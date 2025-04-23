دبي: شاركت مجموعة "ريبورتاج" العقارية، في الدورة الـ 21 من معرض الاستثمار العقاري الدولي IPS 2025، الذي أُقيم في مركز دبي التجاري العالمي، من 14 إلى 16 أبريل الحالي.

ويعدّ المعرض، الذي نظمته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، منصة عالمية تجمع نخبة من المستثمرين وصنّاع القرار والخبراء العقاريين. وضمّت هذه النسخة من المعرض أكثر من 300 عارض من 174 دولة، ومشاركة 261 متحدثاً في أكثر من 100 جلسة وورشة عمل ناقشت مستقبل القطاع العقاري، وتجاوز عدد الحضور 30 ألف زائر.

وقال أندريا نوتشيرا، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة ريبورتاج للعقارات: "تُعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، ودبي وأبوظبي بشكل خاص، وجهةً جاذبةً للاستثمار .. لقد بلغت مبيعاتنا في الربع الأول من عام 2025، ما يقارب مليار دولار، ونهدف إلى تحقيق 3 مليارات دولار مع نهاية العام، مع الإشارة إلى أنّ جميع عملياتنا تتمّ من دون تمويل خارجي".

جاء ذلك خلال مشاركة نوتشيرا في ندوة حوارية بعنوان "الاستثمارات العقارية العالمية من منظور المستثمرين – القوة الدافعة، واستراتيجيات الاستثمار، وتدابير الاستدامة لبناء بنية تحتية عالمية المستوى"، حيث تم تسليط الضوء على أحدث التوجهات الاستثمارية، وأهمية دمج الاستدامة والابتكار في رسم ملامح مستقبل البنية التحتية الحضرية حول العالم.

وأضاف نوتشيرا: "أعتقد أن التحول القادم يكمن في إمكانية إيجاد بيئة مناسبة، ومنصة للاستثمار في العقارات وخلق فرص استثمارية مميزة .. في حال حدوث ذلك، ستُصبح إمكانات السوق هائلة".

وركزت المناقشات على القوى الرئيسية التي تُحرك سوق العقارات اليوم، مُشددةً على أن الاستدامة لم تعد خياراً، بل هي عنصر أساسي في التنمية. كما تمت مناقشة المنهجيات المبتكرة، لتطوير مشاريع عقارية واسعة النطاق.

وفي هذا الإطار، قال نوتشيرا: "بالنسبة إلينا كمجموعة، تعدّ الاستدامة محوراً رئيسياً في رؤيتنا. لقد بدأنا بأحد أكثر المجتمعات الحضرية استدامة، ونُعتبر أكبر مستثمر ومطور في "مدينة مصدر"، وهي مجمع سكني حاصل على تصنيف ثلاث لآلئ، حيث تلتقي الطبيعة بالتكنولوجيا، لإنشاء مجتمع صديق للبيئة ونمط حياة مبتكر".

ومن جانبه، قال أشرف الحجلي، المدير التنفيذي للشؤون التجارية: "تواكب المجموعة أحدث التطورات في قطاع العقارات، وتحرص على تلبية احتياجات الزبائن سواء كانوا مستخدماً أو مستثمراً". ويعتبر معرض الاستثمار العقاري الدولي IPS 2025، أحد أكبر المعارض في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أكد الحجلي بأنّ "مشاركة مجموعة ريبورتاج هذا العام تعكس مكانة الشركة في سوق العقارات الحالي، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلينا ولعملائنا ومشاريعنا".

من جانبه قال شربل خوري، المدير العام للتسويق: "يوفر مجتمعنا أسلوب حياة راقياً، بتشطيبات فائقة، أسعار مناسبة، وبيئة خضراء". ويُعد مشروع "تاورمينا" Taormina الصديق للبيئة، الواقع في منطقة البراري الخضراء المرموقة في دبي، خير دليل على ذلك.

يُذكر أن المشروع استوحى اسمه من قرية "تاورمينا"، أكثر القرى خضرة في إيطاليا، الأمر الذي يعكس رؤيةً خاصة بالمساحات الخضراء، ومجتمعاً نابضاً بالحياة، وفرصةً لامتلاك إرثٍ دائم، ضمن مشروعٍ سكني فاخر وبأسعار مدروسة.

وعن نجاح مجموعة "ريبورتاج" في الحفاظ على مكانتها الرائدة، في ظلّ المنافسة بالسوق العقاري، أكّد خوري أن ذلك يعود إلى "المزج بين التشطيبات الراقية، التصميم الذكي للمساحات، والمواد ذات الجودة العالية، دون المسّ بجودة التصميم، مع تقديم تجارب معيشة راقية بأسعار تناسب مختلف فئات المجتمع".

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