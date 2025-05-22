حصد بنك HSBC على جوائز متعددة "كأفضل بنك استثماري في الشرق الأوسط"، و"أفضل بنك استثماري لأسواق رأس المال"، و"أفضل بنك للتمويل المستدام"، إلى جانب جوائز رئيسية أخرى في أسواق الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن جوائز يوروموني للتميز لمنطقة الشرق الأوسط لعام ٢٠٢٥.

ومع فوزه بـ ١٠ جوائز على مدار السنوات الخمسة عشر الماضية ضمن سلسلة من جوائز التميز، يكون بذلك بنك HSBC قد فاز بلقب "أفضل بنك استثماري في الشرق الأوسط" أكثر من كل منافسيه مجتمعين.

وبالإضافة إلى ذلك، حصد بنك HSBC جائزتين "كأفضل دار للصكوك" و"أفضل دار لتمويل المشاريع الإسلامية" في العالم، ضمن جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي، وهما فئتان فاز بهما أيضاً في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى جائزة "أفضل بنك إسلامي في المنطقة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية".

وتعليقاً على ذلك، قال سليم كيرفنجيه، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: " تؤكد هذه الجوائز على مدى تنوع الإمكانات والتخصصات التي نتميز فيها بخبراتنا وقدراتنا الرائدة في السوق.

وإن حصولنا على جائزة أفضل بنك استثماري في منطقة الشرق الأوسط للمرة العاشرة خلال 15 عاماً إنما يُؤكد على قوة شراكاتنا مع عملائنا وخبرة موظفينا. كما أننا نفخر بحصولنا على جائزة أفضل بنك للتمويل المستدام للعام السادس على التوالي، مما يعكس التزامنا الراسخ بدعم التحول في المنطقة، وكذلك جائزة أفضل بنك دولي في الإمارات العربية المتحدة للعام الثاني على التوالي.

كما شمل التكريم الخدمات المصرفية الاستثمارية التي يقدمها بنك HSBC في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت. بينما في قطر، فقد حصل أيضاً على جائزة أفضل بنك للشركات الكبرى.

وأضاف كيرفنجيه قائلاً: "تعكس هذه الجوائز مدى قوة زخمنا، وتواصلنا الإقليمي، وتركيزنا الاستراتيجي على التواجد حيث يحتاج عملاؤنا إلينا أكثر. ولا تزال منطقة الشرق الأوسط تعتبر سوقاً بالغ الأهمية بالنسبة لبنك HSBC، وهي إحدى المناطق التي سنواصل الاستثمار فيها، مع التركيز على دعم عملائنا وربطهم بالفرص المتاحة ضمن شبكتنا."

وتأتي هذه الجوائز في الوقت الذي يعزز فيه بنك HSBC قدراته المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط من خلال قيامه مؤخراً بإطلاق وحدة أسواق رأس المال والاستشارات. وتؤكد هذه الوحدة الجديدة استمرار عزم المجموعة على الاستثمار في قدراتها الرائدة في مجال أسواق رأس المال الناشئة وعمليات الدمج والاستحواذ الرئيسية في المنطقة.

القائمة الكاملة لجوائز يوروموني الممنوحة لبنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط لعام 2025:

جوائز التميز:

• أفضل بنك استثماري في الشرق الأوسط

• أفضل بنك استثماري لأسواق رأس المال الناشئة في الشرق الأوسط

• أفضل بنك للتمويل المُستدام في الشرق الأوسط

• أفضل بنك استثماري لعمليات الدمج والاستحواذ في الكويت

• أفضل بنك للشركات الكبرى في قطر

• أفضل بنك استثماري في المملكة العربية السعودية

• أفضل بنك دولي في الإمارات العربية المتحدة

• أفضل بنك استثماري في الإمارات العربية المتحدة

جوائز التمويل الإسلامي

• أفضل دار للصكوك في العالم

• أفضل دار لتمويل المشاريع الإسلامية في العالم

• أفضل دار للصكوك في الشرق الأوسط

• أفضل دار لتمويل المشاريع الإسلامية في الشرق الأوسط

• أفضل بنك إسلامي في الشرق الأوسط في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

• أفضل دار لتمويل المشاريع الإسلامية في المملكة العربية السعودية

• أفضل بنك إسلامي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في المملكة العربية السعودية

حول بنك إتش إس بي سي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك إتش إس بي سي من أكبر البنوك الدولية وأوسعها انتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر إتش إس بي سي مساهماً بنسبة 31٪ في البنك الأول السعودي (ساب) ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك إتش إس بي سي السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وبلغت قيمة الأصول المدارة لبنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا 73 مليار دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر 2024.

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-انتهى-

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