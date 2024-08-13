الفعالية الرائدة تسلط الضوء على جهود التحول الرقمي في قطاع إدارة المرافق، لا سيما تلك المدفوعة بأهداف التنمية الحضرية الأوسع نطاقاً والحاجة إلى تعزيز الكفاءة والاستدامة ضمن المرافق

القمة العالمية لجمعية IFMA في الشرق الأوسط تستمر ليومين وتستضيف عروضاً تقديمية لقادة الفكر في القطاع وغيرها من الجلسات النقاشية التفاعلية ودراسات الحالة من القطاع في إطار أربعة موضوعات رئيسية

في الشرق الأوسط تستمر ليومين وتستضيف عروضاً تقديمية لقادة الفكر في القطاع وغيرها من الجلسات النقاشية التفاعلية ودراسات الحالة من القطاع في إطار أربعة موضوعات رئيسية أبرز قادة القطاع في المنطقة والعالم من دبي القابضة وجمعية IFMA ومجموعة بروة العقارية والشركة السعودية لإدارة المرافق ( FMTECH ) يجتمعون معاً لتنسيق برنامج القمة

ومجموعة بروة العقارية والشركة السعودية لإدارة المرافق ( ) يجتمعون معاً لتنسيق برنامج القمة Future FM تجري بين 26-28 نوفمبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي إلى جانب فعاليات LiveableCitiesX و GeoWorld ومعرض Big 5 Global

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا نمواً في الطلب على خدمات إدارة المرافق، والذي يُعزى بشكل رئيسي إلى اتساع نطاق مشاريع البناء والبنية التحتية والطاقة فيها. وتشير التوقعات إلى إمكانية تسجيل القطاع لنمو سنوي مركب بواقع 6.78% لترتفع قيمته من 53.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 74.6 مليار دولار بحلول عام 2029. وتستضيف Future FM، الفعالية الأولى في المنطقة المختصة في قطاع إدارة المرافق، أهم القادة والخبراء والمبتكرين في القطاع للاستفادة من هذه الرصيد الهائل من الفرص المجزية.

تهدف Future FM إلى إعادة صياغة مشهد إدارة المرافق والتعامل مع التغييرات التحويلية التي يعيشها القطاع، فضلاً عن استعراض باقة من أهم المنتجات والخدمات والحلول من مختلف الفئات، بما فيها الحلول التكنولوجية، والمباني الذكية، وإدارة المرافق المتكاملة، وإدارة الأصول وسلامتها، وإدارة الأمن والسلامة. وتلعب الفعالية الأولى من نوعها على مستوى المنطقة دوراً محورياً في سد الفجوة الكبيرة التي يُعاني منها قطاع إدارة المرافق، وتساهم في عملية التحول الرقمي للقطاع بالاعتماد على الابتكار والتقنيات الحديثة الكفيلة بتحسين الكفاءة والاستدامة والمرونة والمساهمة في تطوير مدن أكثر صحة وقابلية للعيش. ومن ناحية أخرى، يُعد التزام مجتمع إدارة المرافق بالتميّز عاملاً رئيسياً لتطوير مجتمعات نابضة بالحياة وتسمح للجميع بالازدهار، لا سيما في ضوء ما تشهده المنطقة من تصاعد في المشاريع العقارية الضخمة.

وسيتسنّى لقادة القطاع المتواجدين في Future FM حضور النسخة الأولى من القمة العالمية لجمعية IFMA في الشرق الأوسط، والتي تشارك IFMA، الجمعية الأكبر والأكثر شهرة على مستوى العالم للمختصين في إدارة المرافق، في تنظيمها بالتعاون مع DMG Events، واحدة من أبرز الشركات المنظمة للفعاليات على مستوى العالم والتي تنشط في أكثر من 30 دولة وتمتلك محفظة تشمل ما يزيد عن 100 فعالية سنوياً.

وتعليقاً على هذه الفعالية وأثرها المرجو على القطاع، قالت لارا بايمان، العضو المنتدب لجمعية IFMA في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تسرنا المشاركة في Future FM باستضافتنا الأولى للقمة العالمية لجمعية IFMA في الشرق الأوسط. تُعد فعاليات IFMA مرجعية للتميز في مجال إدارة المرافق والتوعية في مكان العمل، لا سيما وأنّها تُساعد المختصين على التكيُّف مع الاتجاهات الناشئة وقيادة التغيير الإيجابي ضمن مؤسساتهم. ومن ناحية أخرى، نحن متحمسون لطرح ما لدينا من تحليلات ومنظورات دقيقة حول إدارة المرافق أمام صناع القرار في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، خصوصاً في ضوء أهمية الشراكة بين أخصائيي البناء وإدارة المرافق من أجل تطوير بيئات مستدامة وذكية وآمنة ومرنة في جميع المدن حول العالم".

ومن جانبها، سلّطت جوزين هيجمانز، النائب الأول للرئيس في شركة DMG Events، الضوء على طبيعة التعاون مع جمعية IFMA، وقالت: "تُعد شراكتنا مع IFMA لدعم الحوار القائم حول تطوير قطاع إدارة المرافق خطوة مهمة نحو الأمام. ستوفر هذه القمة منصة مثالية لجميع الأطراف المعنية في القطاع لمشاركة أفضل الممارسات واستشكاف أوجه التآزر وتقديم الحلول العملية الكفيلة بدعم نمو القطاع وتقدمه".

ووفقاً لتقرير تأثير قطاع إدارة المرافق الصادر عن مؤسسة جلوبال إف إم، تمتلك المنطقة واحدة من أكثر أسواق إدارة المرافق نضجاً، إذ تتميز بانخفاض نسبة توفير خدمات إدارة المرافق الداخلية وارتفاع نسبة انتشار الإدارة المتكاملة للمرافق عند 9%. بالإضافة إلى ذلك، تتميز منطقة الشرق الأوسط بمستوى عالٍ من التطور الرقمي وهي من بين أكثر المناطق تقدماً في ممارسات إدارة المرافق المستدامة. وبينما تعمل المنطقة على تنويع اقتصادها والاستثمار في المشاريع التنموية واسعة النطاق، تبرز أهمية حلول إدارة المرافق لضمان الكفاءة التشغيلية والاستدامة ورفاهية سكان المناطق الحضرية. يصدر تقرير تأثير قطاع إدارة المرافق عن مؤسسة جلوبال إف إم، وهي مجموعة من الجمعيات الرائدة في مجال إدارة المرافق، بما فيها جمعية IFMA.

وتستضيف القمة على مدى يومين عروضاً تقديمية لقادة الفكر في القطاع وغيرها من الجلسات النقاشية التفاعلية ودراسات الحالة من القطاع في إطار أربعة موضوعات رئيسية. وتشمل هذه الموضوعات الاستدامة وممارسات المباني الخضراء، والتكامل التكنولوجي والابتكار، وتأثير الذكاء الاصطناعي في إدارة المرافق، والتطور الحضري وتنمية البنية التحتية.

وسيتضمن اليوم الأول من القمة جلسات رفيعة المستوى يتبادل فيها الخبراء وقادة إدارة المرافق رؤاهم ويناقشون Future FM، مع التركيز على أهمية الاقتصاد الدائري في هذا القطاع. أما اليوم الثاني فسيقدم جلسات عملية تمنح الحضور فرصة لاكتساب الخبرات والمعارف العملية.

ويستدعي التركيز على الاستدامة وممارسات المباني الخضراء أن تعطي إدارة المرافق الأولوية للكفاءة في استهلاك الطاقة وخفض البصمة الكربونية وتنفيذ المبادرات الصديقة للبيئة. وأضافت بايمان: "يساهم دمج التقنيات المتقدمة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وأنظمة المباني الذكية في إحداث ثورة في قطاع إدارة المرافق. وسيحصل الخبراء المشاركون في القمة على فرصة للاطلاع على أحدث الابتكارات في هذا المجال".

وتتولى مهمة تنسيق برنامج القمة حصرياً لجنة مكونة من ثمانية أعضاء من خبراء وقادة القطاع، وتضم: شكري حبيب، مدرب في إدارة المرافق ومستشار وميسّر معتمد للتدريب ومدير إداري في شركة كوالي سيرف لإدارة المرافق؛ وسعود الدليمي، مدير التطوير لدى شركة بروة العقارية؛ وبرادلي روبنز، الرئيس التنفيذي لأداء الأعمال لدى الشركة السعودية لإدارة المرافق (إف إم تيك)؛ والدكتور محمود معوض، المدير العام لشركة إي تي إيه لإدارة المرافق؛ وفادي الشخشير، مدير إدارة مرافق المجموعة، دبي القابضة؛ والبروفيسور الدكتور مات تاكر، مدير الأبحاث في الجمعية الدولية لإدارة المرافق، وأستاذ إدارة أماكن العمل والمرافق في جامعة ليفربول جون مورس، ومؤسس كونيكتيف ثوت؛ ولارا بايمان، العضو المنتدب لجمعية IFMA في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ وبيكي كرايمان، مديرة المحتوى والجوائز لدى شركة DMG Events.

تنطلق Future FM في مركز دبي التجاري العالمي بين 26-28 نوفمبر 2024، وتستضيف القمة العالمية لجمعية IFMA في الشرق الأوسط يومي 27-28 نوفمبر. للمزيد من المعلومات حول الفعالية والقمة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.futurefm.com

لمحة حول Future FM:

تتمحور Future FM حول ريادة جهود التحول الرقمي وتمنح الأولوية للابتكار والتقنيات المتقدمة لتحسين كفاءة المرافق واستدامتها ومرونتها، فضلاً عن الارتقاء بمستوى حياة قاطنيها وزوارها في جميع أنحاء المنطقة. تسمح الفعالية، التي تجري في المكان نفسه مع LiveableCitiesX وGeoWorld، لخبراء إدارة المرافق بتحسين جوانب تخصيص الموارد وأتمتة المهام المتكررة وتعزيز الكفاءة الإجمالية لعمليات إدارة المرافق.

تُقام الفعالية بين 26-28 نوفمبر 2024 وتحتضن قمة رفيعة المستوى وجلسات حوارية توجيهية حول تطوير القطاع نحو منظومة متقدمة أكثر استدامة وتطوراً من الناحية التكنولوجية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.futurefm.com

لمحة حول جمعية IFMA:

تُعد جمعية IFMA أكبر جمعية دولية معترف بها عالمياً للمتخصصين في إدارة المرافق، حيث تدعم أكثر من 24,000 عضو في أكثر من 100 دولة. ويشارك هؤلاء الأعضاء المتنوعون في مجموعات مركزة لمعالجة حالاتهم الفريدة حسب المنطقة (136 فرعاً) والقطاع (16 مجلساً) ومجالات الاهتمام (ستة مجتمعات). تُعنى IFMA، التي تأسست في عام 1980، بإصدار شهادات اعتماد للمهنيين في مجال إدارة المرافق، وإجراء البحوث، وتوفير البرامج والمحتوى والموارد التعليمية، كما تقوم بتنظيم وورلد وركس بليس (World Workplace)، وهي أكبر سلسلة من المؤتمرات والمعارض في العالم لإدارة المرافق. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ifma.org

لمحة حول جمعية IFMA في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا:

تتخذ جمعية IFMA الدولية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من بروكسل مقراً لها وتعمل تحت مظلة IFMA. وتختص الجمعية في تلبية احتياجات الفروع المحلية وأعضاء الجمعية على مستوى المنطقة. وينصب تركيزها على بناء مجتمعات إدارة مرافق قوية من خلال توفير برامج إقليمية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مع مراعاة الاختلافات المحلية في كل منها. تتعاون جمعية IFMA الدولية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مع أصحاب المصلحة والجمعيات ذات الصلة بالقطاع في هذه المنطقة، وستعمل على تطوير العلاقات مع المفوضية الأوروبية والمؤسسات المعنية للتأثير على واضعي السياسات. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://emea.ifma.org/

لمحة حول DMG Events:

DMG Events هي واحدة من أبرز الشركات المنظمة للمؤتمرات والمعارض ومزود رائد لخدمات المعلومات والمنصات المتخصصة. وتهدف الشركة إلى إنشاء أسواق حيوية لربط الشركات مع المجتمعات الصحيحة بهدف تسريع نموها في المشهد العصري سريع التطور.

وتتميز الشركة بمكانتها الرائدة عالمياً في القطاع بفضل حضورها الراسخ في أكثر من 30 دولة وتنظيمها لأكثر من 100 فعالية سنوياً، حيث تستقطب ما يزيد عن 425 ألف زائر وموفد سنوياً، كما تنظم فعاليات في قطاعات البناء والضيافة والأغذية والمشروبات والتصميم والديكورات الداخلية والطاقة والطلاء والترفيه والنقل.

وتسعى الشركة إلى تقديم أفضل الخدمات لعملائها من خلال مكاتبها المنتشرة في عشرة دول، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وكندا وسنغافورة. كما تعمل على فهم حاجات السوق وتعزيز العلاقات التجارية من خلال المشاركة في الفعاليات التي تنظمها بهدف توفير تجارب استثنائية للحضور.

وتتضمن فعاليات الشركة الكبرى معرض BIG 5 Global ومعرض الفنادق ومعرض INDEX ومعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول وغازتك. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.dmgevents.com. تأسست DMG Events في عام 1989، وهي مملوكة بالكامل لشركة ديلي ميل آند جنرال تراست (دي إم جي تي، www.dmgt.co.uk)

وتعِد القمة العالمية لجمعية IFMA في الشرق الأوسط بأن تكون تجربة شاملة مصممة لإلهام مجتمع إدارة المرافق وإثرائه وتعزيز التواصل بين أفراده وتشجيع أفضل الممارسات وتسهيل التعارف والتواصل ودعم التنمية الإقليمية وتعزيز النمو المهني.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا