireU من stc، من أبرز الجهات الداعمة للشركات التقنية الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتقنية المالية، والأمن السيبراني. وقد دعمت منذ انطلاقها ما يزيد عن 130 شركة ناشئة، فيما تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية لمحفظتها الاستثمارية حاجز 10 مليارات ريال سعودي. وتضم قائمة خريجيها شركات بارزة مثل طويق ومرن، ونالا، التي حققت تخارجات لافتة عبر الاستحواذ. كما جمعت الشركات الناشئة المحتضنة من قبل inspireU أكثر من مليار ريال سعودي، ووصلت خدماتها إلى أكثر من 52 مليون مستخدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومع توسّع حضورها الإقليمي في كل من الكويت والبحرين، وزيادة مشاركاتها في فعاليات دولية مرموقة مثل Web Summit وVIVAtech، تواصل inspireU لعب دور محوري في جذب رواد الأعمال الدوليين وتوفير سُبل التوسع والانتقال إلى المملكة.

وقد أظهر الملتقى أهمية تكاتف الجهات الوطنية من مؤسسات حكومية وقطاع خاص وأكادميين لدعم منظومات الابتكار ونشر المعرفة، وشكل الملتقى بيئة تعليمية وفرصة عملية لغالبية المشاركين لإطلاق شراكات مستقبلية بين رواد أعمال مقيمين في الولايات المتحدة وشركاء في الشرق الأوسط.

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