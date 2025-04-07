فعاليات القمة تشهد مشاركة وزراء من دولة الإمارات وكازخستان وماليزيا

قائمة شركاء القمة تضم هيئة دبي الرقمية وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وماستركارد ومجموعة يانغو ومختبر جهاز أبوظبي للاستثمار

شركة "ساب" تنظم ورشة عمل خاصة خلال القمة بعنوان "تحويل الذكاء الاصطناعي إلى نتائج واقعية"

"أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي " ينظمه مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل 2025

الأسبوع يشمل العديد من الفعاليات الأخرى من أبرزها "خلوة الذكاء الاصطناعي" و"ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي" و"التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي" و"مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي"

دبي: تستضيف الدورة الثالثة من قمة "الآلات يمكنها أن ترى" (Machines Can See) التي تنعقد أعمالها يومي 23 و24 أبريل 2025 في متحف المستقبل وبوليفارد أبراج الإمارات ضمن فعاليات "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" نخبة من قادة الفكر والمبتكرين لاستكشاف ومناقشة أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية.

وتمثل القمة التي تنظمها شركة "بولينوم إيفينتس" أكبر حدث للرؤية الحاسوبية وإحدى التجمعات الرائدة للمتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي على المنطقة والعالم.

وتحظى القمة بدعم مؤسسات عديدة بارزة من بينها هيئة دبي الرقمية، ومجموعة "يانغو" المعروفة بمساعدتها الصوتية باللغة العربية وروبوتات التوصيل، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وماستركارد ومختبر جهاز أبوظبي للاستثمار.

شراكات بارزة

ويهذا السياق قال ألكسندر خانين رئيس شركة "بولينوم إيفينتس": "نسعى من خلال شراكاتنا وجلساتنا الحوارية إلى تسليط الضوء على الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر في صناعة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الروبوتات ووكلاء الذكاء الاصطناعي والهجمات على النماذج اللغوية الكبيرة. وبدعم من شرطة دبي، سنستضيف أيضاً حلقة نقاشية فريدة من نوعها حول المدن الآمنة والذكاء الاصطناعي".

وتشهد قمة "الآلات يمكنها أن ترى" مشاركة مسؤولين حكوميين محليين بارزين، بمن فيهم معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وسعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية.

جلسة وزارية

وستشكل الجلسة الوزارية إحدى المحطات الرئيسية في القمة، حيث ستجمع عدداً من قادة حكومات العالم لمناقشة الدور الذي يلعبه تطوير تكنولوجيا المعلومات الوطنية في رسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي. وتضم قائمة المتحدثين البارزين كلاً من معالي "زسلان مادييف"، وزير التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران بجمهورية كازاخستان، ومعالي وزير الرقمنة بجمهورية ماليزيا، "جوبيند سينغ ديو".

ورشة عمل من "ساب"

ولإضافة أبعاد أكثر عمقاً إلى الحدث، ستستضيف شركة "ساب" SAP ورشة عمل حصرية بعنوان "تحويل الذكاء الاصطناعي إلى نتائج واقعية". ستتيح هذه الجلسة التفاعلية لقادة الأعمال تصميم أدوات مساعدة قائمة على الذكاء الاصطناعي مخصصة لتلبية متطلبات مؤسساتهم. وسيستكشف الحضور كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز بشكل ملحوظ عمليات ابتكار المنتجات، وتحسين سلاسل التوريد وتحويل تجارب العملاء.

وقال "مروان زين الدين"، العضو المنتدب لشركة "ساب" في الإمارات: "تواصل دبي ودولة الإمارات إرساء معايير جديدة للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة. ونحن في شركة "ساب" متحمسون لعرض حلولنا للذكاء الاصطناعي للأعمال في قمة "آلات يمكنها أن ترى"، من أجل تمكين المؤسسات من تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز أفضليتها التنافسية، والمساهمة في دعم رؤية الإمارات في أن تصبح مركزاً عالمياً للتكنولوجيا".

التكنولوجيا وجودة الحياة

ومن بين المشاركين في القمة مجموعة "يانغو"، وهي شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا تعمل على تحويل التقنيات العالمية إلى خدمات يومية لتحسين جودة الحياة على الصعيد المحلي. وستعرض الشركة "ياسمينة"، مساعدة الذكاء الاصطناعي الشبيهة بالبشر، وروبوتات التوصيل للميل الأخير المستقلة، وحلول الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستودعات.

مستقبل الذكاء الاصطناعي

وسيناقش الخبراء خلال جلسة بعنوان "الذكاء الاصطناعي لعالم أفضل وأكثر أماناً: التغلب على تحديات الغد"، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز الأمن والازدهار العالميين مع مراعاة الاعتبارات الأخلاقية في الوقت نفسه. ومن بين المشاركين اللواء "خالد ناصر الرزوقي" من شرطة دبي، و"دينا المنصوري" من "إي آند"، و"مروان زين الدين" من شركة "ساب" في الإمارات.

فرص التكنولوجيا

وستبحث جلسة أخرى بعنوان "أرباح بحجم البايت: التعامل مع العائد على الاستثمار في ثورة الذكاء الاصطناعي" الفرص والاستراتيجيات الاستثمارية لتعظيم العوائد في سوق الذكاء الاصطناعي. وستضم الجلسة متحدثين من أمثال "عمر المجدوعي" من "رائد فنتشرز"، و"إيدي فرحات" من "إي آند الاستثمار" ، و"فارس المزروعي" من شركة "مبادلة".

بينما تقدم جلسة "الذكاء الاصطناعي الجيد: بين المبالغة والبساطة" دراسة نقدية حول تمييز ابتكارات الذكاء الاصطناعي التحويلية عن الاتجاهات العابرة. وسيتم تقديم رؤى معمقة حول هذا الموضوع من جانب الدكتورة "نجوى الأعرج" من معهد الابتكار التكنولوجي، و"ناميك هرل" من "آي بي إم"، و"أديني أديبايو" من "يانغو".

وستضم جلسة "الرؤية الحاسوبية: واتس أون" قادة في القطاع، بما في ذلك "ميخال إيراني" من "معهد وايزمان" و"مارك بوليفيز" من "إي تي إتش زيوريخ" – المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا، اللذين سيناقشان الاختراقات في تقنيات التعرف على الصور والمعالجة في الوقت الفعلي.

وستستضيف جلسة "الروبوتات: هل نحن مستعدون؟" مناقشات حول مستقبل التوصيل الذاتي والروبوتات البشرية. ومن بين المتحدثين "سامي حدادين" من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي و"جودا لونجرير" من "كيوي بوت".

يُذكر أن القمة ستتضمن أيضاً كلمات رئيسية لخبراء بارزين من أمثال "مايكل برونشتاين" من جامعة أكسفورد، و"جيرارد ميديوني" من "أمازون برايم فيديو"، و"أندريا فيدالدي" من جامعة أكسفورد، بالإضافة إلى "بافلوس باناجيوتيديس"، رئيس الذكاء الاصطناعي وبنية المنصات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى "ساب"، و"دانييل لاكوفيلي"، نائب رئيس أول والمدير العالمي للرقمنة والذكاء الاصطناعي والتميز التشغيلي في "روش فارما".

أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي

وينعقد "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي " برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، والذي ينظمه مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل 2025. ويشمل الحدث العديد من الفعاليات والمبادرات والمؤتمرات والتحديات، من أبرزها "خلوة الذكاء الاصطناعي"، و"ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي"، و"التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي"، و"مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي"، وقمة "الآلات يمكنها أن ترى" - “Machines Can See” ؛ في ظل مشاركة عالمية واسعة من الخبراء وصنّاع القرار والمبتكرين ورواد الذكاء الاصطناعي ومسؤولي أبرز المؤسسات والشركات المتخصصة فيه.

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