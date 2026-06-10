(عمّان، الأردن): أعلنت شركة ڤاليو الأردن، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيعها اتفاقية شراكة استراتيجية مع كل من شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS، المزود الرائد للبنية التحتية للمدفوعات الرقمية في الأردن، والتي تعد الركيزة الأساسية لمنظومة المدفوعات الوطنية في المملكة، ومجموعة PayTabs، التي تعتبر الشريك العالمي لحلول الدفع لدى MEPS، وإحدى أبرز مزودي البنية التحتية لتنسيق وإدارة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتهدف اتفاقية الشراكة إلى توسيع نطاق الوصول إلى حلول "اشتر الآن وادفع لاحقاً"، التي تقدمها شركة ڤاليو الأردن عبر قنوات البيع التقليدية ومنصات التجارة الإلكترونية، بما يعزز حضورها في سوق المدفوعات الرقمية الأردنية، والتي تشهد نمواً متسارعاً.

وبموجب اتفاقية الشراكة، سيتمكن التجار المعتمدون ضمن شبكة MEPS الواسعة، والتي طورتها الشركة على مدار أكثر من 16 عاماً، بالإضافة إلى شبكة تجار ڤاليو الأردن، من تفعيل خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، على أجهزة نقاط البيع المدعومة في متاجرهم، دون الحاجة إلى الاعتماد على أجهزة إضافية أو إجراء عمليات ربط تقنية معقدة، فيما سيتمكن العملاء من إتمام مشترياتهم داخل المتاجر بخطوات بسيطة عبر تطبيق ڤاليو بمسح رمز الاستجابة السريعة عن منفذ البيع، ما يمنحهم تجربة دفع أسرع وأكثر سهولة ومرونة.

وبالاستفادة من مكانة MEPS كمشغل لنظام التحويل الوطني للمدفوعات في الأردن، والذي يربط أكثر من 1,400 جهاز صراف آلي وآلاف أجهزة نقاط البيع على مستوى المملكة، ستصبح حلول "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" من ڤاليو الأردن متاحة عبر واحدة من أكبر شبكات التجار في الأردن.

هذا وتمتد الشراكة بين الطرفين لتشمل منصات التجارة الإلكترونية والتجار عبر الإنترنت من شبكة شركاء منصة PayTabs التي تعنى بإدارة وتنسيق المدفوعات. وفي هذا السياق، سيتمكن تجار التجزئة الإلكترونية وأصحاب منصات التجارة الإلكترونية العاملين تحت مظلة PayTabs من تقديم حلول "اشتر الآن وادفع لاحقاً" المقدمة من من ڤاليو الأردن كخيار جديد للدفع عند إتمام عمليات الشراء، وهو ما يتيح للعملاء الاستفادة من خطط دفع مرنة وآمنة، دون الحاجة إلى أي متطلبات تطويرية أو تقنية معقدة أو عمليات دمج إضافية من جانب التجار.

ومن خلال إتاحة حلول "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" ڤاليو الأردن عبر بوابات ومنصات الدفع الإلكترونية وأجهزة نقاط البيع، ستوفر الشراكة للتجار أدوات إضافية لإثراء تجربة العملاء، وزيادة مرونة عمليات الدفع، وتعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين، هذا إلى جانب تمكينهم من الاستفادة من خدمات ڤاليو الأردن والتحول إلى الدفع الرقمي المرن بما يتناسب مع قدراتهم المالية وحدودهم الائتمانية المعتمدة لدى الشركة، مع الاستفادة من مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات عبر تجربة رقمية سلسة من خلال تطبيق ڤاليو.

وتمثل اتفاقية الشراكة خطوة مهمة نحو تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في الأردن، إلى جانب أهميتها في دعم التوسع في تبني حلول التكنولوجيا المالية الحديثة، وفي تجسيد الالتزام المشترك بين الأطراف الثلاثة تجاه تعزيز الشمول المالي، وتمكين نمو الأعمال التجارية، ودعم أجندة التحول الرقمي في المملكة على أرض الواقع.

ومن جهة أخرى، فإن اتفاقية الشراكة تؤكد على الدور المحوري لشركة MEPS كممكّن رئيسي لمنظومة المدفوعات في الأردن، باعتبارها حلقة الوصل التي تربط التجار والمستهلكين مع الحلول المالية وحلول الدفع المرن المبتكرة كحلول وخدمات ڤاليو الأردن، وذلك على نطاق واسع.

ويُذكر أن شركة ڤاليو قد بدأت عملياتها في الأردن خلال الأسبوع الأول من أيار من العام 2026، بعد الحصول على الموافقة النهائية من البنك المركزي الأردني واستكمال جميع المتطلبات التنظيمية والتشغيلية لإطلاق خدماتها رسمياً بموجب رخصة متخصصة.

نبذة حول شركة ڤاليو:

تقدم شركة ڤاليو (الاسم القانوني: U Consumer Finance S.A.E) كود (EGX: VALU.CA)، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات. تُعد ڤاليو أول شركة لتكنولوجيا الخدمات المالية المتخصصة في التمويل الاستهلاكي التي تم إدراجها في البورصة المصرية (EGX)، وهو ما يعكس مسيرة نموها القوية ونموذج أعمالها الابتكاري.

وفي الأردن، تقدّم ڤاليو حلول تمويل رقمي مبتكرة تسهّل الوصول إلى الخدمات المالية، بما في ذلك في مرحلتها الأولى تقديم خدمة “الشراء الآن والدفع لاحقًا” (BNPL)، التي تتيح للعملاء دفع مشترياتهم على عدة دفعات لغاية 60 شهراً عبر شبكة من التجار المعتمدين، من خلال تجربة رقمية سلسة وسريعة، تُمكّن العملاء من تبنّي أنماط حياة أكثر مرونة، مع إدارة إنفاقهم بطريقة ذكية تتماشى مع احتياجاتهم اليومية وتطلعاتهم المستقبلية.

وتأتي عمليات ڤاليو في الأردن بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي الأردني لمزاولة أعمال التمويل المتخصص، في إطار التزامها بتقديم حلول مالية مسؤولة ومنظمة، تسهم في تعزيز الشمول المالي وتطوير تجربة المستخدم في قطاع التمويل الرقمي.

كما تسعى ڤاليو إلى بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات في السوق المحلي، بما يساهم في تطوير منظومة التمويل الاستهلاكي وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية في المملكة.

لمعرفة المزيد عن ڤاليو، يرجى زيارة www.valu.com.eg

ولمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

قطاع العلاقات العامة في ڤاليو مصر

News-release@valu.com.eg

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات

melgammal@valu.com.eg

عمر سلامة

رئيس الاتصالات والعلاقات العامة

osalama@valu.com.eg

البتول الفايز

مدير تسويق - ڤاليو الأردن

balfayez@valugroup.com

نبذة عن شركة MEPS:

تُعد شركة MEPS مزوداً رائداً للبنية التحتية للمدفوعات الرقمية في الأردن، كما أنها توفر وجهة واحدة للحلول المالية المبسطة والمدعومة بالابتكار. وعلى مدار أكثر من 16 عاماً، لعبت MEPS دوراً ريادياً في قيادة مسيرة التحول الرقمي لقطاع المدفوعات في الأردن، من خلال تقديم حلول مالية آمنة، وقابلة للتوسع ومواكبة المستقبل للبنوك، والتجار، والجهات الحكومية، وشركات التكنولوجيا المالية، والمستهلكين في مختلف أنحاء المملكة والمنطقة.

وتدير MEPS نظام التحويل الوطني الأردني، الذي يربط أكثر من 1,400 جهاز صراف آلي على مستوى المملكة، كما قدّمت العديد من الابتكارات الأولى من نوعها في السوق، بما في ذلك أجهزة نقاط البيع الذكية العاملة بنظام أندرويد Smart Android POS، وحلول نقاط البيع البرمجية Soft POS، ومنصات MEPS لمدفوعات البطاقات المباشرة، وتفعيل خدمة Apple Pay، وحلول التجارة الإلكترونية المتقدمة، وتطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول. هذا وتواصل MEPS تسريع وتيرة الشمول المالي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع آفاق منظومة المدفوعات الرقمية في الأردن.

نبذة عن شركة PayTabs:

تعد شركة PayTabs شركة متخصصة في البنية التحتية للمدفوعات، وتقدم حلولاً استثنائية تتسم بالبساطة والأمان وقابلية التوسع، بهدف دعم التجارة المحلية وتعزيز الشمول المالي في المنطقة. وقد تأسست الشركة عام 2014 على يد رائد الأعمال السعودي عبدالعزيز الجوف، انطلاقاً من رؤية تهدف إلى تمكين كل معاملة رقمية في المنطقة. وتعمل PayTabs على معالجة المعاملات المالية بسرعة وأمان عبر عدة عملات وأسواق. ومن خلال توفير بنية تحتية لحلول المدفوعات بين الشركات، تقدم PayTabs مجموعة واسعة من الحلول بما في ذلك الفواتير الرقمية للأعمال، ومدفوعات رمز الاستجابة السريعة، والمدفوعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنظمة نقاط البيع، ومنصات تحويل المدفوعات، بما يتيح تجارب تجارة إلكترونية وتجارية اجتماعية سلسة للتجار والشركات الكبرى والجهات الحكومية.

وخلال العقد الماضي، طورت PayTabs وصدّرت مجموعة متكاملة وشاملة من الحلول المبتكرة عبر قطاعات متعددة، تشمل حلول قطاعات الضيافة، والحكومة، والتعليم، والطيران، والسفر، والنقل، وخدمات الفوترة، مما ساهم في ربط سلاسل الأسواق ومنظومات الأعمال المؤسسية الضخمة متعددة المليارات في مختلف أنحاء المنطقة.

وفي تشرين الأول 2024، أصبحت PayTabs أول شركة تكنولوجيا مالية في العالم العربي يتم إدراجها ضمن قائمة أفضل 100 شركة تقنية مالية عالمياً، تقديراً لجهودها بتقديم تقنيات دفع تم تصميمها وتطويرها في المملكة العربية السعودية ووصلت إلى الساحة العالمية للتقنية المالية.

واليوم، تتيح منصة PayTabs المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة وتنظيم المدفوعات للشركات، مستويات متعددة من التخصيص، مما يمكّنها من إنشاء منصات دفع مستقلة بالكامل تحمل تصاميمها وهويتها الخاصة، بالاعتماد على بنية تحتية وتقنيات جاهزة ومتوافقة مع المعايير. وتوفر الشركة حلاً متكاملاً لإدارة المدفوعات يشمل ضم وتسجيل العملاء، ومراقبة المعاملات، وإعداد التقارير، بما يتناسب مع احتياجات كل نشاط تجاري. وتتميز جميع نماذج التعاون بعدم الحاجة إلى تراخيص، مما يمنح الشركات مرونة أكبر وكفاءة أعلى في التكاليف. وتقدم PayTabs من خلال ذراعها الاستشارية، حلولاً ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحويل بيانات المدفوعات إلى قرارات أعمال فعالة وقابلة للتنفيذ، بحيث تصبح كل معاملة محركاً للنمو والربحية في مختلف القطاعا. وتمتلك PayTabs مكاتب متخصصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى حضورها في دول أخرى مثل الأردن والكويت ومصر. وتلتزم الشركة بمبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف. وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط: https://paytabs.com/en.

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