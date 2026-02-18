إطلاق النسخة الثالثة من Logivators لدعم الابتكار في الخدمات اللوجستية بمصر

● الدورات السابقة ل Logivators تدعم نمو 15 شركة ناشئة في القطاع اللوجستي

● توقيع مذكرات تفاهم مع ايجيترانس نوسكو لأكثر من 20% من الشركات

● توسع دولي وجذب تمويلات تجاوزت مليون دولار لـ30% من الشركات المتخرجة من البرنامج

● تحويل الابتكار إلى فرص تجارية حقيقية في السوق

أعلنت Startup Factory التابعة لشركة pmaetro ، وبالشراكة مع Egytrans NOSCO، وبرعاية استراتيجية من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ACCHCO، وبدعم من شركة ABS، ليعمل كمنصة متكاملة لتحويل التحديات التشغيلية اليومية في قطاع اللوجستيات إلى فرص أعمال قابلة للتطبيق والنمو وجذب الاستثمار، من خلال توظيف قدرات رواد الأعمال والتكنولوجيا المحلية وربطها بمشغلي الصناعة داخل بيئات تشغيل حقيقية. تزامنًا مع الخطوة التاريخية التي تشهدها الدولة بإطلاق «ميثاق ريادة الأعمال المصري» برعاية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار توجه الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال اللوجستيات وخدمات الموانئ، عن إطلاق النسخة الثالثة من برنامج Logivators، الذي يستهدف دعم الابتكار التطبيقي وربطه باحتياجات التشغيل الفعلية في القطاع اللوجستي.

وأثبت برنامج Logivators نجاحه خلال نسختيه السابقتين، حيث دعم واحتضن 15 شركة ناشئة متخصصة في الحلول اللوجستية، وقّعت أكثر من 20% منها مذكرات تفاهم مع شركة Egytrans NOSCO لتطبيق حلولها داخل بيئات تشغيل فعلية، كما تمكن نحو 30% من الشركات المحتضنة من التوسع إلى أسواق إقليمية، وجذبت تمويلات أولية تجاوزت مليون دولار أمريكي، إلى جانب مشاركة أكثر من 3 شركات من خريجي البرنامج في برنامج Shark Tank.

وتشهد النسخة الثالثة من البرنامج تطورًا نوعيًا في بنيته وأهدافه، حيث يتحول Logivators إلى منصة ابتكار متعددة الأبعاد تجمع بين جلسات مائدة مستديرة لكشف التحديات التشغيلية من قلب صناعة اللوجستيات والنقل، وهاكاثونات تطبيقية لتطوير حلول تقنية قابلة للاختبار، إلى جانب برنامج تسريع أعمال لتجهيز الشركات الناشئة للنمو السريع والدخول ضمن سلاسل الإمداد الوطنية والإقليمية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز التكامل بين التكنولوجيا والصناعة.

وصرّحت المهندسة عبير لهيطه، العضو المنتدب المشارك لمجموعة Egytrans NOSCO: "تبنّي ايجيترانس نوسكو لبرنامج Logivators للمرة الثالثة يعكس التزامنا بالابتكار كجزء أساسي من استراتيجيتنا للنمو والتطوير. نشارك في البرنامج منذ بدايته لأننا نؤمن بأهمية التعلم والتطوير المستمر من خلال العمل مع الشركات الناشئة، كما يتيح لنا البرنامج اختبار حلول تكنولوجية مبتكرة في بيئات عمل حقيقية ودمجها داخل عملياتنا لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة. وقد ركّز البرنامج في النسخ السابقة على إعداد الشركات عبر أكثر من 20 جلسة وورشة عمل وندوة متخصصة. كما وقّعت أكثر من 20% من الشركات مذكرات تفاهم مع إيجيترانس نوسكو لتطبيق حلولها فعليًا، ما يعكس قدرة هذه الحلول على التحوّل إلى نماذج أعمال قابلة للنمو، ويؤكد قيمة البرنامج للسوق ولشركائنا.

وفي هذا السياق، قالت الدكتوره نادين ابو خضره، الشريك التنفيذي لشركة Startup Factory (pmaestro): "تمثل النسخة الثالثة من Logivators استمرارًا لمبادرة استراتيجية تهدف إلى إدخال الشركات الناشئة في منظومة الابتكار اللوجستي ودعم حلولها القابلة للتطبيق التجاري، مما يمكن هذه الشركات من أن تكون جزءًا فاعلًا في السوق اللوجستي المصري، سواء عبر تطبيق حلولها داخل منظومات تشغيلية كبيرة مثل التي تتمتع بها ايجيترانس نوسكو أو من خلال الفرص التجارية المتاحة محليًا وعالميًا. كما أسفرت التجربة عن تمكين نحو 30% منها من التوسع إلى أسواق خارج مصر وبرزت ثلاث شركات من خريجي البرنامج على Shark Tankوتم جذب تمويلات أوليه تجاوزت مليون دولار.

كما أضاف الأستاذ حازم أبو النيل، مدير عام التسويق والتخطيط الاستراتيجي بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ACCHCO: "رعايتنا لبرنامج Logivators مدفوعة بإيماننا بأهمية التكنولوجية والتطوير المستمر على المستوى التشغيلي والاستثماري. يوفر البرنامج لـ ACCHCO وصولاً مبكراً إلى حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق تجارياً، ويمكننا من تطوير نماذج أعمال مشتركة مع الشركات الناشئة. ويعزز هذا مباشرة قدرتنا على تقديم خدمات أكثر مرونة وكفاءة لعملائنا. علاوة على ذلك، فإن التوسع الخارجي الذي حققته ما يقرب من 30% من الشركات المشاركة يوضح قدرة البرنامج الملموسة على توليد قيمة مضافة حقيقية لمجال عمل شركة الإسكندرية ولقطاع الملاحة البحرية والنقل واللوجستيات ككل.

وجدير بالذكر أن برنامج Logivators واصل خلال الدورتين السابقتين تعزيز دوره كمنصة استراتيجية لدعم الابتكار في القطاع اللوجستي، مساهماً في تطوير بيئة الشركات الناشئة وربطها بالاحتياجات التشغيلية الفعلية، وتعزيز فرص النمو والتكامل التجاري في السوق المحلي والإقليمي.

-انتهى-

#بياناتشركات