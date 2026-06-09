أبوظبي، استضاف بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات وإحدى أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، النسخة الأولى من "ملتقى بنك أبوظبي الأول للمواهب الشابة في الذكاء الاصطناعي"، وهو مبادرة جديدة يقودها الموظفون لتطوير الأفكار والحلول المبتكرة، وتجمع بين الكفاءات والمواهب الصاعدة، وروّاد الذكاء الاصطناعي، والقيادات العليا بهدف إيجاد حلول عملية قائمة على الذكاء الاصطناعي وتسريع تطبيقها على مستوى المجموعة.

أُقيم الملتقى في كلية الأعمال التابعة لبنك أبوظبي الأول (FAB Business School) ونظّمه مركز ابتكار الذكاء الاصطناعي في البنك، حيث جمع الخريجين والمهنيين الشباب و"رواد كوبايلوت" والقيادات العليا لاستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز إجراءات دمج وتدريب الموظفين الجدد، وتبادل المعرفة، والتعاون، ورفع الكفاءة التشغيلية باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود البنك المتواصلة لتعزيز مشاركة الموظفين في تبنّي الذكاء الاصطناعي والابتكار، من خلال توفير منصة مباشرة للخريجين والمهنيين الشباب لمشاركة فكرهم العملي وتطوير أساليب عمل أكثر جاهزية للمستقبل.

وخلال الملتقى، حدد المشاركون مجموعة من الفرص الرامية إلى الارتقاء بتجربة الموظفين وتسهيل العمليات اليومية. وتعاونت الفرق مع "رواد كوبايلوت" لتطوير وصقل تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي بهدف معالجة التحديات في بيئة العمل، ثم تم اختيار ثلاثة مفاهيم مميزة وواعدة للانتقال إلى مراحل التطوير والتنفيذ.

وبعد اختتام الجلسة، عُرضت الأفكار التطويرية الثلاث مباشرةً على القيادات العليا في المجموعة، بما في ذلك استشاري من مكتب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للعمليات. وستتعاون الفرق مع مركز ابتكار الذكاء الاصطناعي و"رواد كوبايلوت" لمواصلة تطوير هذه الحلول وتطبيقها على مستوى المجموعة.

ويدعم ملتقى بنك أبوظبي الأول للمواهب الشابة في الذكاء الاصطناعي نهج البنك في التبني المسؤول للذكاء الاصطناعي من خلال توفير فرص منظمة تتيح للموظفين المشاركة في تطوير وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة. ويواصل البنك، من خلال مركز ابتكار الذكاء الاصطناعي، تنمية قدراته في هذا المجال عبر تفعيل مشاركة القيادات، وتعزيز شبكات "رواد كوبايلوت"، وتنفيذ برامج تمكين الموظفين.

يأتي ملتقى بنك أبوظبي الأول للمواهب الشابة في الذكاء الاصطناعي ضمن استثمارات بنك أبوظبي الأول المتواصلة في تنمية المواهب والتبني المسؤول للذكاء الاصطناعي والابتكار. ويواصل البنك، من خلال الجمع بين رؤى الموظفين وأولويات القيادة، تعزيز نهج العمل التشاركي، بما يسهم في الارتقاء بتجربة الموظفين، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وبناء القدرات على المدى الطويل.

نبذة عن بنك أبوظبي الأول:

يمثل بنك أبوظبي الأول البوابة المالية والتجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يقع المقر الرئيسي للبنك في إمارة أبوظبي ويزاول أعماله في أكثر من 20 سوقاً حول العالم. بلغ إجمالي موجودات البنك 1.49 تريليون درهم (406 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية مارس 2026، وبذلك يعدّ بنك أبوظبي الأول من أكبر المجموعات المصرفية حول العالم. يقدم البنك الخبرة المالية لعملائه من المؤسّسات والأفراد عبر ثلاث وحدات أعمال، تضم الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، والخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات ومجموعة العملاء المميزين.

بنك أبوظبي الأول مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومصنف على درجة AA-/ AA-/Aa3 من وكالات موديز وستاندرد أند بورز وفيتش، على التوالي، مع نظرة مستقرة. وعلى صعيد الاستدامة، حصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف "AA" في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفقاً لتصنيفات (MSCI)، ويتبوأ المركز الأول بين بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يصنف ضمن الفئة العليا للبنوك العالمية وفقاً لمؤشرات الاستدامة الصادرة عن مجموعة بورصة لندن (LSEG) والمعروفة سابقاً بتصنيفات "ريفينيتيف" (Refinitiv) للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. كما حصل البنك على تصنيف ضمن أفضل فئات مخاطر الاستدامة لدى (Sustainalytics) على مستوى البنوك العالمية، مع مستوى مخاطر بيئية واجتماعية منخفض.

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