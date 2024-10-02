دبي، الإمارات العربية المتحدة: يعود المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم (GESS) في دبي، الحدث الأبرز في المنطقة بمجال التعليم، في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر بمركز دبي التجاري العالمي، في قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3، حيث يقدم مجموعة من المتحدثين العالميين، وجلسات ديناميكية، وورش عمل متقدمة. ومع اقتراب النسخة الـ17، يوفر هذا المؤتمر الذي يمكن حضوره مجاناً، والمُعتمَد من برنامج التطوير المهني المستمر (CPD)، فرصة استثنائية للمعلمين والمهنيين لاستكشاف مستقبل التعليم والتفاعل مع قادة في مختلف التخصصات.

تشمل قائمة المتحدثين في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم GESS في دبي 2024، مجموعة واسعة من الخبرات المصممة لإلهام الحضور، وإثرائه بالمعلومات، وتغييره للأفضل. من المعلمين والإداريين إلى مبتكري تكنولوجيا التعليم والمتخصصين في مجال الرفاهية. ومع التطور المستمر للتعليم، لا يمكن التقليل من أهمية تقديم رواد الفكر في صدارة المشهد. سيحظى الحاضرون بفرصة المشاركة في محادثات ذات فكر تقدمي، والتي تستعرض كل شيء بدءاً من حلول الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية، ووصولاً إلى ممارسات الرفاه المبتكرة، وكل ذلك تحت سقف واحد.

أبرز المتحدثين وعروضهم:

غافين ماكورماك ، المؤسس المشارك لـموقع Up-School.co ، ومعلم مُدرب على نظام مونتيسوري، ومناصر للتعلم المتمحور حول الطفل وأهمية الربط بين المدرسة والمنزل. كلمته الرئيسية بعنوان "التعليم بنية واعية: منظور عالمي"، ستتناول طرق تهيئة أجواء تعليمية متناغمة تدعم النمو الأكاديمي والشخصي. كما سيقدم ورشة عمل بعنوان "بناء الجسور: الربط بين المدرسة والمنزل".

، المؤسس المشارك لـموقع ، ومعلم مُدرب على نظام مونتيسوري، ومناصر للتعلم المتمحور حول الطفل وأهمية الربط بين المدرسة والمنزل. كلمته الرئيسية بعنوان "التعليم بنية واعية: منظور عالمي"، ستتناول طرق تهيئة أجواء تعليمية متناغمة تدعم النمو الأكاديمي والشخصي. كما سيقدم ورشة عمل بعنوان "بناء الجسور: الربط بين المدرسة والمنزل". دارين كوكسون ، مؤسس موقع coxon.ai ، سيقدم كلمة رئيسية بعنوان "مستقبل الذكاء الاصطناعي في التعليم: ما الخطوة التالية؟" حيث سيتناول في حديثه كيف سيغير الذكاء الاصطناعي تجربة التعلم دون التأثير على التواصل البشري، وسيقدم رؤى قيمة حول كيفية دمج الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول في المدارس. كما سيشارك دارين في جلسة نقاشية بعنوان "الذكاء الاصطناعي والفصول الدراسية: صديق أم عدو؟" لاستكشاف تأثيرات الذكاء الاصطناعي على القوى العاملة بحقل التعليم.

، مؤسس موقع ، سيقدم كلمة رئيسية بعنوان "مستقبل الذكاء الاصطناعي في التعليم: ما الخطوة التالية؟" حيث سيتناول في حديثه كيف سيغير الذكاء الاصطناعي تجربة التعلم دون التأثير على التواصل البشري، وسيقدم رؤى قيمة حول كيفية دمج الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول في المدارس. كما سيشارك دارين في جلسة نقاشية بعنوان "الذكاء الاصطناعي والفصول الدراسية: صديق أم عدو؟" لاستكشاف تأثيرات الذكاء الاصطناعي على القوى العاملة بحقل التعليم. مات غرين، نجم TikTok ، مذيع تلفزيوني، معلم ومدرس، والمعروف باسم "معلم العلوم بغناء الراب"، يشتهر بفيديوهاته التعليمية على وسائل التواصل الاجتماعي. بصفته مدير التعليم في مشروع أركاديا التعليمي، يعتبر مات غرين خبيراً في تهيئة أجواء تعليمية مبتكرة. ستركز جلسته بعنوان "فتح مساحات التعلم في المستقبل" على الدور التحويلي للمساحات التعليمية المادية والرقمية. يركز أسلوب مات على التصاميم التي تتمحور حول الطالب وتوفر تجارب تعلم مرنة وديناميكية. لا تدعوا حديثه في اليوم الثاني يفوتكم.

نطاق المؤتمر وأبرز محاوره:

محادثات GESS المباشرة : يقدّم مجموعة مختارة بعناية من المتحدثين والضيوف من ندوات GESS وبرامجه الإذاعية (بودكاست). سيتمكن الحضور من التفاعل بشكل مباشر مع رواد الفكر في الصناعة من خلال جلسات حية، ما يتيح محادثات عميقة، ويقدم رؤى قيمة بعد كل عرض تقديمي.

تحقيق التوازن: سياسات الرفاهية، علامات الإرهاق، والاستراتيجيات الشخصية للمعلمين.

كيفية تطوير مدارس مستدامة بشكل عملي.

بناء الجسور للمستقبل: خوض الانتقال من التعليم الأساسي إلى التعليم العالي وما بعده.

مؤتمر قادة التعليم: هذا المؤتمر الحصري مخصص لمديري المدارس والشخصيات المرموقة في مجتمع قادة التعليم. يركز على التحديات المعقدة التي يواجهها قادة المدارس، مع التركيز على المهارات والصفات الأساسية المطلوبة للقيادة الناجحة والتميز في المناصب العليا. من أبرز المواضيع التي ستتناولها الجلسات:

فن المرونة: كيف تعزز ممارسة الفنون الأدائية النمو العاطفي والاجتماعي لدى الشباب.

تحفيز الأحلام: قوة التعليم القائم على الشغف وريادة الأعمال.

بدء العمل في مدرسة دولية شاملة للجميع في المملكة العربية السعودية!

مركز الاستدامة والرفاهية: مع التركيز المتزايد على الاستدامة في التعليم، يسلط هذا المركز الضوء على دمج الممارسات البيئية في المناهج الدراسية، ومعالجة مشكلة الإرهاق التي تواجه المعلمين. تشتمل الجلسات الرئيسية على:

التعليم في الهواء الطلق في ظل "وباء التعلم داخل الغرف المغلقة".

التعليم المرن: كيف نعتمد العمل المرن في المدارس؟

تأثير الذكاء الاصطناعي على رفاهية المعلمين ومرونتهم: المخاطر والفرص.

مساحة ورش: العملسيتمكن الحضور من الحصول على تجربة عملية من خلال ورش عمل شاملة تتناول مجموعة متنوعة من المواضيع:

ارتق بمرونة: مخطط من أربع قوى أساسية.

قم بتهيئة مدرستك للمستقبل: تعليم الجيل القادم بطرق تستحوذ على قلوبهم.

حلول الذكاء الاصطناعي للدراسات الإسلامية.

تكنولوجيا التعليم على أرض الواقع مع زيادة استثمارات المدارس في تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، ستوضح تكنولوجيا التعليم قيد التنفيذ كيف تعيد هذه التقنيات تشكيل الفصول الدراسية. تشتمل أبرز الموضوعات على:

محو الأمية والذكاء الاصطناعي: لماذا تظل ممارسات محو الأمية التقليدية أساسية في عصر الذكاء الاصطناعي؟

إطلاق الفصل الدراسي الذاتي: بشكل تبرز فيه قوة الواقع المعزز.

تجاوز ضجيج تكنولوجيا التعليم: العودة إلى التعلم.

ممارسة الألعاب في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم GESS: في دراسة أجراها مركز الدراسات الدولي ISC لمعرض GESS دبي، تبين أن الرياضات الإلكترونية والألعاب أصبحت واحدة من الأنشطة الخارجة عن المنهج التي تقدمها بعض المدارس. ستستعرض هذه المنطقة الجديدة استكشافات مثيرة في مجالات الألعاب التعليمية والرياضات الإلكترونية. يمكن للمعلمين اكتشاف كيف تؤثر هذه التوجهات على مشاركة الطلاب وتوفير فرص مبتكرة للنمو. مع جلسات أسئلة وأجوبة مباشرة، وبطولات الألعاب التي يقودها الطلاب، وعروض تفاعلية.

عرض المنتجات: سيتيح للعارضين تقديم أحدث منتجاتهم وحلولهم لجمهور دولي. وسيتمكن الحضور من استكشاف الأدوات والتقنيات المتقدمة التي تعد بإحداث تحوّل في بيئات التعلم.

احفظوا هذا التاريخ 12-14 نوفمبر 2024 ، وانضموا إلى أكثر من 8,000 من المهنيين التربويين وصناع القرار من 74 دولة. استكشفوا عالم الابتكار التعليمي، واستمعوا إلى متحدثين عالميين، واكتشفوا استراتيجيات جديدة لتعزيز أداء مدرستكم.

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