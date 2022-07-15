بهدف الارتقاء بأنشطة التدقيق المالي على صعيد الإمارة

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي : عقد جهاز أبوظبي للمحاسبة، الجهة العليا في إمارة أبوظبي للرقابة المالية والمساءلة والنزاهة والشفافية، ورشة عمل مشتركة مع "مجلس معايير الأخلاقيات الدولي للمحاسبين" لمناقشة أهم المستجدات على مستوى معايير الأخلاقيات فيما يعزز من استقلالية مدققي الحسابات، ويعد المجلس أحد أبرز المنظمات العالمية في مجال تعزيز الأخلاقيات المهنية للمحاسبين وتكريس استقلالية مدققي الحسابات.

شهدت الورشة مجموعة جلسات رئيسية وفرعية واجتماعات حول مختلف الموضوعات ذات الأهمية؛ حيث تم التعريف بالقواعد الأخلاقية المعتمدة وتقارير الاستدامة واللوائح التنظيمية للمجلس والمعايير العالمية المعتمدة في مجال التدقيق المحاسبي، وتم التركيز على المستجدات فيما يتعلق بمعايير الاستقلالية، عمليات التأكيد الأخرى وتعريف مؤسسات المصلحة العامة كما أكد الطرفان على أهمية استمرارية التعاون والتنسيق في المجالات ذات الصلة.

وفي ختام الورشة، قال وائل عبد القادر، مدير قطاع الرقابة والتدقيق بالإنابة في جهاز أبوظبي للمحاسبة: "أن ورشة العمل تضمنت نقاشاً واسعاً بين الجانبين حول أهمية مواكبة التطورات المستمرة في إرساء قواعد ومبادىء المحاسبة التي يعمل المجلس والهيئات الأخرى على ترسيخها".

وأضاف: "ضمن إطار جهود الجهاز وعمله مع مجالس المعايير العالمية ذات الصلة بأعمال التدقيق قمنا خلال الورشة بمشاركة تجارب الجهاز في مجال التدقيق المالي وبما يحقق أهدافه في الارتقاء بمستوى التدقيق في إمارة أبوظبي ".

من جهتها، قالت كارولين لي، نائبة رئيس المجلس: يقوم المجلس بجهود كبيرة للعمل مع سلطات الرقابة بما يهدف إلى تعزيز العمل وفقاً معايير الأخلاقيات المهنية للمحاسبين بما يحقق الارتقاء بجودة الأعمال على مستوى العالم.

وأضافت أيضاً: نقدر هذه الفرصة لمشاركة ومناقشة أهم المستجدات في معايير الأخلاقيات ونتطلع إلى استمرار التعاون مع جهاز أبوظبي للمحاسبة

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وائل سري الدين

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