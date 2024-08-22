مينا وجيه، مدير القطاع التجاري لشركة كناوف مصر: حققت كناوف نجاحات وإنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية

القاهرة: استعرضت شركة كناوف مصر، الرائدة في مجال أنظمة وحلول البناء الحديثة، نماذج أعمالها وحلولها المبتكرة خلال فعاليات النسخة السادسة من معرض Big 5 Construct Egypt، الذي يُقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير في القاهرة الجديدة، حققت مشاركة شركة كناوف مصر من خلال الجناح الخاص بها في هذه النسخة من المعرض نجاحاً باهراً يعكس مكانة الشركة الرائدة في مجال أنظمة وحلول البناء الحديثة، والتزامها بتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات عملائها في مصر والأسواق العالمية.

وعلى هامش المعرض عقدت الشركة مؤتمراً استعرضت خلاله، أهم وأبرز النجاحات والإنجازات والخدمات التي تقدمها الشركة مثل العزل الحراري المنتجات الألواح الجبسية (جبسوم بورد)، والأسقف المعلقة وآليات استخدام المواد الصديقة للبيئة في البناء والتشييد مما يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة وإستراتيجية مصر 2030.

وفي هذا السياق، صرح محمد عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة كناوف مصر: "إنّ مشاركتنا في معرض Big 5 Construct Egypt تأتي إيماناً منا بأهمية هذا الحدث كونه منصة مثالية لعرض أحدث منتجاتنا وحلولنا المتكاملة في مجال البناء والتشييد، وتعزيز علاقاتنا مع شركائنا الحاليين وجذب عملاء جدد، مضيفاً أن الجناح الخاص بالشركة حظيّ بإقبال كبير من الزائرين، ممّا يعكس اهتمامهم بمنتجاتنا وحلولنا التي تُلبي احتياجاتهم المتنوعة في مجال البناء."

وأضاف عبد الرسول أننا نؤمن بأهمية دعم الاقتصاد المصري، ونلتزم بتوظيف المواهب المصرية وتطوير مهاراتها، ونسعى من خلال تواجدنا في مصر إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية منتظمة لموظفينا، كما ينظم مراكز تدريب كناوف مصر دورات تدريبية لمحترفي البناء ودورات نظرية وعملية لضمان مواكبتهم لأحدث التقنيات والمعايير العالمية في مجال البناء.

وأكد مينا وجيه، المدير التجاري لشركة كناوف مصر: "نحرص خلال مشاركتنا في المعرض على عرض أحدث تقنيات وحلول كناوف الصديقة للبيئة، مما يؤكد التزامنا بمستقبل مستدام. حيث عقدنا خلال المعرض عدة لقاءات مثمرة مع عملائنا وشركائنا، وناقشنا خلالها سبل التعاون لتطوير مشاريعهم وتحقيق أهدافهم".

كما يعقد الخبراء الفنيين بالشركة محاضرة بعنوان "ثورة البناء الأخضر" تتضمن مقارنة بين البناء المستدام باستخدام الحوائط الجافة والبناء التقليدي باستخدام الطوب. على ان يعقد فريق مركز التدريب بالشركة أيضأ خلال أيام المعرض الثلاثة 18 عرض عملي لتركيب أنظمة الأسقف والحوائط التي سيتم عرضها.

وأضاف وجيه: "حققت الشركة نجاحات وإنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، موضحاً أن منتجات وأنظمة كناوف - تتميز بالجودة والكفاءة العالية باستخدام التكنولوجيا الألمانية المتطورة، وتشمل هذه المنتجات الألواح الجبسية (جبسوم بورد)، والقطاعات المعدنية والإكسسوارات الخاصة بها، بالإضافة لمجموعة متنوعة من منتجات المعجون التي تستخدم في التطبيقات المختلفة للأسقف المعلقة والقواطع الجبسية والاسمنتية وتأسيس الدهانات والكرانيش. كما تقدم الشركة تصميم أنظمة متخصصة لمقاومة الحريق، ومقاومة الرطوبة، وعزل الصوت والحرارة.

نبذه عن شركة كناوف مصر:

تأسست شركة كناوف، وهي شركة متعددة الجنسيات، في عام 1932 من قبل ألفونس وكارل كناوف. وتمتلك الشركة أكثر من 250 موقع إنتاج موزعين على أكثر من 90 بلد في جميع أنحاء العالم. تعد كناوف اليوم إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع مواد و أنظمة البناء الحديث على مستوى العالم، حيث تمكنت كناوف من الحفاظ على مكانتها الرائدة في مجال تكنولوجيا البناء من خلال المزج بين الابتكار و الخبرة التى تزيد 85 عام. ولقد أثبتت أنظمة كناوف الداخلية والخارجية نجاحاً كبيراً عند تركيبها في مختلف أنحاء العالم، ولم تنل الشركة تلك المكانة القيادية إلا من خلال تمتعها بمزيج من الخبرة المتخصصة، و جودة و كفاءة منتاجاتها، بالإضافة إلى فهم لاحتياجات العملاء و سجل حافل بالإنجازات الرائدة.

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