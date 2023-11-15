شنتشن، الصين--(BUSINESS WIRE)-- شاركت شركة Hytera Communications (رقمها في بورصة شنتشن: 002583) الرائدة عالميًا في تقنيات وحلول الاتصالات الاحترافية في حدث MCX Plugtests الثامن الذي تنظمه ETSI في جامعة مالقة في إسبانيا في الفترة من 9 إلى 13 من أكتوبر. وقد قدمت الشركة حلاً متكاملاً يغطي MCX AS (خادم التطبيقات) وMCX Client و5G UE (معدات المستخدم) وشاركت في التحقق من إمكانية التشغيل البيني لمجموعة متنوعة من التطبيقات في سيناريوهات مختلفة استنادًا إلى خدمات المهمات الحرجة 3GPP.

في إطار اتباع إرشادات ETSI المتعلقة بإمكانية التشغيل البيني، تم تطوير خطة اختبار MCX Plugtests لمساعدة الشركات والعملاء في نشر منتجات المهمات الحرجة الجديدة بكفاءة أكثر. إضافةً إلى ذلك، جرى اختبار قدرات خاصية الضغط للتحدث للمهمات الحرجة (MCPTT) وبيانات المهمات الحرجة (MCData) وفيديو المهمات الحرجة (MCVideo)، المعروفة مجتمعة باسم خدمات MCX أو MCS، في أثناء حدث Plugtests هذا. وقد توسع الحدث هذا العام ليشمل اختبار MCS على شبكات 5G، بالإضافة إلى الاختبارات السابقة على شبكات 4G.

تحققت شركة Hytera من إمكانية التشغيل البيني لحل MCS مع 14 موردًا آخر، في أثناء حدث Plugtests في مالقة، أما في سيناريو اختبار شبكة 5G، شاركت الشركة بجهاز 5G XSecure Rugged،‏ PNC560، الأمر الذي يجعلها المورد الوحيد الذي يقدم حلاً متكاملاً يغطي MCX AS وMCX Client و5G UE.

شهد Plugtests لهذا العام زيادة كبيرة في عدد الموردين والمراقبين، فقد جمع الحدث الذي يمتد لأسبوع واحد نحو 40 موردًا وما يقرب من 200 مشارك مسجل، من بينهم 20 ممثلاً من الحكومات والشركات وهيئات الطوارئ الأوروبية والأمريكية. وعلى مدار الأسبوع، عمد الأفراد إلى تقييم أكثر من 360 سيناريو مختلفًا لاختبار MCX (المهمة الحرجة) وFRMCS (نظام الاتصالات المتنقلة للسكك الحديدية المستقبلية) في منشآت جامعة مالقة.

واصلت شركة Hytera، منذ مشاركتها في MCX Plugtests الأول في 2017، الاستثمار في حل MCS الشامل لتصبح واحدًا من الموردين القلائل الذين يوفرون حل MCS الشامل، بما في ذلك بنية LTE التحتية ونظام إدارة الشبكات ونظام التوزيع المرئي وأجهزة MCS AS وMCS Client وMCS.

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عن Hytera

تعد Hytera Communications Corporation Limited (رقمها في بورصة شنتشن: 002583) شركة عالمية رائدة في تقنيات وحلول الاتصالات الاحترافية، وبفضل إمكانات الصوت والفيديو والبيانات، يمكن للشركة توفير اتصال أسرع وأكثر أمانًا وأكثر تنوعًا للمستخدمين في قطاع الأعمال وفِرق المهمات العاجلة. فهدفها هو إرساء الأساس لعالم أكثر كفاءة وأمانًا عن طريق تمكين عملائها من تحقيق إنجازات أكثر في كل من العمليات اليومية والاستجابة لحالات الطوارئ.

المصدر: ايتوس واير

جهات الاتصال

lele.yao@hytera.com