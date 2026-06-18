صرح مسؤولون لأكثر من ٣٠٠ من مهنيي المحاسبة والمندوبين في مؤتمر "الضرائب ٣٦٠ درجة – تصفح الآفاق الضريبية للهند والإمارات العربية المتحدة والضرائب الدولية"، الذي نظمه فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI)، بأن الهيكل الضريبي المبسط يجعل الاقتصاد شفافاً ومستداماً.

وقال عبد القادر عبيد علي، رئيس جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، في كلمته: "قبل عشر سنوات، لم نكن نتحدث عن الضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، فإننا الآن منخرطون تماماً في البيئة الضريبية – التي تضفي الشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة على الاقتصاد. إنها تحدد هويتك. لذلك، فإن الضرائب جيدة للأعمال والاقتصاد".

وأضاف: "إن خُمس الشركات المدرجة في قائمة فورشن ٥٠٠ يديرها محاسبون قانونيون – الذين يمثلون العمود الفقري لأي عمل تجاري. ولا توجد طريقة تتيح لآلة أو للذكاء الاصطناعي تولي مثل هذه المهنة المهمة. لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل المحاسبين. في الواقع، سيصبح المحاسبون أكثر أهمية وسيكون لعملهم أهمية أكبر في السنوات القادمة".

وقد بلغ إجمالي تحصيلات ضريبة الدخل الشخصي في الهند ١١.٥٦ تريليون روبية هندية في السنة المالية ٢٠٢٤-٠٥، وهو أعلى من ضريبة الشركات البالغة ١٠.٤٢ تريليون روبية هندية والمحصلة في نفس العام – وهي المرة الأولى التي تفوقت فيها إيرادات ضريبة الدخل على ضريبة الشركات في الهند.

وقال المحاسب القانوني ريشي شاولا، رئيس فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI)، إن هناك العديد من القواسم المشتركة بين الهياكل الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة والهند. وأردف: "هناك الكثير من القواسم المشتركة بين المشهد الضريبي الجديد في الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وتابع قائلاً: "إن نظام ضريبة الدخل الهندي في عام ٢٠٢٥ يتماشى بشكل متزايد مع تطلعات الاقتصاد سريع النمو. وانطلاقاً من التكنولوجيا والشفافية والتبسيط، ينتقل التركيز من الإنفاذ إلى التسهيل. ومع تبني دافعي الضرائب للامتثال الرقمي وتصفح الشركات لبيئة اقتصادية ديناميكية، يستمر الإطار الضريبي في لعب دور محوري في دعم النمو، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز الأساس المالي للأمة".

بلغ عدد الأشخاص الذين يدفعون ضريبة الدخل في الهند ٩١.٩ مليون في السنة المالية ٢٠٢٥-٠٦. وجمعت الحكومة الهندية ٦.١٦ تريليون روبية هندية كـ ضريبة دخل شخصي في الربعين الأولين من السنة المالية ٢٠٢٥-٠٦، وهو أعلى بكثير مقارنة بـ ٤.٧٦ تريليون روبية هندية في ضريبة الشركات التي تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

الدكتور دارم سينغ مينا، السكرتير الأول لإدارة الإيرادات الداخلية (IRS)، جناح الشؤون الاقتصادية، سفارة الهند، "لقد تجاوزت التجارة الثنائية بين الإمارات والهند بالفعل ١٠٠ مليار دولار أمريكي، حيث يعمل البلدان على تعميق الشراكات الاستراتيجية. ومع ذلك، فإننا نشهد أيضاً نهجاً أكثر شفافية وتبسيطاً في المشهد الضريبي لكلا البلدين وهو أمر مشجع".

وقال إن قانون ضريبة الدخل الشخصي الجديد لعام ٢٠٢٥ يبني على قانون ضريبة الدخل لعام ١٩٦١ ويبسطه ويجعل تقديم الإقرارات الضريبية سهلاً للمهنيين الخاضعين للضريبة في الهند.

وقال: "لقد بَشَّرَ قانون ضريبة الدخل الشخصي لعام ٢٠٢٥ بحقبة جديدة في تبسيط النظام الضريبي الشخصي في الهند، ونتيجة لذلك نشهد طفرة في إيرادات الضرائب الشخصية التي تجاوزت تحصيلات ضرائب الشركات في الهند للمرة الأولى. هذا هو نتيجة قانون ضريبة الدخل الشخصي الجديد لعام ٢٠٢٥ الذي يجعل الضرائب سهلة الفهم والتقديم".

"إن ضريبة الدخل الجديدة تعادل نصف الحجم وتزيل جميع تعقيدات الضرائب التي كانت تجعل دفع الضرائب معقداً للغاية. كان الهدف الأساسي للحكومة هو توفير قدر أكبر من اليقين الضريبي، والحد من النزاعات والتقاضي، وتبسيط القانون من خلال جعله 'سهل القراءة' لجميع دافعي الضرائب، وتسهيل الامتثال من خلال جعله موجزاً وواضحاً. وقد تم تخفيض عدد الفصول إلى ٢٣ من ٤٧، في حين تم تخفيض عدد المواد إلى ٥٣٦ من ٨١٩، وتم تخفيض إجمالي عدد الكلمات إلى النصف ليصبح ٢٦٠,٠٠٠ كلمة في عام ٢٠٢٥ من ٥١٢,٠٠٠ كلمة في عام ١٩٦١!"

إن دخل الهنود غير المقيمين (NRIs) من أعمالهم وعملهم المهني خارج الهند معفى من ضريبة الدخل الشخصي.

وقدمت الجلسة الخاصة بالتحديثات الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة والهند والضرائب الدولية للمشاركين لمحة موجزة عن التطورات الرئيسية التي تشكل المشهد الضريبي. وغطت المناقشة التحديثات الأخيرة في الضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتغييرات الهامة بموجب إطار ضريبة الدخل الهندي لعام ٢٠٢٥، والرؤى العملية في المسائل الضريبية الدولية، بما في ذلك تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي (DTAAs). وسلطت الجلسة الضوء على الأهمية المتزايدة للبقاء على اطلاع بالتطورات الضريبية وفهم آثارها على الشركات والمهنيين العاملين عبر الولايات القضائية.

وقال المحاسب القانوني نيراج تيكشانداني، الرئيس التنفيذي والمدير لمجموعة أباريل (Apparel Group)، إن الشركات سيتعين عليها اعتماد الذكاء الاصطناعي (AI) في عملياتها.

"نحن ندير ٢,٦٠٠ متجر تضم ٨٥ علامة تجارية مع ٢٧,٠٠٠ موظف مهني في ١٤ دولة. لقد قطعت مجموعة أباريل شوطاً طويلاً في العقود الثلاثة الماضية، من أعمال الامتياز إلى التراخيص التي تضم عدداً من الملكيات الفكرية (IPs) تحت محفظتنا".

"خلال كل أزمة، استثمرنا في التكنولوجيا لتوسيع نطاق الأعمال – مما جعلها أكثر فاعلية وذكاءً. وخلال أوقات عدم اليقين الإقليمية الأخيرة، قمنا بـ شحذ تركيزنا على إيجاد حلول للانتقال من التجارة الإلكترونية إلى التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تجعل الأعمال أكثر ذكاءً".

إن معهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI) هو أكبر هيئة مهنية للمحاسبين القانونيين في العالم مع أكثر من ١,٠٠٠,٠٠٠+ طالب وحوالي ٤٥٠,٠٠٠+ عضو. ويمتلك معهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI) شبكة واسعة تضم خمسة مجالس إقليمية، و١٧٦ فرعاً، و٥٤ فرعاً في الخارج، و٣١ مكتباً تمثيلياً في جميع أنحاء العالم. ومن بين ٥٤ فرعاً في الخارج، يعد فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI) الفرع الأكبر والأكثر حيوية في المعهد. ومن بين ٨,٠٠٠ محاسب قانوني هندي نشط في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، هناك ١,٤٠٠+ يقودون حالياً الشركات في مناصب عليا.

حول معهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI):

معهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI) هو هيئة قانونية تأسست بموجب قانون المحاسبين القانونيين لعام ١٩٤٩ (القانون رقم ٣٨ لعام ١٩٤٩) لتنظيم مهنة المحاسبين القانونيين في الهند. وخلال ٧٧ عاماً من وجوده، حقق المعهد اعترافاً كمرجع رائد للمحاسبة ليس فقط في الدولة بل عالمياً، لمساهمته في مجالات التعليم والتطوير المهني والحفاظ على معايير محاسبية ومراجعة وأخلاقية رفيعة. ويعد المعهد حالياً ثاني أكبر هيئة محاسبية في العالم.

فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI):

فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند هو أكبر مجموعة لمهنيي المحاسبة تضم بعضاً من أقوى اللاعبين في القطاعين العام والخاص في الإمارات. تأسس عام ١٩٨٢، وهو الأكبر والأكثر نشاطاً والحائز على الجوائز بين ٥٤ فرعاً دولياً للمعهد. وقد شهد نمواً هائلاً في عضويته في السنوات الأخيرة ويضم حالياً ما يقرب من ٣,٢٠٠ عضو يمثلون أكثر من ١,٥٥٠ شركة متعددة الجنسيات وغيرها.

رؤيته المساهمة في تطوير أعضائه كمهنيين عالميين من خلال تسهيل التعلم المستمر والاعتراف بهم في المجتمع الأوسع.

رسالته تطوير مهنيين يمتلكون كفاءات على مستوى عالمي.

الموقع الإلكتروني: https://icaidubai.org/

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