دبي، الإمارات العربية المتحدة: تنظم الدورة الحادية والعشرين من معرض (IPS) 2025 "المنصة العالمية الرائدة في مجال العقارات"، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2025، في مركز دبي التجاري العالمي عدداً من الأنشطة والفعاليات والتي تسلط الضوء على أحدث الاتجاهات والموضوعات ذات الصلة بالقطاع العقاري.

يعد معرض (IPS) منصة عالمية لعرض أحدث المشاريع العقارية والاتجاهات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي، ويعتبر حدثاً ثابتًا على أجندة أي مستثمر أو مهتم بالقطاع العقاري، حيث يجمع تحت سقفه كبار المطورين العقاريين والخبراء والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويركز المعرض على محاور خمسة رئيسة وهي عقارات آي بي إس IPS Real Estate، ومدن آي بي إس المستقبلية IPS Future Cities، و آي بي إس ستارتب وبروبتيك IPS Startups & Proptech ، وIPS Design آي بي إس للتصميم، وخدمات آي بي إس IPS Services.

يشكل مؤتمر المستثمر المؤسسي واحدًا من الأنشطة الرئيسية المصاحبة للمعرض ويجمع المستثمرين المؤسسيين وكبار المسؤولين والممثلين من مركز دبي المالي العالمي والهيئات الحكومية والمؤسسات المحلية والدولية، وكبار مطوري العقارات ومالكيها ومالكي أراضي الإيجار والفنادق وقطاع الضيافة والمؤسسات المالية الكبرى.

يتم تنظيم مؤتمر المستثمر المؤسسي يومي 14 و15 أبريل، بهدف تبادل المعارف والخبرات والرؤى وتقديم نصائح للمستثمرين حيث يقدم قادة الفكر في الصناعة نظرة ثاقبة لأسواق العقارات المختلفة وأفضل طرق الاستثمار. بالإضافة إلى العروض التقديمية التي سيعرض من خلالها المطورون العقاريون أحدث مشاريعهم، وتقديم تفاصيل عن الميزات والخدمات التي تقدمها هذه المشاريع. ما يسهم في الاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات المبتكرة وفرص الاستثمار والحوافز في قطاع العقارات العالمي.

يعد مؤتمر المستثمر المؤسسي أحد المكونات الرئيسية لمعرض آي بي إس، والذي يربط الصناديق الدولية بالمشاريع في دولة الإمارات من خلال تعزيز التواصل بين الأطراف المختلفة ما يسهم في التعاون والعمل المشترك، ويشجع الاستثمار الأجنبي المباشر، ويدفع نمو قطاع العقارات في الدولة. كما يسلط الضوء على إمارة دبي والتي تسعى إلى أن تكون واحدة من أبرز أربعة مراكز مالية في العالم، تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية "D33"، ولتحقيق هذا الهدف، عمدَت إلى تسهيل مزاولة الأعمال للأفراد من أصحاب الثروات والدخل المُرتفع. كما تهدف اللائحة المُنظمة لعمل الشركات والمكاتب العائلية في مركز دبي المالي العالمي لعام 2023 إلى توفير الدعم والمساعدة المالية والاستثمارية للمكاتب العائلية.

تستقطب دولة الإمارات أكثر من 75% من المكاتب العائلية في المنطقة، ويتواجد أكثر من نصف هذه النسبة في دبي، وهو ما يعادل نحو 3 تريليون دولار أمريكي (11 تريليون درهم إماراتي). يجذب هذا الأمر الكثير من الشركات العالمية إلى دبي، كما يفضّل الأفراد من أصحاب الثروات وذوي الدخل المُرتفع مزاولة أعمالهم في الإمارة. يشكّل مركز دبي المالي العالمي عنصراً أساسياً في هذه المنظومة المتكاملة، كما يضم مكاتب لأكثر من 300 شركة تُدير ثروات خاصة وأصولاً بقيمة إجمالية تصل إلى 450 مليار دولار أمريكي (1.65 تريليون درهم إماراتي).

وبدوره أكد داوود الشيزاوي رئيس معرض آي بي إس، على الدور المحوري لإمارة دبي كوجهة تجارية عالمية رائدة، مشيدًا برؤية قيادتها الحكيمة التي وضعت أسس التميز والريادة. وأوضح جراد أن دبي توفر بيئة استثمارية جاذبة ومتكاملة، حيث تُعد صناديق الاستثمار العقاري إحدى أبرز القنوات التي تستقطب المستثمرين المحليين والدوليين.

وأضاف أن ما يعزز جاذبية دبي للاستثمار هو بنيتها التحتية المتطورة، والإطار التنظيمي المرن، إلى جانب السياسات الاقتصادية الطموحة، مما أدى إلى نمو ملحوظ في قطاع صناديق الاستثمار العقاري بالمنطقة. حيث أن الاستثمار في هذه الصناديق يتيح فرصًا متنوعة تشمل العقارات السكنية، والمشاريع التجارية، وأصول الضيافة، مما يمنح المستثمرين فرصًا واعدة لتنمية ثرواتهم.

كما أشار إلى أهمية استثمار صناديق العقارات في دبي كأداة فعّالة للاستفادة من مزايا السوق العقاري المزدهر، مع إمكانية تحقيق عوائد مجزية والمساهمة في النمو المتسارع للإمارة. وشدد على ضرورة اتباع نهج استثماري واعٍ، يبدأ بإجراء دراسات مستفيضة، والاستعانة بخبراء ماليين لتقييم الأهداف الاستثمارية، بما يضمن اتخاذ قرارات استراتيجية تتماشى مع الطموحات المالية للمستثمرين.

ومن أبرز محاور المؤتمر مناقشة فرص الاستثمار العقاري العالمية والإقليمية، البيئات التنظيمية والسياسية المتغيرة، فهم المشهد القانوني، استراتيجيات جذب الاستثمار، تقييم البيئات الاقتصادية، الإيجار أو التملك، العوامل الرئيسية التي يبحث عنها المستثمرون في الاستثمار العقاري، محركات السوق الحالية، تقييم حوافز الاستثمار، تقييم المخاطر، تقييم العائدات، كيفية تطور نماذج التمويل، مستقبل صناديق الاستثمار العقاري (REITS)، وكيفية تطور الاستثمار العقاري والاتجاهات المستقبلية.

يستهدف مؤتمر المستثمر المؤسسي، مديري صناديق العقارات، صناديق الاستثمار العقاري (REITS)، مطوري العقارات، مالكي العقارات التجارية والسكنية، اصحاب الثروات العالية، مستثمري وملاك عقارات قضاء العطلات والإقامات القصيرة، الفنادق وقطاع الضيافة، البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

وبالتزامن مع ازدهار سوق العقارات في دبي، والذي يتميز بالمعاملات القياسية والنمو المتسارع، يكتسب معرض IPS أهمية كبيرة ويشكل حلقة وصل بين محترفي الصناعة والمستثمرين وأصحاب المصلحة للاستفادة من الزخم واستكشاف أحدث الاتجاهات والفرص التي تشكل مستقبل العقارات.

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