الكويت: أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) افتتاح فرعه الجديد في منطقة صباح السالم بتصميم عصري ومبتكر، وبمواصفات تقنية متطورة تتوافق مع استراتيجية التحوّل الرقمي الجديدة التي يعمل البنك على تطبيقها، وفي إطار سعيه المستمرّ لتعزيز تجربة عملائه المصرفية وأن يكون أقرب إليهم أينما كانوا.

واحتفل البنك بافتتاح الفرع الجديد بحضور معالي محافظ مبارك الكبير محمود عبدالصمد بوشهري، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في KIB رائد جواد بوخمسين، ومدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في البنك عثمان توفيقي، إلى جانب مجموعة من قيادات البنك.

وبهذه المناسبة، قال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في KIB، عثمان توفيقي: "تأتي هذه الخطوة بافتتاح الفرع الجديد في إطار الاستراتيجية الشاملة التي نعمل على تنفيذها بشكل منهجي ومدروس، والرامية إلى التوسّع بتقديم خدماتنا ومنتجاتنا المصرفية على أعلى مستوى، وأن يكون KIB قريباً من عملائه أينما كانوا وفي أي وقت، لتمكينهم من الوصول إلى كافة الحلول المصرفية التي تلبّي احتياجاتهم، وكذلك إنجاز معاملاتهم المصرفية بمنتهى السرعة والسهولة، بما ينسجم مع مكانته المرموقة في القطاع المالي المحلي".

وأضاف: "إن افتتاح فرع صباح السالم يأتي كجزء من خطة KIB الجديدة والهادفة إلى التوسّع بشبكة فروعه وتطوير وإعادة توزيع فروعه الحالية، إلى جانب افتتاح فروع جديدة في المواقع الاستراتيجية التي تضمن وصول عدد أكبر من العملاء في المناطق السكنية والمجمعات التجارية. كما إننا نضع نصب أعيننا تبنّي خطط التحوّل والتغيير بشكل سلس وبناءً على رؤية تصميمية بمفاهيم مبتكرة، بهدف الانتقال من الصورة النمطية للخدمات المصرفية للعملاء، انطلاقاً من شعارنا المؤسسي، بنك للحياة".

وفي السياق ذاته، أوضح أن فرع البنك الجديد في صباح السالم مجهّز بأحدث التكنولوجيا المالية والتقنيات المصرفية، قائلاً: "من شأن هذا الفرع توفير طريقة تفاعلية مبتكرة ومتطورة في أسلوب تلبية متطلبات العملاء، إذ تم تزويده بتقنيات استثنائية وتكنولوجيا مالية حديثة، إلى جانب تصاميم جديدة ومختلفة كلياً، لضمان تمتّع العملاء بالراحة والرفاهية في كافة مراحل إنجاز العمليات المصرفية والاستفادة من كافة الخدمات والمنتجات والعروض التي تلبّي احتياجاتهم وتناسب أسلوب حياتهم العصري".

وتجدر الإشارة إلى أن KIB يواصل تنفيذ خططه الاستراتيجية الهادفة إلى مواكبة كافة التطوّرات في عالم الرقمنة وأن يكون قريباً من عملائه بمختلف المواقع في كافة أنحاء الكويت، وذلك بهدف الاستمرار في تعزيز تجربتهم بمزايا فريدة تلبّي تطلّعاتهم وتعكس مكانته المتقدّمة بين مؤسسات القطاع المصرفي المحلي.

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نبذة عن KIB

بنك الكويت الدولي (KIB) هو بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقره دولة الكويت. تأسس KIB عام 1973 حيث عُرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحوّل إلى بنك إسلامي عام 2007. وفي العام 2018، بدأ KIB فصلاً جديداً من مسيرته الحافلة بالتطوّر والتغيير من خلال استراتيجيته الجديدة التي تركز على تقديم تجربة ذات مستوى أعلى للعملاء تحت شعار "بنك للحياة".

ومن خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، يقدّم KIB مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية المبتكرة التي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وانسجاماً مع رسالته الوطنية، يقدم KIB برنامجاً رائداً في مجال المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى التأثير الإيجابي على المجتمع وأفراده من خلال عدد كبير من المبادرات والنشاطات الهادفة.

واليوم، يسير KIB بخطوات ثابتة في مرحلة التنفيذ المتقدمة لأهدافه الاستراتيجية، حيث رسخ دوره كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع المصرفي الكويتي، كما حافظ على وضعه المالي القوي ونتائجه المتميزة باستمرار، مما أهلّه للاعتراف به دولياً نظراً لتصنيفه الائتماني القوي ومتانة مركزه المالي.