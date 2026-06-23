استعرضت شركة أتش بي إي، خلال مؤتمر HPE Discover Las Vegas 2026 الذي عقد الأسبوع الماضي، رؤيتها لمستقبل التكنولوجيا المؤسسية المتمحورة حول تمكين المؤسسات من الانتقال من مرحلة تجارب الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التشغيل والإنتاج على نطاق واسع. وكشفت الشركة عن رؤيتها لبنية مؤسسية جديدة مصممة خصيصًا لعصر الذكاء الاصطناعي الوكيل، تدعم دورة حياة الذكاء الاصطناعي بالكامل، بدءًا من التطوير والتدريب وصولًا إلى التشغيل في الوقت الفعلي.

وتجمع أتش بي إي بين قدرات الحوسبة والتخزين والشبكات والبرمجيات لتقديم بنية تحتية ذكية وآمنة ومتصلة. وبالتعاون مع إنفيديا، أعلنت أتش بي إي عن ابتكارات وتطورات جديدة في بنية مصانع الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، تهدف إلى مساعدة المؤسسات على اعتماد وكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن أطر أكثر كفاءة من حيث الحوكمة والتحكم والمراقبة، بما يضمن تشغيل هذه الأنظمة بكفاءة وموثوقية ومسؤولية في بيئات الإنتاج.

وبعد مرور عام على استحواذ جونيبر نتووركس، شكلت الشبكات محورًا رئيسيًا لإعلانات أتش بي إي خلال المؤتمر. فقد وسّعت الشركة محفظتها الخاصة بالشبكات ذاتية القيادة في بيئات الحوسبة الطرفية، والحرم المؤسسي، ومراكز البيانات، وبيئات مصانع الذكاء الاصطناعي، من خلال تقديم مستويات متقدمة من الأتمتةً المدعومةً بالذكاء الاصطناعي القادرة على اكتشاف المشكلات وتشخيصها ومعالجتها في الوقت الفعلي. ويُعتبر دمج منصتي HPE Aruba Central وHPE Mist AI، عبر قدرات مشتركة للوكلاء، وأجهزة موحدة، وعمليات تشغيل متكاملة قائمة على الذكاء الاصطناعي، خطوة استراتيجية مهمة ضمن نهج أتش بي إي الهادف إلى تحقيق التكامل بين محفظتي أتش بي إي أروبا وأتش بي إي جونيبر، من أجل تبسيط العمليات التشغيلية وتوفير المستويات المطلوبة من الأداء وقابلية التوسع لدعم أعباء عمل الذكاء الاصطناعي الموزعة والمتزايدة.

كما كشفت أتش بي إي عن إطلاق نموذج تشغيلي موحد ضمن منصة أتش بي إي جرين ليك وبرنامج HPE Morpheus، بما يوفر طبقة تحكم واحدة لإدارة تكنولوجيا المعلومات الهجينة وبيئات الذكاء الاصطناعي. وتشمل التحسينات الجديدة GreenLake Intelligence التي صممت للمساعدة في تنسيق وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز إمكانيات الرصد والمراقبة بهدف تحسين رؤية الأداء، وإدارة التكاليف، وأتمتة عملية معالجة المشكلات.

وتعكس هذه الإعلانات توجه أتش بي إي الرامي إلى مساعدة المؤسسات على الانتقال من نماذج نشر الذكاء الاصطناعي المجزأة إلى بيئة تشغيلية متكاملة، تتوحد فيها البنية التحتية والشبكات والبيانات والعمليات التشغيلية ضمن منظومة واحدة. كما أكدت الشركة أن الأمن السيبراني وسيادة البيانات وقابلية التوسع تشكل عناصر أساسية لضمان اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي ضمن بيئات موثوقة، مع الحفاظ على التحكم الكامل بالبيانات والعمليات التشغيلية.

وتؤكد هذه الإعلانات، إلى جانب العديد من الابتكارات الأخرى التي كشفت عنها الشركة خلال مؤتمر HPE Discover Las Vegas لهذا العام، مكانة أتش بي إي الرائدة في تطوير البنى المؤسسية لعصر الذكاء الاصطناعي الوكيل، من خلال توفير أساس تقني متكامل يجمع بين البنية التحتية الذكية والعمليات التشغيلية الذاتية والأمن المؤسسي المتقدم، بما يمكن المؤسسات من توظيف الذكاء الاصطناعي وتشغيله على نطاق واسع وبكفاءة عالية.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على البيانات الصحفية التالية:

أتش بي إي تُدخل الذكاء الاصطناعي الوكيل إلى بيئة الإنتاج بالتعاون مع إنفيديا، لتوفير الأمان والحوكمة وقابلية التوسع وسيادة البيانات

أتش بي إي توسّع شبكات القيادة الذاتية لتشمل الحوسبة الطرفية، والحرم المؤسسي، ومراكز البيانات، ومراكز الذكاء الاصطناعي

أتش بي إي تُقدّم نموذج موحد لإدارة وتشغيل بيئات تكنولوجيا معلومات القائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل باستخدام منصة جرين ليك وبرنامج HPE Morpheus

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