• ندوة تستهدف لاعبي التجارة الإلكترونية الذين يتطلعون للاستفادة من فرص النمو والتوسع بأعمالهم من المحلية إلى العالمية

• شارك مختصي القطاع آرائهم حول توجهات وممارسات التجارة الإلكترونية والنزعة الاستهلاكية الخضراء

• "Keep Up with the Clicks in a Sustainable Way" هي الندوة الأولى في سلسلة ندوات الأعمال التي تنظمها "دي إتش ال"

دبي، الإمارات : أعلنت "دي إتش ال"، المزود العالمي الرائد للخدمات اللوجستية السريعة، عن بدء سلسلة ندوات الأعمال الفصلية والتي انطلقت مع ندوة حول ريادة الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية بعنوان: "Keep Up with the Clicks in a Sustainable Way".

وعُقدت الندوة في مركز الابتكار الإقليمي التابع لشركة "دي إتش ال" في دبي، والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما ضمت مجموعة من المتحدثين والخبراء البارزين في مجال التجارة الإلكترونية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قام ممثلون عن "Tabby" و "LinkedIn" و "Deloitte" و "Peacefull"، إلى جانب منتسبي شركة "دي إتش ال"، بالتحدث مع رواد مجال التجارة الإلكترونية داخل الإمارات، وناقشوا التوجهات المستقبلية للقطاع، وأفضل الممارسات السائدة، وأهمية تأسيس مشاريع تجارية إلكترونية تتبنى مبادئ الاستدامة.

استهدفت الندوة لاعبي التجارة الإلكترونية الذين يتطلعون إلى الاستفادة من فرص النمو والتوسع بنطاق أعمالهم، بالإضافة إلى أصحاب المشاريع الإلكترونية الناشئة من الراغبين بتأسيس استراتيجيات نمو مستقبلية لإثبات وجودهم في القطاع. وخلق هذا الحدث الهام مساحة للتواصل وتبادل الخبرات بين الشركات ذات التوجهات المشتركة، وعقد النقاشات المثمرة فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية الخضراء، والنزعة الاستهلاكية الصديقة للبيئة.

وبهذه المناسبة، علّق السيد "جيف والش" المدير العام لشركة "دي اتش إل إكسبرس" في دولة الإمارات العربية المتحدة: "يسرنا أن نعيد طرح ندوات الأعمال في "دي إتش ال" ونهدف من خلال هذه المبادرة لخلق منصة لتبادل الحوار ومناقشة جوانب التجارة الإلكترونية وسبل النهوض بها، وذلك باستضافة لاعبي التجارة الإلكترونية الرائدين في المجال."

وأضاف بقوله: "مع استمرار النمو المطرّد الذي تشهده مبيعات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، وتجاوز عائدات المبيعات 4.2 تريليون دولار أمريكي خلال العام 2021، تنامت موجة القلق بشأن الأثر البيئي للقطاع. وأصبح من السائد التوجه نحو اعتماد النزعة الاستهلاكية الخضراء في مجال التجارة الإلكترونية. ووفق دراسة تحليلية تم إجراؤها لقياس مستوى المبيعات، يُشار إلى أن 74% من المستهلكين أشادوا بأهمية تبني ممارسات الاستدامة وتضمينها في أساس أعمالهم التجارية، ودورها في التأثير على القرارات الشرائية. ومن المهم للاعبي القطاع أن يتمكنوا من مواكبة توجهات السوق ومتابعة العادات المتغيرة للمستهلكين في القطاع وأفضل الممارسات، وذلك في سبيل الازدهار بأعمالهم. وتهدف هذه الندوة

لخلق منصة لقاء تجمع بين الخبراء والمهنيين من ذوي الأهداف المشتركة، وذلك لتبادل الخبرات القيمة ومراجعة التجارب الناجحة في المجال."

وقد شملت لجنة المتحدثين كل من: السيد عبدل زاوية مدير التطوير المستمر والاستدامة في "دي إتش ال إكسبرس"، والسيد بن ماكلين مسؤول التجارة الإلكترونية في "دي إتش ال إكسبرس"، والسيدة سلامة محمد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Peacefull"، والسيد مايكل موشيري مدير لاستراتيجيات التكنولوجيا والتحول في شركة "Deloitte"، والسيد صموئيل أورلما مدير التسويق لتطبيق "Tabby"، والسيدة جوليا سولونين مديرة لنجاح العملاء لدى تطبيق "LinkedIn".

وعززت الندوة رؤى وتوجهات الحضور المتعلقة باستدامة التجارة الإلكترونية، حيث تضمنت تسليط الضوء على خطط واستراتيجيات تسهم في تعزيز قيمة العلامة التجارية وتحسين معدلات الاحتفاظ بالعملاء. وجاء ذلك إثر إلقاء المتحدثين لكلمات رئيسية تناولت مواضيع هامة، بما في ذلك سبل تعزيز تجربة العملاء، ورسم استراتيجيات ناجحة للتسويق الافتراضي. وتوجهات ومتغيرات وفرص البيع بالتجزئة في المنطقة، علاوة على التطرق لأهمية التواجد الرقمي لدفع عجلة نمو الأعمال وزيادة المبيعات وتنمية متوسط الطلب على السلع في الفترات الحرجة. كما ودعمت الندوة لاعبي التجارة الإلكترونية في إدراك مدى أهمية تبني ركائز الاستدامة في أعمالهم التجارية.

وتعد " Keep Up with the Clicks in a Sustainable Way" الندوة الأولى من سلسلة ندوات الأعمال المقرر أن تستضيفها "دي إتش ال" على مدى الأشهر المقبلة، وذلك كجزء من سلسلة ندوات "Business Breakfast" التي تنظمها الشركة، والتي شهدت نجاحًا وإقبالاً واسعًا في السنوات السابقة.

وبصفتها شركة رائدة في مجال اللوجستيات الخضراء، ومورد رائد للحلول المبتكرة وأنظمة سلسلة التوريد المستدامة، تمهد "دي إتش ال" الطريق أمام الشركات التي تعتزم لتبني الممارسات المستدامة. فهي تعد أول شركة لوجستية تبادر بالاستثمار بقيمة 7 مليار يورو من أجل تحقيق هدف خفض الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2030. كما وتواصل "دي إتش ال" التزامها بالعمليات المسؤولة والحلول الخضراء والأعمال التجارية الأخلاقية والمتوافقة، مما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في مجال استدامة الأعمال.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

شركة "دي إتش ال" إكسبرس

نجوى رسلان

البريد الإلكتروني:najwa.raslan@dhl.com

تراكس بحرين

شيخة سيادي

البريد الإلكتروني: shaikha.seyadi@traccs.net

نبذة عن شركة "دي إتش ال"

"دي إتش ال"– شركة الخدمات اللوجستية للعالم

تُعد "دي إتش ال" الشركة العالمية الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية كونها تقدم خدمات لوجستية لا مثيل لها من الخدمات التي تتراوح من تسليم الطرود محلياً ودولياً، وخدمات التجارة الإلكترونية، والنقل الدولي السريع عبر استخدام الطرق البرية والجوية والبحرية، وخدمات إدارة الأفراد التوريد الصناعية. ومع حوالي 400,000 موظف منتشرين في أكثر من 220 بلد في مختلف أنحاء العالم، تعمل الشركة على ربط الناس والأعمال بطريقة آمنة ومعتمدة لتحقيق استدامة سير عمليات التجارة العالمية. كما يُعزز مكانة "دي إتش ال" (كشركة لوجستيات العالم) دون منازع هو حضورها الواسع في الأسواق النامية، وتقديمها حلول متخصصة لنمو تلك الأسواق والصناعات في مجالات التكنولوجيا والعلوم الحيوية والصحية وعلم الطاقة والهندسة والسيارات وتجارة التجزئة. وتحتل "دي إتش ال" مكانة مرموقة بصفتها "شركة لوجستيات العالم"

وتعد "دي إتش ال" جزءًا من مجموعة دويتشه بوست "دي إتش ال". وقد حققت المجموعة إيرادات تزيد على 66 مليار يورو في عام 2022. ومع ممارسات الأعمال المستدامة والتزامها تجاه المجتمع والبيئة، تسعى المجموعة للتأثير بشكل إيجابي في العالم، عبر تحقيق لوجستيات خالية من الانبعاثات بحلول العام 2050