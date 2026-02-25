 بنك العز الإسلامي يستضيف ورشة عمل حول بناء القدرات في تمويل المناخ بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)

استضاف بنك العز الإسلامي مؤخراً ورشة عمل لبناء القدرات في تمويل المناخ للبنوك العُمانية، وذلك في المقر الرئيسي للبنك، بتنظيم من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عضو مجموعة البنك الدولي وبالتعاون مع جمعية المصارف العُمانية.

وشهدت الورشة حضور الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في سلطنة عُمان، في تأكيد واضح على التزام القطاع المصرفي بتعزيز التمويل المستدام ودعم جهود السلطنة في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وتناولت الورشة أبرز التوجهات العالمية في تمويل المناخ، والقطاعات ذات الأولوية في سلطنة عُمان، وإدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ، وأفضل الم

مارسات والمعايير الدولية. وقد قدم خبراء تمويل المناخ من مؤسسة التمويل الدولية جلسات متخصصة مدعومة برؤى ودراسات عملية لتعزيز قدرات البنوك في توسيع محافظها المتوافقة مع الاستدامة.

ويعكس استضافة بنك العز الإسلامي لهذه الفعالية الهامة التزامه الراسخ بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). وانطلاقًا من دوره كمؤسسة مالية إسلامية رائدة، يواصل البنك مواءمة استراتيجيته مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية عُمان للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام ٢٠٥٠، بالإضافة إلى إطار التمويل المستدام الصادر عن وزارة المالية.

وفي تعليق له على المناسبة، قال الفاضل/ علي المعني الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي: "لم يعد تمويل المناخ خيارًا تكميليًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية. ففي بنك العز الإسلامي، تُعد مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية جزءًا أصيلًا من استراتيجيتنا. ومن خلال استضافة هذه الورشة وجمع الرؤساء التنفيذيين للبنوك تحت سقف واحد، نجدد التزامنا بقيادة مسيرة التمويل المسؤول وتعزيز التعاون لدعم نمو اقتصادي مستدام في سلطنة عُمان".

ويواصل بنك العز الإسلامي إطلاق المبادرات التي تعزز الاستثمار المستدام وتطوير حلول التمويل الأخضر وترسيخ الممارسات المصرفية المسؤولة، بما يسهم في توجيه الجهود نحو مشاريع تحقق أثرًا بيئيًا واجتماعيًا طويل الأمد إلى جانب عوائد مستدامة.

