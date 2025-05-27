الكويت: حاز بنك HSBC على جائزة أفضل بنك استثماري لعمليات الدمج والاستحواذ في الكويت ضمن جوائز يوروموني للتميز لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2025.

كما حصل بنك HSBC الشرق الأوسط على ثلاث جوائز مرموقة، هي: أفضل بنك استثماري في الشرق الأوسط، وأفضل بنك للتمويل المستدام في الشرق الأوسط، وأفضل بنك لأسواق رأس المال في الشرق الأوسط. وشملت الجوائز المحلية الأخرى جائزة أفضل بنك للشركات في قطر، وأفضل بنك استثماري في المملكة العربية السعودية، وأفضل بنك دولي وأفضل بنك استثماري في الإمارات العربية المتحدة.

وتعليقاً على ذلك، صرح سامر العابد، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الكويت: "تعكس هذه الجوائز مدى قدرتنا على تقديم الحلول والخدمات الفريدة التي تلبي احتياجات عملائنا في الكويت، وذلك في الوقت الذي نحقق فيه هدفنا المتمثل في فتح آفاق جديدة من الفرص. كما أن حضورنا العالمي، إلى جانب تاريخنا العريق في الدولة والمنطقة، يمنحنا القدرة على ربط عملائنا بفرص النمو حول العالم."

هذا ويواصل بنك HSBC الاستفادة من خبراته القطاعية ومكانته كشريك موثوق في الصفقات المعقدة وعالية التأثير. ومؤخرًا، لعب HSBC دورًا محوريًا كمستشار مالي في صفقة بارزة جدًا في قطاع الطيران. كما يقدم بنك HSBC قيادة فكرية في مجالات الاستدامة والتمويل، وذلك من خلال شراكاته مع الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات لدعم تنفيذ خططها الانتقالية.

وتُظهر هذه السلسلة من الجوائز المهمة مدى اتساع شبكة HSBC، وعمق خبرتها، وإمكانية وصولها إلى مصادر التمويل القيّمة.

حول بنك إتش إس بي سي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك إتش إس بي سي من أكبر البنوك الدولية وأوسعها انتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر إتش إس بي سي مساهماً بنسبة 31٪ في البنك الأول السعودي (ساب) ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك إتش إس بي سي السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وبلغت قيمة الأصول المدارة لبنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا 73 مليار دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر 2024.

قائمة جوائز يوروموني للتميز التي فاز بها بنك HSBC في منطقة الشرق

حاز بنك HSBC على جوائز:

• أفضل بنك استثماري في الشرق الأوسط

• أفضل بنك استثماري لأسواق رأس المال الناشئة في الشرق الأوسط

• أفضل بنك للتمويل المستدام في الشرق الأوسط

• أفضل بنك استثماري لعمليات الدمج والاستحواذ في الكويت

• أفضل بنك للشركات الكبرى في قطر

• أفضل بنك استثماري في المملكة العربية السعودية

• أفضل بنك دولي في الإمارات العربية المتحدة

• أفضل صندوق استثماري في الإمارات العربية المتحدة

ضمن جوائز يوروموني للتميز لعام 2025

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