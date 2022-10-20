المنامة: خلال العرض الإقتصادي السنوى لبنك HSBC أعرب خبراء الإقتصاد بالبنك عن تفاؤلهم من إقتصاد المنطقة في العام 2023م وتوقعوا أن تسجل دول الخليج أقوى معدلات للنمو في العالم للعام 2022م

وتنبأ فريق HSBC بمعدل نمو يصل الى 6,5% في 2022م لإقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي مما يجعلها واحدة من أقوى الإقتصاديات نمواً في العالم وأقوى نمو تحققه المنطقة في عشرون عاماً على الأقل.

وبالنسبة لعام 2023م توقع الفريق معدل نمو يصل الى 5% للبحرين و4,3% نمواً لإجمالي الناتج المحلي لعام 2022م و 2,8% لعام 2023م.

وقال كريس راسل الرئيس التنفيذي لبنك HSBC البحرين "فريق خبراء التحليل الإقتصادي لدينا دائماً يقدمون روئ وتوقعات عميقة خاصة في الأوقات التي تثار فيها تساؤلات حول الإقتصاد العالمي وتوقعات حول معدلات النمو والتضخم والإستثمار".

وكان خبراء الإقتصاد من بنك HSBC وهم سيمون ويليامز رئيس الإقتصاديين وجيمس بورموي كبير الإقتصاديين العالمين ودومنيك بونيج رئيس أبحاث الصرف الأجنبي في أوربا قد ناقشوا الإتجاهات العالمية والإقليمية التي تشكل إقتصاديات الشرق الأوسط والمنظور المستقبلي لها. وقد زار الفريق هذا العام كل من أبوظبي ودبي والكويت ومسقط والدوحة والمنامة والرياض.

قال سيمون ويليامز

"نرى نمواً متسارعاً سيمتد للعام القادم مع حركة قوية للاقتصاد مع إشارات قليلة لعدم التوازن تهدد الأداء المقبل ولكننا مطمئنون من توقعات النمو وهذا ما نشهده من خلال المكاسب المتواصلة في الطلب المحلي".

قال جيمس بومروي

"التضخم قد ينخفض بشكل أسرع في قطاع السلع أكثر من غيره. وسلاسل الإمداد تواصل النمو بسرعة – ان تكلفة أرسال شحنة من آسيا للولايات المتحدة الأمريكية قد إنخفضت الآن بحوالي 85% منذ مثل هذا الوقت من العام الماضي – ومع إزدياد الطلب على السلع سيبدأ الإنخفاض التدريجي".

قال دومنيك بونيج

"حسب وجهة نظرنا فإن العناصر الأساسية التي دعمت قوة الدولار الأمريكي مثل النمو العالمي والإستعداد لتقبل المخاطر والزيادة النسبية في العائدات الأمريكية، ستتواصل خلال الشهور القادمة".

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حول HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في البنك السعودي البريطاني (ساب)

ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وفي 31 ديسمبر 2020، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 71 مليار دولار أمريكي.