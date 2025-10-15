دبي، الإمارات العربية المتحدة: تقدم iFLYTEK، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات الكلام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مجموعة حلولها الكاملة للذكاء الاصطناعي في جيتكس جلوبال 2025 تحت شعار "الذكاء الاصطناعي يربط الأفكار". تغطي الشركة التطبيقات المؤسسية والاستهلاكية، حيث تعرض ابتكاراتها في مجالات التعليم، والمؤسسات، والمكاتب، مما يعكس توسعها العميق ودورها المتزايد في تعزيز تكامل الذكاء الاصطناعي ضمن الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط.

يركز العرض على ثلاثة محاور رئيسية صُممت لتتماشى مع أولويات التحول الرقمي في المنطقة:

الترجمة بالذكاء الاصطناعي : تركز على التواصل متعدد اللغات وكفاءة مكان العمل، وتعرض منتجات مثل المترجم الذكي و AINOTE 2 ، الذي أصبح جهاز e-ink الأكثر مبيعًا في الشرق الأوسط خلال ستة أشهر فقط من إطلاقه .

تركز على التواصل متعدد اللغات وكفاءة مكان العمل، وتعرض منتجات مثل المترجم الذكي و ، الذي أصبح جهاز الأكثر مبيعًا في الشرق الأوسط خلال ستة أشهر فقط من إطلاقه بنية الذكاء الاصطناعي التحتية: تسلط الضوء على حلول الذكاء الاصطناعي الشاملة لتوفير النشر الآمن والامتثال، المصممة خصيصًا للقطاعات عالية الأمان مثل الحكومة والتمويل .

حلول الذكاء الاصطناعي: تشمل Spark WallEX لإدارة المساحات الذكية، والذي تم تبنيه في مشاريع مثل شقق المدينة الذكية في المدينة المنورة وفندق بنيان في الرياض .

تعمل هذه الحلول على تحويل ابتكارات الذكاء الاصطناعي إلى فوائد عملية للصناعات والحياة اليومية، بما يتماشى مع أجندات المنطقة للتحول الرقمي والتنمية المستدامة.

تلتزم iFLYTEK بالشرق الأوسط بما يتجاوز التكنولوجيا، حيث تواصل توسيع وجودها المحلي من خلال البحث والتطوير والشراكات التي تساعد في بناء نظام بيئي مستدام للذكاء الاصطناعي. تسهم حلولها في قيادة التحول الرقمي في جميع أنحاء المنطقة، وكسر حواجز اللغة، وتطوير الصناعات، وتعزيز المدن الذكية.

تماشيًا مع أهداف دبي الذكية 2031 ورؤية السعودية 2030، تضع الشركة نفسها كشريك يُعزز النمو الأخضر ويبني أنظمة بيئية محلية عبر الشراكات، وتطوير المواهب، ومراكز الابتكار.

وقال فينسنت جان، نائب رئيس iFLYTEK"لا تقدم iFLYTEK فقط قدرات ذكاء اصطناعي رائدة على مستوى العالم، بل أيضًا التزامًا طويل الأمد تجاه المنطقة. نحن هنا لنخدم، ونتعاون، ونبني القيمة مع شركائنا في الشرق الأوسط".

الشركة: iFLYTEK

تأسست iFLYTEK في عام 1999، وهي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي متخصصة في الكلام الذكي، ومعالجة اللغة الطبيعية، ورؤية الحاسوب.

كواحدة من اللاعبين الرئيسيين في مجال الذكاء الاصطناعي، أنشأت iFLYTEK المختبر الوطني الوحيد للذكاء الإدراكي في الصين، والمركز الوطني للأبحاث الهندسية لمعالجة معلومات الكلام واللغة، وساهمت في أكثر من 200 معيار في التفاعل بين الإنسان والحاسوب وجودة الذكاء الاصطناعي.

-انتهى-

#بياناتشركات