دبي: حصلت الهيئة الاتحادية للضرائب على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي ""LEED، لمكتبها في مدينة دبي للتعهيد، محققةً التصنيف الذهبي، في إنجاز يعكس التزامها بتطبيق أفضل معايير الاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة في بيئة العمل.

وتعد "LEED" نظام اعتماد دولي للمباني الخضراء صادر عن مجلس المباني الخضراء الأمريكي "USGBC" من أبرز الشهادات الدولية في مجال المباني الخضراء، إذ يمنحها المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء للمؤسسات التي تقدم معايير تشمل كفاءة الطاقة، وإدارة الموارد المائية، وتحسين جودة البيئة الداخلية، واعتماد التصميم المستدام، وتقليل البصمة الكربونية، بما يعزز الاستدامة ويرفع كفاءة الأداء البيئي للمباني والموارد، ويسهم في تخفيض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل.

وقال سعادة عبد العزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن حصول الهيئة على هذا التصنيف العالمي في مجال الاستدامة يعكس جهودها في تطوير بيئة عمل مستدامة تعتمد على تطبيق أفضل الممارسات البيئية موضحاً أن تحقيق التصنيف الذهبي يعكس تبني الهيئة نهجاً متكاملاً في تطبيق معايير الاستدامة وتعزيز كفاءة الموارد وتحسين جودة بيئة العمل، بما يدعم مستهدفات الاستدامة الوطنية في الدولة.

كما أضاف أن الشهادة تأتي تقديراً لجهود فريق عمل إدارة الشؤون الإدارية وتقنية المعلومات، الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز، مما يعكس حرص موظفي الهيئة على الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.

ومن جانبه، قال جاسم حداد، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة، أن هذا الإنجاز يمثل خطوة محورية ضمن مسيرة تعزيز الاستدامة المؤسسية، ومواصلة تطوير مبادرات نوعية تسهم في الحفاظ على البيئة، مؤكداً أن الهيئة تواصل تبني حلول مبتكرة في إدارة المرافق ورفع كفاءة استهلاك الموارد بما ينسجم مع توجهات الحكومة الاتحادية نحو بناء بيئة عمل مستدامة.

عن الهيئة الاتحادية للضرائب

تأسست "الهيئة الاتحادية للضرائب" بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بهدف المساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات غير النفطية للإمارات العربية المتحدة من خلال إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية استناداً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية وتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لتمكين الخاضعين للضرائب من الامتثال للقوانين الضريبية والإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.

وحرصت الهيئة منذ انطلاقها في عام 2017 على التعاون مع الجهات المختصة لإرساء دعائم نظام شامل متوازن لتكون الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل يشجع على الامتثال الطوعي بإجراءات ميسرة وسريعة، بداية من التسجيل ثم تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae.

