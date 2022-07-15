نجح البرنامج في تشجيع تبادل المعرفه والتواصل وإعادة تطوير الصناعة، خاصةً بعد انضمام بعض من أهم الفنادق الرائدة في المنطقة

ساهمت الجمعية الدولية للمبيعات والتسويق لقطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط (HSMAI) بشكل فعال في إعادة تطوير صناعة الضيافة من خلال إطلاق برنامج عضويتها للمؤسسات. حيث انضمت مؤخراً بعض من أهم العلامات التجارية الفندقية الرائدة ضمن هذا البرنامج القيم، مثل أكور وهيلتون وانتركونتيننتال وجميرا وكمبينسكي وماريوت وميلينيوم وروتانا.

يوفر البرنامج التنظيمي للمؤسسات الأعضاء إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المزايا القيمة بما في ذلك المقاعد المجانية لكبار المسؤولين التنفيذيين في الاجتماعات التنفيذية وحوارات الطاولة المستديرة وغيرها من المناصب القيادية مثل مقاعد في المجالس الاستشارية الإقليمية للجمعية الدولية في الشرق الأوسط كمجلس فرع الجمعية في المملكة العربية السعودية.

ومن من أهم ميزات البرنامج منح الفرصة لمتخصصي الفنادق من الأعضاء المؤسسيين للتواصل مع أقرانهم في برنامج كيوريت (Curate)، والذي يعد منتدى رؤى تنفيذية فريد من نوعه مصمم حصرياً للتواصل ومناقشة القضايا ذات الأولوية والتوجهات الجديدة عبر عدة مجالات مثل المبيعات والتسويق وتحسين الإيرادات والتوزيع. إذ من المقرر أن يعقد أول منتدىً للتقييم في التاسع والعشرين من نوفمبر المقبل في فندق كونراد دبي.

ويسمح هذا الحدث الفريد والحصري الخاص بأعضاء المؤسسة بعقد نقاشات متعددة التخصصات تعود بالنفع والفائدة لنمو قطاع الفنادق في المنطقة.

كما يمكن للشركاء في الفنادق المنتمين للبرنامج أيضاً الوصول إلى تسجيلات مجانية ضمن مجموعة واسعة من البرامج التعليمية الافتراضية التي تنتجها الجمعية الدولية سنوياً.

وبهذا الصدد قال أولا فيركولا ، نائب الرئيس لتوزيع الإيرادات وذكاء الأعمال IMEAT من أكور. "تعد عضوية الجمعية الدولية للمبيعات والتسويق لقطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط (HSMAI) منصةً رائعة لتواصل الأعضاء مع أقرانهم في الصناعة ومع الأعضاء المؤسسيين الآخرين من خلال الاجتماعات والفعاليات التي يتم عقدها، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالقضايا أو التوجهات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر منصة تعليمية لزملائنا الذين يرغبون في الحصول على دورات تدريبية أو الحصول على شهادات معتمدة من الجمعية الدولية للمبيعات والتسويق لقطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط (HSMAI)"

كما أضافت منى فرج، المدير الإداري للجمعية الدولية للمبيعات والتسويق لقطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط (HSMAI): " تسمح العضوية للمؤسسات والمهنيين البقاء على اطلاع دائم على مختلف اتجاهات الصناعة، وتمنحهم كذلك فرصةً للتواصل مع كبار قادة الفكر الأكثر تأثيراً في المنطقة عبر العديد من اجتماعات الطاولة المستديرة والمؤتمرات والفعاليات التعليمية".

كما أعلنت الجمعية الدولية للمبيعات والتسويق لقطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط (HSMAI) عن إستعداداتها لعقد مؤتمرها السنوي الخامس للاستراتيجية التجارية يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من نوفمبر المقبل في فندق كونراد دبي. وسيضم المؤتمر الذي سيستمر على مدار يومين المؤتمر السنوي لتنمية إيرادات قطاع الضيافة والفنادق ROC 2022 الذي طال انتظاره في اليوم الأول، بينما سيضم اليوم الثاني لأول مرة مؤتمر تنسيق استراتيجية التسويق الذي سيحمل علامة الجمعية HSMAI. حيث سيتضمن كلا اليومين جلسات وحوارات للشركاء.

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نبذة عن الجمعية الدولية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة (HSMAI):

تأسست الجمعية الدولية في الولايات المتحدة في عام 1927، وهي منظمة عالمية تضم في عضويتها 5000 عضو من 35 دولةً وفرعاً حول العالم، جميعهم متخصصين في مجالات المبيعات والتسويق وإدارة الإيرادات في جميع قطاعات الضيافة.

وتلتزم الجمعية الدولية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة (HSMAI)، بتنمية الأعمال التجارية في قطاع الضيافة والفنادق وشركائهم في هذا المجال، وتلعب دوراً رائداً في تعزيز النمو الذكي والمستدام لإيرادات الفنادق، من خلال توفير جميع الخدمات والبرامج والخبرات المميزة لأعضاء الجمعية لدعم مجالات الضيافة والمبيعات والتسويق وتحسين الإيرادات في قطاعي السياحة والضيافة.

وتُدير الجمعية فروعها أقليمياً في جميع انحاء العالم في مناطق مختلفة من القارتين الأميركتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا إضافةً الى فرعها في الشرق الأوسط، ويتولى قيادة هذه الفروع مجالس الإدارات المختلفة ومجموعة من الموظفين الإقليميين.

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فرح احمد – مدير العلاقات العامة

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