· علامة جينيسيس تستعيد المركز الأول لأفضل علامة فاخرة ضمن استبيان عام 2022 وتقدمت ثلاثة مراكز في الترتيب العام

· نالت سيارة G80 المرتبة الأولى في فئتها من حيث الجودة الأولية للعام الثاني على التوالي

الإمارات العربية المتحدة، دبي: نالت جينيسيس جائزة أفضل علامة فاخرة ضمن استبيان الجودة الأولية الأمريكية JD Power 2022، كما تقدمت ثلاثة مراكز ضمن الترتيب العام. وأفاد الاستبيان أن جميع طرازات جينيسيس سجلت درجات أفضل من متوسط فئتها، وهذا ما يمثل إنجازاً بالغ الأهمية للعلامة التجارية.

وفي تعليق له، قال عمر ريفيرا، المدير التنفيذي للجودة وهندسة الخدمة في جينيسيس موتور أمريكا: "نحن في جينيسيس، نعمل على تصميم المنتجات وبناء هندستها مع مراعاة احتياجات عملائنا بدقة هائلة. نحن نسعى لتحقيق التميز في كل ما نقوم به، ويسعدنا أن الأشخاص الذين شملهم الاستبيان في الولايات المتحدة يواصلون تقديم آراء إيجابية للغاية تدل على الجودة الاستثنائية والمستوى العالي من الحرفية الذي تتمتع به أحدث طرازاتنا".

وكانت سيارة السيدان التنفيذية التي قدمتها علامة جينينسيس، G80، قد حازت على جائزة أفضل سيارة فاخرة متوسطة الحجم للعام الثاني على التوالي.

وتأتي سيارة G80 في قلب فئة سيدان ضمن مجموعة جينيسيس، وتوفر توازناً مثالياً بين الراحة والأداء الراقي. وبالنسبة لعام 2022، قدمت العلامة طراز G80 Sport، لتضيف تصميماً جديداً وقوياً، مع تعديل نظام التعليق الجديد، وتوجيه العجلات الخلفية، وغير ذلك من التفاصيل التي تتمتع بها سيارة السيدان التنفيذية.

يضع الاستبيان السنوي تصنيفاً للشركات المصنعة للسيارات ومنتجاتها وفقاً للمشاكل ضمن كل مئة مركبة (PP100). وحققت علامة جينيسيس وسياراتها أدنى مستوى من المشاكل لتفوز ضمن فئتها.

احتلت جينيسيس المركز الأول في الجودة الأولية بين العلامات التجارية المتميزة من 2017 إلى 2020، وواصلت أداءها القوي في عام 2021، حيث حققت آنذاك المرتبة الثانية.

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حول جينيسيس

تطرح جينيسيس، العلامة التجارية المتخصصة بالسيارات الفارهة ذات التصاميم المميزة، نماذج رائعة تجسد "الأناقة الرياضية"، حيث تتضمن مجموعتها كلاً من G70 سيدان الرياضية، وG80 سيدان الفارهة من الحجم المتوسط، وG90 سيدان الرائدة، بالإضافة إلى GV70 وGV80. وفي ظل وجود العديد من موزعي العلامة التجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، فإن جينيسيس تعتزم افتتاح صالات عرض خاصة مستقلة ضمن المنطقة في المستقبل القريب. للاطلاع على المزيد حول جينيسيس ومفهومها الجديد للرفاهية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: nesis.comwww.ge

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المكتب الرئيسي لشركة جينيسيس في الشرق الأوسط وأفريقيا

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