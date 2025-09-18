مبادرة جديدة تعمل على ربط الشركات الناشئة في هونغ كونغ خلال مراحلها اللاحقة بمنظومة التكنولوجيا في أبوظبي لدعم توسعها الإقليمي وتسهيل دخولها إلى الأسواق

الشراكة الدولية الرابعة لمنظومة Hub71 في عام 2025 تُعزّز التزامها ببناء جسور التعاون بين مراكز الابتكار العالمية

توقيع مذكرات تفاهم استراتيجية مع شركة مجمّع هونغ كونغ-شينزن للابتكار والتكنولوجيا الذكية المحدودة HSITPL ومركز Cyberport وMTR Lab خلال المؤتمر لتمكين استقطاب الشركات الناشئة وتسهيل الوصول المتبادل إلى منظومتّي التكنولوجيا في البلدين

هونغ كونغ، الصين: أطلقت منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي Hub71، برنامجها لتمكين الشركات الناشئة خلال مؤتمر "إنفستوبيا" Investopia في هونغ كونغ، مؤكدةً التزامها بإنشاء جسور عابرة للحدود تُسرّع نموّ الشركات الناشئة المتقدمة في هونغ كونغ، حيث سيُوفر لها البرنامج مسارًا منظّمًا لاستكشاف أبوظبي بوصفها منصّة انطلاق رئيسية للتوسّع في المنطقة والوصول إلى الأسواق العالمية.

وشكّل مؤتمر "إنفستوبيا"، الذي تستضيفه وزارة الاقتصاد، منصّة عالمية للإعلان عن البرنامج، وتسليط الضوء على رسالة دولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية العالمية عبر الابتكار. ومن خلال إطلاق البرنامج في هونغ كونغ، جسّدت Hub71 دور أبوظبي كبوابة عالمية تتيح للشركات الناشئة في آسيا وغيرها من مناطق العالم فرص التوسع على الصعيد الدولي.

وبحضور سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، وقّعت Hub71 مذكرات تفاهم مع ثلاثة من أبرز شركاء منظومات الابتكار في هونغ كونغ: وهي شركة HSITPL، وCyberport Hong Kong وMTR Lab. وتعتزم هذه الشراكات رسم مسار قوي لاستقطاب الشركات الناشئة الواعدة إلى البرنامج، إلى جانب تسهيل الوصول المتبادل إلى منظومتّي التكنولوجيا في البلدين، وتبادل المعرفة، وإطلاق برامج مشتركة في مجالات تشمل الجهات الحكومات وقطاعات البنية التحتية وشبكات رأس المال الاستثماري.

وتتولى شركة HSITPL مسؤولية أعمال التطوير الشاملة لمجمّع هونغ كونغ - شينزن للابتكار والتكنولوجيا HSITP، وفقًا لرؤية التحول إلى مركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، بما يتماشى مع مبادئ "نهر واحد، وضفّتان"، و"منطقة واحدة، ومجمّعان" في منطقة التعاون للابتكار العلمي والتكنولوجي في هيتاو شينزن - هونغ كونغ. كما يُعد Cyberport مركز التكنولوجيا الرقمية في هونغ كونغ، ومركز تسريع ابتكارات الذكاء الاصطناعي، وحاضنة المشاريع العلمية والتكنولوجية على مستوى الدولة، حيث يضم أكثر من 2200 شركة، منها 11 شركة مدرجة و10 شركات ناشئة. وينتمي ثلث مؤسسي الشركات في الموقع إلى 26 دولة ومنطقة حول العالم، وتوسعت شركات Cyberport لتشمل أكثر من 35 سوقًا عالميًا. أما MTR Lab فهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة MTR ، تركز على الاستثمار والمشاركة في تطوير التقنيات المبتكرة في مجالات التنقل وحلول المدن الذكية والاستدامة، لبناء مجتمع ذكي محايد للكربون.

ويهدف تصميم البرنامج الممتد على مدار أسبوعين إلى تسريع دخول الشركات الناشئة إلى الأسواق، من خلال دمج مرحلة افتراضية للتهيئة لدخول السوق، مع جلسة حضور شخصي في أبوظبي. وسيحصل مؤسّسو الشركات الناشئة على فرص وصول مباشر إلى الجهات التنظيمية والمستثمرين والشركاء من الشركات الكبرى، فضلًا عن توجيه مخصّص وفرص تواصل يتمّ انتقاؤها بعناية. كما سيستفيد المؤسسون من المستثمرين في أبوظبي، ومن إمكانية المشاركة في مشاريع تجريبية إقليمية، وفرص التعاون مع شركاء حكوميين وشركات كبرى تقود مسيرة الاقتصاد الرقمي في أبوظبي. ويُختتم البرنامج بيوم العروض خلال فعالية الأثر التي تنظمها Hub71 في أبوظبي.

وصرّح أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـHub71: "يُعدّ مؤتمر إنفستوبيا منصّة إماراتية رائدة لتسريع نمو الاقتصاد الجديد، ويعزّز تعاوننا مع منظومة التكنولوجيا في هونغ كونغ. ومن خلال البرنامج الذي أطلقناه، نمكّن الشركات الناشئة من التوسع خارج أسواقها المحلية، مستمدة من مكانة أبوظبي كمحطة عالمية للنمو والابتكار."

وفي إطار رؤيتها الهادفة إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تعتزم شركة HSITPL التعاون مع Hub71 لدعم الشركات الناشئة من الصين وهونغ كونغ في توسيع آفاقها والنموّ في أبوظبي وما وراءها.

ويتطلع مركز Hong Kong Cyberport إلى التعاون مع Hub71 لدعم الشركات الناشئة في التوسع نحو أسواق الشرق الأوسط، في خطوة تعكس رؤيته لتعزيز ريادة الأعمال محلياً وعالمياً، إلى جانب استقطاب كبرى المؤسسات من المنطقة لتأسيس أعمالها في هونغ كونغ والاستفادة من موقعها كبوابة إلى أسواق الصين القارية ومنطقة الخليج الكبرى وجنوب شرق آسيا.

وتجسيدًا لهذه الرؤية، تهدف MTR Lab، إحدى أبرز روّاد الابتكار في هونغ كونغ، إلى بناء منظومات ابتكار عالمية من أجل مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة. ومن خلال هذه الشراكة، تربط MTR Lab شركات محفظتها مع Hub71 لاستكشاف فرص التوسع في الشرق الأوسط ومناطق أخرى حول العالم.

ويعتبر هذا البرنامج رابع مشاركة عبر الحدود لمنظومة Hub71 في هذا العام، بعد مبادراتها الاستراتيجية التي أطلقتها مؤخرًا في نيوجيرسي واليابان وأيرلندا. وتعكس هذه الجهود طموحات Hub71 الأوسع لربط أبوظبي بأبرز منظومات الابتكار العالمية، وترسيخ مكانة العاصمة الإماراتية كمنصّة انطلاق للشركات الناشئة التي تطمح للتوسع على المستوى الدولي.

وتجدر الإشارة الآن إلى فت ح باب تقديم الطلبات أمام الشركات الناشئة في هونغ كونغ، والتي تتطلع لاستكشاف أبوظبي باعتبارها الجهة التالية للتوسع والنموّ.

نبذة حول Hub71:

Hub71 منظومة تكنولوجية عالمية في أبوظبي تتيح للمؤسسين بناء شركات تكنولوجيا محلية ناجحة في أي قطاع من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية والمنظومة الرأسمالية وإلى شبكة عالمية من الشركاء ومجتمع حيوي زاخر بالمواهب عالية المهارة تحكمه تنظيمات تطلّعية.

تعمل Hub71 بدعم من حكومة أبوظبي وشركة مبادلة للاستثمار على تنمية مجتمع شركات التكنولوجيا الناشئة والمستثمرين وشركائها الحكوميين والمؤسسيين لضمان توفّر الاستثمار والأنشطة التجارية والحوافز من القطاعين العام والخاص. ويمكن للمؤسسين من خلال البنية التحتية لريادة الأعمال في Hub71 وبرامج القيمة المضافة وخدمات التمكين وحزم الدعم بناء تكنولوجيا معتمدة على نطاق واسع لها تأثير ملحوظ. وتسعى Hub71 إلى إثراء أبوظبي بالتكنولوجيا وطرق التفكير المبتكرة، وإيجاد سبل جديدة لبناء شركات تكنولوجيا ناجحة على مستوى العالم والحفاظ على التنمية الاقتصادية في الدولة.

نبذة حول: HSITP

يقع مجمّع هونغ كونغ-شينزن للابتكار والتكنولوجيا HSITP في منطقة "نورثرون متروبوليس" في هونغ كونغ، ويمتد على مساحة تبلغ نحو 87.7 هكتارًا بجوار خط "لوك ما تشاو سبور لاين" ونقاط التفتيش في "لوك ما تشاو". ويشكّل المجمّع في هونغ كونغ، مع المجمّع في شينزن على الضفة المقابلة من النهر، منطقة التعاون للابتكار العلمي والتكنولوجي في هيتاو شينزن-هونغ كونغ. وتحظى هذه المنطقة بدعم قوي من الدولة باعتبارها حقل اختبار جديد للسياسات العابرة للحدود، وفقًا لمبدأ "منطقة واحدة، ومجمّعان" عند "نهر واحد، وضفتان"، تحت إطار "دولة واحدة، ونظامان".

يسعى HSITP للتحول إلى مركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا عبر أربعة مسارات رئيسية تشمل: بناء منصّة عالمية للتكامل بين الصناعة والبحث الأكاديمي، وإنشاء قاعدة رائدة دوليًا في تحويل البحث والتطوير والإنتاج التجريبي الصناعي، ودعم مركز لتجميع موارد الابتكار والتكنولوجيا العالمية، وتأسيس بيئة اختبار للابتكار المؤسسي والسياسات.

وسيتطور HSITP وفق مبادئ أساسية ترتكز على الانفتاح والحرية، وربط البرّ الرئيسي الصيني بالعالم الخارجي، وتسهيل حركة ركائز الابتكار. وتعتزم حكومتا هونغ كونغ وشينزن تطبيق سياسات مبتكرة تدعم التدفق المرن للعناصر المرتبطة بالابتكار عبر الحدود.

وسيكتمل تطوير HSITP على مراحل، مع التركيز على وضع آلية عالية الكفاءة للتكامل والابتكار مع مجمّع شينزن بحلول عام 2030، بما يمهّد لبناء قاعدة راسخة لدفع التطوير الشامل للمنتزه في هونغ كونغ. وبحلول عام 2035، ستتبلور منظومة متكاملة تعزز تطور منطقة التعاون إلى مركز عالمي رائد في الابتكار والتكنولوجيا.

نبذة حول مركز Cyberport Hong Kong

يعد مركز Cyberport، المملوك بالكامل لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، المركز الرقمي للتكنولوجيا في هونغ كونغ ومحرك تسريع الذكاء الاصطناعي. ويتميز برؤية طموحة تهدف إلى تمكين الرقمنة الصناعية والتحول الذكي، وتعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي، وترسيخ مكانة هونغ كونغ كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي والابتكار والتكنولوجيا.

يضم مركز Cyberport أكثر من 2,200 شركة، بينها 11 شركة مدرجة و10 شركات يونيكورن، فيما ينتمي ثلث مؤسسي الشركات العاملة فيه إلى 26 دولة ومنطقة حول العالم، وقد توسعت شركات Cyberport إلى أكثر من 35 سوقًا عالميًا. كما يحتضن أكبر مركز حوسبة فائقة للذكاء الاصطناعي ومختبر AI Lab في هونغ كونغ، والذي يُعد المحرّك الرئيس لبناء منظومة الذكاء الاصطناعي التي تشمل شركات رائدة عالميًا وأكثر من 400 شركة ناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

من خلال تطوير مجموعات تكنولوجية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والبلوك تشين، والأمن السيبراني، يساهم مركز Cyberport في تمكين قطاعات متنوعة تشمل: المدن الذكية، والحكومة، والخدمات المصرفية والمالية، والترفيه الرقمي، والثقافة والسياحة، والرعاية الصحية، والتعليم، وإدارة العقارات، والإنشاءات، والنقل والخدمات اللوجستية، والبيئة المستدامة، إلى جانب استضافة أكبر مجتمع للتكنولوجيا المالية في هونغ كونغ.

وبتكليف من حكومة هونغ كونغ، نفّذ Cyberport برامج لإثبات المفهوم، وآليات اختبار تنظيمية، ومبادرات دعم اعتماد التكنولوجيا الرقمية، والتدريب الصناعي على التكنولوجيا، واحتضان الشركات الناشئة، بما يعزز البحث والتطوير والتحويل التجاري للتقنيات، ويدفع عجلة التحول الرقمي والارتقاء الذكي عبر القطاعات والمجتمع. كما يُعد Cyberport حاضنة علمية وتكنولوجية على المستوى الوطني، ويدعم رواد الأعمال عبر توفير التمويل والمساحات المكتبية وشبكات واسعة تضم شركات ومؤسسات استثمارية وتقنية وخدمات مهنية، مما يساعد على النموّ والتوسع نحو البرّ الرئيسي الصيني والأسواق العالمية.

نبذة حول MTR Lab Company Limited

تُعد MTR Lab Company Limited شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة MTR Corporation Limited، حيث تعمل على خلق قيمة استراتيجية من خلال الاستثمار في التقنيات وتطوير حلول مبتكرة تدعم النموّ طويل المدى للمجتمعات.

وبالتزامها برؤية مشتركة نحو مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة، تسعى MTR Lab إلى تعزيز رفاه المجتمعات عبر الاستثمار في تقنيات تشمل: التنقل كخدمة، وأنماط التنقل الجديدة، تقنيات السكك الحديدية، والتقنيات الحديثة للبيع بالتجزئة، والتكنولوجيا العقارية والإنشائية، والخدمات المالية والبيانات. وتعمل الشركة من خلال هذين المحورين الرئيسيين: المدن الذكية، والاستدامة، لدفع أثر إيجابي طويل الأمد.

وبصفتها مستثمرًا متخصصًا في الابتكار، تتيح MTR Lab فرصة فريدة للتعاون الاستراتيجي مع شركائها في بناء مجتمع ذكي يحقق الحياد الكربوني.

