من قبل مجلة ذا بانكر

حصد HSBC جائزة "أفضل تسع صفقات للعام 2022 في الشرق الأوسط من مجلة "ذا بانكر" حيث شملت هذه الصفقات: السندات والتمويل الجماعي والتمويل الإسلامي والتمويل المستدام وعمليات الدمج والاستحواذ والقروض وإعادة الهيكلة من جميع أنحاء المنطقة، كما شمل عملاء مثل أرامكو السعودية وبنك الكويت الوطني وقطر للطاقة وإي آي جي وأبيكورب.

فلقد شهد هذا العام زيادة في عدد صفقات HSBC التي تم تقديرها من مجلة "ذا بانكر" من ستة إلى تسعة، وشملت إصدار سندات ثلاثية الشرائح بقيمة 12.5 مليار دولار أمريكي لصالح شركة قطر للطاقة، والتي كان البنك مديراً مشتركاً نشطاً لها. كما تم تقدير البنك لدوره كمدير رئيسي مشترك لإصدار سندات ثلاثية الشرائح في الإمارات العربية المتحدة بلغت قيمتها 4 مليارات دولار أمريكي وتسهيلات تمويل جماعية لإصدار سندات متوسطة الأجل بقيمة 1 مليار دولار أمريكي لصالح بنك الكويت الوطني.

وبالتعليق على ذلك، قال غاريث توماس: "يسهم حضورنا المتميز وخبرتنا الواسعة في جميع أنحاء هذه المنطقة القدرة على استكشاف حجم الفرص المستقبلية وقنوات وتدفقات رأس المال العالمي والدور الذي يمكن أن نلعبه في فتح عالم من الفرص أمام عملائنا، وإنه ليسعدني أن يتم الإشادة بجهودنا ودورنا في إنجاز هذه الصفقات الهامة.

فلقد تم جمع المليارات من الدولارات الأمريكي لتعزيز الاستثمار طويل الأجل، كما زاد إقبال المستثمرون العالميون على الانفتاح بشكل فعلي على المنطقة. ويمكننا أن نرى هذا الشيء بشكل مباشر في أعمالنا وبالتالي يدعم هدفنا الاستراتيجي المتمثل في التركيز على نقاط قوتنا وأن نكون البنك الاستثماري الرائد في العالم الذي يربط بين الشرق والغرب."

وتأتي الجوائز التي حصل عليها HSBC في الوقت الذي تستمر فيه المنطقة في التعافي من آثار جائحة كوفيد-19 العالمية - ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي مثل البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مدعومة بالعائدات القوية لأسعار النفط التي تمول مبادرات التحول الاقتصادي القائمة على أساس الاستثمار والتي ترتكز على الاستثمار المستدام.

ويتوقع الخبراء الاقتصاديون لدى البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5.4٪ بشكل فعلي في عام 2022 – وهو الأسرع خلال عشر سنوات على الأقل - و 3.5٪ في عام 2023، مشيرين إلى القوة الخاصة التي تتميز بها كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.

#بياناتشركات

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ويل بلير 585805190 (0) 971+ will.blair@hsbc.com

حول HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في البنك السعودي البريطاني (ساب) ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة.

وفي 31 ديسمبر 2020، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 71 مليار دولار أمريكي.

مجلة ذا بانكر- أفضل الصفقات لعام 2022

الجائزة التي حصل عليها بنك HSBC من قبل مجلة ذا بانكر هي لجهوده في الصفقات الهامة التالية لعام 2022:

السندات: الشركات والمؤسسات

إصدار سندات ثلاثية الشرائح بقيمة 12.5 مليار دولار لصالح شركة قطر للطاقة

المنسقون العالميون: Citi و JPMorgan

مدراء الحسابات المشتركون النشطون: Citi و Deutsche Bank و Goldman Sachs و HSBC و JPMorgan

وكلاء الهيكلة: Bank of America و Credit Suisse و MUFG و QNB Capital

السندات: السيادية والإقليمية والوكالة

إصدار سندات ثلاثية الشرائح بقيمة 4 مليارات دولار لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة

مدراء الحسابات الرئيسيون المشتركون: بنك أبوظبي التجاري وبنك أوف أمريكا وسيتي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول وبنك HSBC وجيه بي مورجان وبنك المشرق وبنك ستاندرد تشارترد.

وكلاء الهيكلة: بنك أوف أمريكا وبنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول وبنك المشرق

التمويل الجماعي للمؤسسات المالية

إصدار سندات متوسطة الأجل بقيمة 1 مليار دولار أمريكي لصالح بنك الكويت الوطني

المنسقون العالميون المشتركون: Citi و JPMorgan و NBK Capital

مدراء الحسابات المشتركون: بنك أوف أمريكا وجولدمان ساكس وبنك HSBC وإم يو إف جي وبنك ستاندرد تشارترد

التمويل الإسلامي

إصدار صكوك افتتاحية متعددة الشرائح بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي لصالح أرامكو السعودية

مدراء الحسابات النشطون: الراجحي كابيتال والإنماء للاستثمار وبي إن بي باريبا وسيتي وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس وبنك HSBC وجي بي مورجان ومورجان ستانلي والأهلي كابيتال والرياض المالية وبنك ستاندرد تشارترد وسوميتومو ميتسوي

التمويل بالرافعة المالية

إصدار صكوك بقيمة 650 مليون دولار أمريكي و 225 مليون دولار أمريكي لصالح شركة المراكز العربية

الإصدار الأولي

المنسقون العالميون ومدراء الحسابات: شركة البلاد للاستثمار ووكريدي سويس وجولدمان ساكس بنك HSBC وجي بي مورجان وكامكو إنفست وبنك وربة.

إصدار إضافي ملحق

المنسقون العالميون ومدراء الحسابات: جولدمان ساكس وبنك HSBC

قروض

تسهيل تمويل للاستحواذ لمدة خمس سنوات لصالح مجموعة إي آي حي

وكلاء الاكتتاب ومدراء الحسابات: BNP Paribas و Citi و First Abu Dhabi Bank و HSBC و JPMorgan و Mizuho و MUFG و Sumitomo Mitsui

مدراء الحسابات: بنك أبوظبي التجاري وبنك الصين وكريدي أجريكول وبنك ستاندرد تشارترد

المنظمون الرئيسيون المفوضون: Natixis وبنك الرياض وسوسيتيه جنرال

عمليات الاندماج والاستحواذ

صفقة استحواذ مجموعة إي آي جي على حصة 49٪ من الأسهم في شركة أرامكو لأنابيب النفط

المستشار المالي لشركة أرامكو: Moelis & Co

المستشار المالي لـ EIG: HSBC

إعادة الهيكلة

الشركة السعودية للكهرباء

صفقة إعادة رسملة بقيمة 168 مليار ريال سعودي

المستشار المالي الوحيد: HSBC

التمويل المستدام

إصدار سندات خضراء افتتاحية بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لصالح شركة Apicorp

المنسقون العالميون ومدراء الاكتتاب المشتركون ومدراء الحسابات: بنك أوف أمريكا وبنك باركليز وكريدي أجريكول وبنك HSBC وجي بي مورجان وإل بي بي دبليو ونومورا وبنك ستاندرد تشارترد