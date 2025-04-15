دبي، الإمارات العربية المتحدة: انطلقت فعاليات اليوم الأول من معرض (IPS 2025) بجلسات نقاشية رفيعة المستوى وعروض تقديمية سلطت الضوء على أحدث التوجهات في القطاع العقاري العالمي، من دمج الاستدامة والتقنيات الحديثة، إلى فتح آفاق جديدة للمستثمرين في الأسواق الناشئة، وحلول مبتكرة مثل منصات الاستثمار الجزئي.

وشهدت الفعاليات مشاركة نخبة من قادة القطاع العقاري وخبرائه من مختلف أنحاء العالم، الذين ناقشوا التحديات والفرص في رسم ملامح مستقبل البنية التحتية الحضرية، وسبل تطوير نماذج استثمارية أكثر مرونة وشمولية في بيئة عالمية سريعة التغير.

وانطلقت جلسات اليوم الأول بجلسة تحت عنوان "خارطة طريق لمستقبل القطاع العقاري وتحول المدن في دبي”، شارك فيها ماجد المري المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري، دائرة الأراضي والأملاك في دبي ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض IPS ، والذي أكد على أن السوق العقاري في دبي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف استراتيجية القطاع العقاري 2033 والتي تم إطلاقها أكتوبر 2024، من خلال مؤشرات قوية تؤكد نموه واستقراره، وأشار إلى الأداء الاستثنائي للقطاع العقاري في دبي خلال عام 2024، حيث سجل معاملات بلغت قيمتها 761 مليار درهم في 2024، بزيادة 36% مقارنة بعام 2023. كما استعرض أبرز المبادرات التي أطلقتها الدائرة لتحقيق أهداف استراتيجية 2033 والتي ستشمل 30 مبادرة ومنها مؤشر الإيجارات الذكي، ومبادرة ريس، والترميز العقاري.

كما شارك داوود الشيزاوي رئيس معرض IPS، وقال: " يعد معرض IPS منصة استراتيجية تواكب بشكل مباشر أهداف استراتيجية دبي العقارية 2033، من خلال مساهمته الفعلية في خلق بيئة استثمارية متكاملة تُعزز الشفافية، وتدعم الابتكار، وتحقق التوازن بين العرض والطلب. نعمل سنوياً على استقطاب أبرز المطورين المحليين والعالميين، والجهات الحكومية، والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، يجمع المعرض هذا العام أكثر من 300 من نخبة المطورين العقاريين محلياً وعالمياً."

وأضاف الشيزاوي: "يسهم معرض IPS في تحقيق محاور استراتيجية 2033 عبر تمكين التواصل المباشر بين جميع الأطراف في المنظومة العقارية، وتوفير مساحات للنقاش وتبادل المعرفة من خلال المؤتمرات والجلسات الحوارية التي تواكب أحدث التوجهات العالمية. نحن فخورون بأن يكون IPS شريكاً فعلياً في تنفيذ هذه الرؤية الطموحة، وسنواصل العمل على أن يكون المعرض أداة عملية لدفع عجلة التنمية العقارية وتحقيق النمو المستدام بما يتماشى مع طموحات دبي للعام 2033 وما بعدها."

وسلطت جلسة نقاشية بعنوان "الاستثمارات العقارية العالمية من منظور المستثمرين – القوة الدافعة، واستراتيجيات الاستثمار، وتدابير الاستدامة لبناء بنية تحتية عالمية المستوى"، أدارتها كارين تريفينو، نائبة الرئيس الأولى لمجلس سيدات العقارات في ميامي لعام 2025، الضوء على أحدث التوجهات الاستثمارية، وأهمية دمج الاستدامة والابتكار في رسم ملامح مستقبل البنية التحتية الحضرية حول العالم.

وناقشت الجلسة كيف أصبحت الاستدامة محورًا أساسيًا في قرارات الاستثمار العقاري، مع التأكيد على أهمية دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، وتبني نماذج تمويل مبتكرة، وتعزيز المرونة في إدارة المخاطر

وأكد صموئيل توماس، مدرب في معهد, IEREI Trainer، على الأهمية المتزايدة لأطر ESG وأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، مشيرا إلى أن تلك المبادئ تمثل حجر الأساس في مستقبل التطوير العقاري عالميًا. كما تطرق للهدف الحادي عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي يركّز على تعزيز المدن والمجتمعات المستدامة.

وقال توماس: " دبي لا تحتضن مستقبل العقارات فحسب، بل تضع معيارًا عالميًا له، بدءًا من دمج مبادئ ESG إلى التزام المدينة بالنمو الذكي والمستدام، نشهد نموذجًا لكيفية مواءمة التنمية الحضرية مع الحوكمة الأخلاقية والمسؤولية البيئية". كما نوّه إلى الدور الفاعل لدائرة الأراضي والأملاك في دبي في دعم مشاريع التطوير، مشيرًا إلى أن المنهج العملي في الحوكمة ومراقبة الجودة كان عنصرًا حاسمًا في نجاح تجربة دبي العقارية.

كما أكد فيصل الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة الأندلس العقارية، على الدور المتنامي للقطاع العقاري في تشكيل أنماط الحياة العصرية وأنظمة الأعمال، لا سيما في فهم وتلبية التوقعات المتزايدة لمستهلكي اليوم. وصرح الناصر قائلاً: "لم يعد القطاع العقاري يقتصر على الأراضي فحسب، بل أصبح يشمل خلق بيئات تعزز جودة الحياة". وشدد على أهمية التوعية المستمرة للعملاء ودمج التقنيات المتقدمة في تصميم المباني لتلبية هذه المتطلبات المتطورة. ويعتقد الناصر أن أهم الابتكارات في قطاع العقارات لم تأت بعد، حاثًا القطاع على التحلي بالمرونة والتطلع إلى المستقبل."

وافتتح أندريا نوسيرا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة ريبورتاج، كلمته بالتأكيد على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري. وسلط الضوء على إجراءات الاستثمار المبسطة في الدولة والوضوح التنظيمي، باعتبارهما عاملين رئيسيين يجذبان المستثمرين الدوليين. وأضاف نوسيرا: "في سوق اليوم، يجب أن تترافق الاستدامة مع ضبط التكاليف. هدفنا هو توفير قيمة طويلة الأجل للمستثمرين والمقيمين من خلال الحفاظ على القدرة على تحمل التكاليف دون المساس بالسلامة البيئية". كما كشف أنه اعتبارًا من الربع الأول من عام 2025، ستواصل مجموعة ريبورتاج العمل دون أي رافعة مالية، وهي خطوة استراتيجية تُمكّن من نقل كفاءة التكلفة مباشرةً إلى العملاء. وأشار إلى أن هذا الانضباط المالي يُساعد المجموعة على تحقيق عوائد استثمارية قوية تتجاوز 8-9%.

كما تطرق نوسيرا إلى اتجاهات الصناعة الناشئة، بما في ذلك ترميز الأصول العقارية، والذي يراه قوةً تحويليةً في جعل العقارات أكثر سهولةً وسيولةً لقاعدة أوسع من المستثمرين.

وبدوره، قال فاروق محمود المدير الإداري لشركة Silverline Realty: "أن العائد المالي يظل المحرك الأساسي لقرارات المستثمرين، ولكل سوق خصوصيته واستراتيجيته الخاصة، حيث لا يوجد نموذج واحد يناسب جميع أسواق العقارات، بالإشارة إلى التفاوت الكبير في السياسات السوقية، والضرائب، وآليات الخروج من الاستثمارات بين مختلف المناطق."

وأشاد محمود بالجاذبية القوية لدبي، مشيدًا بالبنية التحتية عالمية المستوى للإمارة، وجودة البناء، والدعم الحكومي الاستباقي - وكلها عوامل تُسهم في تعزيز سمعتها كوجهة عالمية رائدة في مجال العقارات. وأشار إلى أن المستثمرين نجحوا في اجتياز التحولات في سوق دبي، وانتقلوا من العقارات السكنية إلى التجارية لاغتنام فرص جديدة. ونظرًا لكون الهنود من أكبر المستثمرين في المنطقة، تواصل المدينة توفير إمكانات نمو عالية.

كما شدد محمود على أهمية وجود استراتيجيات خروج واضحة للمستثمرين، إلى جانب التركيز على مضاعفة رأس المال في سوق متنامية. وحثّ المطورين وأصحاب المصلحة على إيلاء اهتمام وثيق للديناميكيات الجيوسياسية والقرارات الحساسة للوقت، والتي قد تؤثر بشكل كبير على نتائج الاستثمار.

ونظرًا للمستقبل، أشار محمود إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كقوى تحويلية. وقال: "الابتكار مفتاح لتغيير ديناميكيات القطاع العقاري"، داعيًا القطاع إلى تبني التحول الرقمي للحفاظ على قدرته التنافسية ومرونته في بيئة سريعة التطور.

"Deed" تفتح آفاقًا جديدة لمداخيل وسطاء العقارات عبر منصة الاستثمار الجزئي

وتخلل اليوم الأول عدد من العروض التقديمية ومنها منصة "Deed" والتي تقدم حلاً مبتكرًا يهدف إلى خلق مصادر دخل جديدة وتوفير فرص استثمارية مُبسطة. في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه وسطاء العقارات، مثل ارتفاع تكاليف استقطاب العملاء المحتملين، وانخفاض معدلات التحويل، والتنافس الشديد في السوق، تركّز المنصة على تمكين الوسطاء من تقديم قيمة مضافة لعملائهم من خلال نموذج استثماري مرن وفعال.

"Deed" هي منصة استثمار عقاري جزئي مرخّصة من مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، تتيح للمستثمرين فرصة تملّك حصص في عقارات فاخرة في دبي، ابتداءً من 500 درهم إماراتي فقط. تزيل المنصة العوائق التقليدية التي عادةً ما تمنع الأفراد من دخول السوق العقاري، مثل ارتفاع تكاليف الشراء، وتعقيد التمويل العقاري، ومتاعب إدارة الأصول العقارية.

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