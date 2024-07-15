مراكش، المغرب – كان لـ IR4LAB تأثير كبير في النسخة الثانية من منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج. حيث شارك الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتقنية لشركة IR4LAB، محمد الكندري، في جلسة نقاش محورية حول "ريادة الأعمال في العالم الرقمي وتحدي الذكاء الاصطناعي". وذلك بدعوة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، كما قدم السيد محمد الكندري رؤى مبتكرة ورائدة حول كيف يُمكن للذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكشين إحداث ثورة في العمليات التجارية.

جمع هذا الحدث الرفيع المستوى، الذي نظمته كل من الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط (PAM) ومجلس المستشارين المغربي، صناع السياسات المؤثرين وقادة الأعمال والمبتكرين من أكثر من 34 دولة. ولقد كان بمثابة منصة أساسية لمناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية وتعزيز التعاون الدولي. وسلط السيد الكندري، كونه أيضًا عضو في مكتب لجنة منظومة الابتكار للاتحاد العام لمقاولات المغرب في المملكة المغربية، الضوء على القوة التحولية لتقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوكشين في تعزيز وتحسين كفاءة الأعمال ودفع الابتكار.

وأكد السيد محمد الكندري على: "أن الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكشين هما المحركان اللذان يدفعاننا نحو مستقبل غير مسبوق من الكفاءة والابتكار. وتقع على عاتقنا مسؤولية إضفاء الطابع الديمقراطي على الحلول التقنية الناشئة وتقليل تحيز التعلم الآلي. حيث ستساهم معالجة هذه النقائص في ضمان أن تشكل أنظمة الذكاء الاصطناعي دعامة قوية في بناء المرونة والاستعداد لمواجهة التحديات السلبية مثل الأوبئة".

و أضاف أيضا : "لكي نظل قادرين على المنافسة، يجب علينا أن نبني نظامًا بيئيًا لريادة الأعمال لا يقتصر على الذكاء التقني فحسب، بل متقدما في استخداماته أيضا".

بالإضافة إلى مساهمته في الجلسة، تفاعل السيد الكندري مع شخصيات بارزة مثل الدكتور عبدالله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، مؤكدا على أهمية التعاون العالمي في الاستفادة من التقنية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأشاد مجد العفيفي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـشركة IR4LAB، بمشاركة الشركة قائلاً: “أن مشاركة محمد الكندري تؤكد التزامنا بقيادة المحادثة حول التقدم التقني وتطوير التعاون الإقليمي. وأن أفكاره لا تقدر بثمن ونحن نمضي قدما في أجندة التحول الرقمي، كما نعبر عن شكرنا للاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) على الدعوة الكريمة."

ويشكل منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، الذي نظمته الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط (PAM) ومجلس المستشارين المغربي، حدثا حاسما لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة.

الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ​​(PAM) هي منظمة دولية مكرسة لتعزيز التعاون السياسي والاجتماعي والاقتصادي بين دول البحر الأبيض المتوسط ​​والخليج. توفر الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ​​منتدى للحوار وتطوير المبادرات المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز التنمية المستدامة.

نبذة عن شركة IR4LAB:

شركة سعودية تعتمد على الابتكار ومتخصصة في التقنيات المتقدمة مثل البلوكشين والذكاء الاصطناعي. تُعتبر IR4LAB هي أول استثمار لأرامكو السعودية في تقنية البلوكشين في المملكة العربية السعودية. IR4LAB ملتزمة بزيادة تبنّي التقنيات المتقدمة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تطبيق نماذج أعمال تجارية جديدة أو تحسين العمليات الحالية، مع التركيز بشكل خاص على بناء قدرات محلية يمكن أن تساهم بشكل كبير في دفع التحول الرقمي في المنطقة.

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