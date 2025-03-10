القاهرة، شاركت مجموعة عين القابضة للترفيه للمرة الثانية علي التوالي في معرض برلين الدولي للسياحة ITB Berlin وهو الحدث الأكبر والأهم في أجندة السياحة العالمية، والذي أُقيم في الفترة من 4- 6 مارس 2025 في العاصمة الالمانية برلين. تأتي هذة المشاركة في إطار إستراتيجية المجموعة لترسيخ مكانة مصر علي خارطة السياحة العالمية، واستعراض مشروعاتها في مجالي الترفيه والسياحة وتسليط الضوء على مقومات ومكونات ومنتجات السياحة المصرية، بالإضافة إلي التواصل مع الشركاء وبناء شراكات إستراتيجية جديدة مع كبرى الجهات العاملة بالقطاع.

وقد ضم جناح مجموعة عين القابضة في المعرض عدد من التجارب والمنتجات السياحية والترفيهية المتميزة التي تقدمها الشركات التابعة لها، ومن بينها شركة حدائق المتخصصة في إدارة وتشغيل الحدائق والمنشآت الترفيهية والمسئولة عن تطوير وإدارة وتشغيل حديقتى الحيوان والأورمان، وشركة “تشريف” لإدارة وتسويق المنشآت السياحية، والتي تهدف إلي إعادة تعريف تجربة الترفيه والاستجمام في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلي شركة القلعة الحمراء لإدارة المنشآت، المسئولة عن إنشاء وإدارة استاد النادي الأهلي والمدينة الرياضية الملحقة به.

وبهذه المناسبة، أعرب الاستاذ محمد كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة عين القابضة للترفيه عن فخره بمشاركة المجموعة للمرة الثانية في هذا الحدث الدولي البارز، مؤكدًا التزامه بتطوير مشاريع مبتكرة تواكب التطورات العالمية في قطاعي السياحة والترفيه، وتعزز من جاذبية مصر كوجهة سياحية واستثمارية رائدة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة في جذب 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.

وأضاف كامل أن المجموعة من خلال الشركات التابعة لها تسعي لتطوير مسمي الترفيه في مصر وخلق تجارب ترفيهية متميزة لجميع المصريين تناسب كافة الأذواق والأعمار المختلفة، واستقطاب اكبر عدد من السياح وجعل مصر علي قائمة الدول كوجهة سياحية ترفيهية، كما تهدف المجموعة إلى توسيع شبكة شركائها الدوليين واستقطاب المزيد من الاستثمارات لدعم خططها المستقبلية في السوق المصرية.

تأتي مشاركة المجموعة في معرض ITB Berlin هذا العام من خلال مجموعة من المنتجات والخدمات التي تعكس ريادتها في قطاعي الترفيه والسياحة في مصر، حيث تشارك المجموعة من خلال شركة حدائق بمشروع حديقة الحيوان، حيث تم عرض المخطط الزمني بالإضافة إلى التصميم الفريد للحديقة والذي تم الكشف عنه للمرة الأولي، ويعد المشروع أحد أكبر المشاريع الترفيهية في مصر حاليًا، حيث تعتبر أكبر حديقة حيوان داخل مدينة بمساحة 112 فدانا وتحتوي على حوالي 3 آلاف شجرة تاريخية وبعض النباتات النادرة، بتكلفة استثمارية تناهز 2.7 مليار جنيه، ومن المتوقع افتتاحها نهاية العام الجاري.

كما شاركت شركة “تشريف” لإدارة وتسويق المنشآت السياحية التابعة للمجموعة من خلال wonderwing، للمرة الثانية علي التوالي، عدد من التجارب المختلفة التي تقدمها لأنشطة الطيران والتحليق من خلال الطيارات الشراعية "الميكرولايت" والبالون في المناطق السياحية في مصر كالعلميين والاهرامات والبحر الأحمر. كما شاركت في موسم الصيف العام الماضي بتقديم تجربة تسويقية مختلفة لأكثر من 25 علامة تجارية من خلال التحليق فوق الساحل الشمالي بحملات إعلانية جوية بالإضافة إلى الرحلات الجوية للأفراد، كما قدمت تجربة بصرية متميزة خلال افتتاح مهرجان الجونة 2024، وانتهاء برفع العلم المصري علي ارتفاع 300 متر فوق الاهرامات بالجيزة.

وأخيرًا شاركت شركة القلعة الحمراء لإدارة المنشآت التابعة للمجموعة، بمشروعها الرائد وهو استاد النادي الأهلي والمدينة الرياضية الملحقة به والتي تضم متحف رياضي، مدرسة رياضية، جامعة، مستشفي رياضي وفندق، والذي تم الإعلان عن المخطط الزمني للإنتهاء من المشروع والتصميم الفريد للإستاد في حفل ضخم فبراير الماضي، وقد حضر الحفل نخبة من الوزراء وكبار رجال الأعمال وعدد من الرياضيين، وتسعي الشركة من خلال مشاركتها للترويج للمشروع والفرص التسويقية والإعلانية داخل الاستاد، واستقطاب شركاء عالميين للاستثمار في حقوق التسمية، مما يرسّخ مكانته كواحد من أكبر المشروعات الرياضية المتكاملة في المنطقة ، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة رياضية وترفيهية وسياحية متكاملة.

ومن الجدير بالذكر أن معرض برلين الدولي للسياحة ITB Berlin يعد إحدى أهم وأكبر المعارض السياحية التي تُقام على مستوى العالم وملتقى دولي للمتخصصين بصناعة السياحة حيث تحظى بحضور عدد كبير من المتخصصين ومتخذي القرار في صناعة السياحة من مختلف دول العالم. مما يوفر فرصة استثنائية لتعزيز التعاون الدولي واستكشاف أحدث اتجاهات القطاع السياحي وتشارك مصر فيه بقوة هذا العام من خلال جناحها المقام علي مساحة 1500 متر مربع ويضم أكثر من 118 عارض مصرى.

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