• أمير حنا حصد جائزة أفضل مسؤول لعلاقات المستثمرين في الكويت

• التكريم يعكس ريادة الوطني في تقديم ممارسات احترافية في مجال علاقات المستثمرين

• الجائزة تبرهن على جهود البنك في تقديم إفصاحات شفافة ذات قيمة لجميع أصحاب المصلحة

توج بنك الكويت الوطني بجائزتين مرموقتين من جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA)، خلال حفل توزيع الجوائز السنوي الذي أقيم في سلطنة عمان، برعاية بورصة مسقط، ومشاركة نُخبة من قيادات البورصات الخليجية، وصنّاع القرار من الصناديق الاستثمارية، إلى جانب نخبة من مسؤولي وخبراء علاقات المستثمرين حول العالم.

وفاز بنك الكويت الوطني بجائزة أفضل شركة رائدة في علاقات المستثمرين بالكويت، كما حصد رئيس التواصل للمجموعة في بنك الكويت الوطني السيد/ أمير حنا جائزة أفضل مسؤول لعلاقات المستثمرين في الكويت.

ويعكس هذا التكريم ريادة بنك الكويت الوطني في تقديم ممارسات احترافية تتوافق مع أفضل معايير الشفافية والمهنية في مجال علاقات المستثمرين، ما يرسخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة على مستوى القطاع المصرفي المحلي والإقليمي ويعزز ثقة مجتمع الاستثمار وأصحاب المصلحة باعتباره البنك الذي تعرفه وتثق به.

وتُمنح هذه الجوائز للشركات والأفراد الذين يظهرون أداءً استثنائياً في التواصل مع المستثمرين، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية، وتتضمن عملية التحكيم تقييماً شاملاً لمختلف جوانب برامج علاقات المستثمرين، واستطلاع شامل لآراء للمحللين ومديري الأموال المتخصصين في القطاع.

ومن أبرز المعايير، الشفافية والإفصاح الذي يقيس مدى وضوح وشمولية المعلومات المقدمة للمستثمرين والجمهور، والالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية، جودة التقارير السنوية والربع سنوية وعروض المستثمرين، إضافة إلى التواصل الفعال الذي يهتم بكفاءة وفعالية قنوات التواصل مع المستثمرين، بما في ذلك مؤتمرات المستثمرين والمحللين، والمنصات الرقمية.

ومن ضمن المعايير أيضا سرعة الاستجابة لاستفسارات المستثمرين وتوفير سهولة الوصول إلى المعلومات وفريق علاقات المستثمرين، بالإضافة إلى مدى دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في استراتيجية علاقات المستثمرين والإفصاح عنها، واستخدام أساليب مبتكرة في التواصل مع المستثمرين وتحسين تجربة المستثمر.

وتبرهن هذه الجوائز على التزام لا يتزعزع من «الوطني» والتفاني في تقديم أفضل الممارسات في علاقات المستثمرين، وهي بمنزلة شهادة على جهوده وريادته في تقديم إفصاحات شفافة وذات قيمة لجميع أصحاب المصلحة، وهو ما تم الاعتراف به من الشركاء في مجتمع الاستثمار، إضافة إلى تأكيد سعي البنك المستمر تجاه تحسين تواصله مع المساهمين والمحللين والمساهمة بقوة في بناء ثقة السوق في مجتمع المستثمرين.

وقطع بنك الكويت الوطني شوطا طويلا في التزامه بأعلى معايير الحوكمة والشفافية وأظهر تميزا واضحا في علاقات المستثمرين بفضل جهوده المتواصلة، حيث يحرص باستمرار على إقامة حوار مفتوح ومتواصل مع المستثمرين وتنظيم عروض تقديمية لهم، إضافة إلى التزامه بنشر التقارير المالية والسنوية وتقارير الاستدامة التي توفر رؤى واضحة حول أداء البنك وتوجهاته الاستراتيجية.

وتعتبر جوائز جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA) من أبرز الجوائز التي تحتفي بالتميز في مجال علاقات المستثمرين في المنطقة، حيث تهدف الجمعية بصفتها منظمة غير ربحية، إلى تعزيز أفضل الممارسات في علاقات المستثمرين وتعزيز سمعة وكفاءة وجاذبية أسواق رأس المال في الشرق الأوسط.

