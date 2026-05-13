الكويت: شارك بنك الكويت الدولي KIB في حفل افتتاح دورة الألعاب الخليجية الرابعة في العاصمة القطرية الدوحة، بصفته الراعي الرسمي لمشاركة دولة الكويت في الدورة التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو الجاري، تأكيداً على دعمه المتواصل للرياضيين الكويتيين وحرصه على تعزيز حضورهم في المحافل الرياضية الخليجية.

وشهد حفل الافتتاح حضور رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح، إلى جانب أعضاء البعثة الكويتية ومدير وحدة الاتصال المؤسسي مروة معرفي ومساعد مدير وحدة الاتصال المؤسسي عبدالعزيز الثواب منKIB . كما شهد الحفل رفع علم دولة الكويت، الذي حمله لاعب المنتخب الوطني للرماية خالد المضف إلى جانب الفارسة يارا الهنيدي، بعد اختيارهما لتمثيل الكويت في هذه اللحظة الوطنية ضمن مراسم الافتتاح الرسمي.

وكان KIB قد رافق الوفد الرياضي الكويتي إلى الدوحة ضمن ترتيبات رسمية، وفرت بموجبها طائرة خاصة مخصصة لوفد اللجنة الأولمبية الكويتية، بما في ذلك الإداريون واللاعبون، في تأكيد على حرص الدولة على توفير مختلف التسهيلات اللازمة لضمان راحة الوفد وجاهزيته لخوض المنافسات.

وبهذه المناسبة، قالت مروة معرفي، مدير وحدة الاتصال المؤسسي في KIB: "سعداء بحضور مراسم افتتاح دورة الألعاب الخليجية الرابعة ومرافقة الوفد الكويتي في هذه المشاركة المهمة، التي تأتي انطلاقاً من إيماننا بأهمية دعم الشباب الكويتي وتمكينه من تمثيل الكويت بصورة مشرفة في مختلف المنافسات الرياضية، وتجسيداً لقناعتنا بأن الرياضة تمثل منصة مهمة لترسيخ قيم الطموح والعمل الجماعي والانضباط. ونتمنى لجميع لاعبينا ولاعباتنا التوفيق وتحقيق نتائج تليق باسم الكويت".

وأضافت معرفي: "لا يقتصر دور KIB على الرعاية فحسب، بل يمتد إلى الدعم الإعلامي والمعنوي ومواكبة مشاركة الرياضيين الكويتيين ميدانياً، بما يعكس إيماننا بأهمية تكامل جهود القطاعين العام والخاص لدعم الرياضة الوطنية وإبراز الكويت بأفضل صورة في مختلف المحافل".

وضمن التغطية الإعلامية المرافقة للبعثة، شارك فريقKIB في توثيق أبرز محطات الرحلة، ومن بينها حفل العشاء الذي أقامه سفير دولة الكويت لدى قطر، سعادة السيد أحمد الشريم، على شرف الوفد الكويتي، بحضور نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة، والمدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ مبارك فيصل نواف الأحمد الصباح، وذلك دعماً للوفد الكويتي قبيل انطلاق المنافسات.

وتجدر الإشارة إلى أن دعم KIB للمبادرات الرياضية والرياضيين الكويتيين يأتي في إطار استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية، الهادفة إلى تمكين الشباب وتعزيز ثقافة الرياضة والإنجاز بين مختلف فئات المجتمع، إلى جانب دعم كل ما يسهم في رفع اسم الكويت على مختلف الأصعدة.Top of Form

