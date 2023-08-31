الأردن - أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن رعايتها لمعرض الأردن المالي (JFEX 2023) الذي تنظمه مجموعة "افاق" لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية بصفتها الشريك العالمي الرسمي.

وستقوم مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم"، الوسيط العالمي متعدد الأصول الحائز على العديد من الجوائز، بصفتها الشريك العالمي الرسمي بدور محوري في هذا الحدث المرتقب، والمقرر عقده يومي 5 و 6 سبتمبر في فندق موفنبيك بالعاصمة الأردنية عمان.

وقالت رئيسة قسم تنظيم المؤتمرات الدولية في مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" السيدة آندريا إلييس: إنه لمن دواعي الحماس أن نستمر في الظهور بفخر كرواد في مجال التكنولوجيا المالية والاستثمار، ونستعد للقيام بدورنا كشريك عالمي لمعرض الأردن المالي (JFEX 2023)، وهو حدث مهم لعشاق الأسواق المالية في الأردن.

وأضافت: إن تعاوننا مع مجموعة آفاق يمثل حجر الزاوية في مهمتنا لتوحيد المتخصصين في مجال الأسواق المالية في الأردن، ونحن ممتنون لمجموعة آفاق، لمنحنا شرف توحيد الجهود مرة أخرى لإنجاح هذا الحدث بشكل كبير.

وتابعت: ان الاستعدادات تجري على قدم وساق حيث نقوم بالترتيب للم شملنا مع عملائنا الكرام في الاردن والتواصل مع عملاء جدد.

ومن المقرر أن يعرض الوسيط العالمي متعدد الأصول أحدث منتجاته وخدماته في معرض الأردن المالي (JFEX 2023)، مع تسليط الضوء على تركيزه على التداول الالكتروني، مع تقديم رؤى قيمة حول أحدث الاتجاهات والتطورات في صناعة التكنولوجيا المالية.

من جانبها، من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة آفاق السيدة سهير الأشقر: في رحلتنا الحثيثة نحو تطوير صناعة الاستثمار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، نود أن نعرب عن خالص امتناننا لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" لانضمامها إلينا مرة أخرى كشريك عالمي لنا.

وأضافت: نحن نقدر عاليا الدعم المتواصل الذي تقدمه مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" لنا من خلال مشاركتها كشريك عالمي في معرض الأردن المالي (JFEX 2023).

وتابعت: ان المشهد المالي في الأردن يشهد ازدهارا كبيرا لقطاع الاستثمار والتداول الالكتروني، وهو ساحة ديناميكية حيث يتبنى عدد كبير من المتداولين الاستثمارات الرقمية والتداول الالكتروني، ويحفر الوسطاء علاماتهم التجارية عميقا في هذا السوق الواعد.

وهذا وسيكون لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" بصفتها الشريك العالمي، حضور بارز في جميع أنحاء معرض الأردن المالي (JFEX 2023)، حيث سيقوم فريق عملها بعرض مجموعته الشاملة من الخدمات والخبرات في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.

كما ستتيح هذه الفرصة لفريق عمل المجموعة التواصل مع المهتمين في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، وعرض حلولهم المبتكرة المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمتداولين والمستثمرين.

بالإضافة إلى ذلك ، تفخر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" بتقديم متحدثين متميزين سيشاركون أفكارهم وخبراتهم خلال الحدث. حيث سيكون، مدير قسم الأبحاث في المنطقة العربية في مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" السيد احمد نجم، أحد المتحدثين الرئيسيين، حيث سيقدم محاضرة بعنوان " فقاعة السوق".

علاوة على ذلك، سوف يقدم كبير مديري تطوير الاعمال لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا السيد ايلي نشواتي محاضرة بعنوان "الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية".

وتبرز مشاركة مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" النشطة في هذه المناقشات الجذابة تفانيها في تعزيز نمو الصناعة المالية، وإقامة علاقات ذات مغزى مع أقرانها في هذا المجال، وترسيخ مكانتها كشريك موثوق به في المشهد المالي العالمي.

يشار الى ان مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" شاركت بفعالية منذ بدية العام في العديد من المؤتمرات والمعارض والنشاطات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، المكسيك، الفلبين، ماليزيا، تايلاند، فيتنام، البحرين – وسيواصل الفريق رحلته العالمية إلى محطته التالية في جنوب إفريقيا للمشاركة في المؤتمر الدولي المالي الذي تشهده مدينة جوهانسبرغ.

تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية

مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.

تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.

توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.

تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.

حول مجموعة آفاق

مجموعة آفاق هي مجموعة متخصصة ورائدة في مجال التسويق الإعلامي والإعلاني وتجهيز وتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية.

تتميز المجموعة بخبرتها الطويلة وثروتها المعرفية المحلية والدولية مع قاعدة بيانات للشركاء وجهات الاتصال في جميع أنحاء العالم.

#بياناتشركات

- انتهى -

