"فوري FMCG " الراعي الرسمي لحلول التكنولوجيا المالية بمعرض فوود أفريكا

"فوري FMCG " تستعرض أحدث الحلول التكنولوجيا المالية في جناحها المميز بمعرض فوود أفريكا

حسام عز الرئيس التنفيذي لشركة "فوري FMCG ": سنواصل الابتكار في تقديم الحلول التكنولوجية المالية في قطاع الصناعات الغذائية للمساهمة في رفع معدلات الأداء والقدرة التنافسية لشركائنا ومواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها جميع القطاعات .

القاهرة- شاركت "فوري FMCG" الشركة الرائدة في حلول مدفوعات شركات السلع الاستهلاكية في المعرض التجاري الأفريقي الدولي للأغذية والمشروبات (فوود آفريكا) في نسخته السابعة، والذي إنطلقت فعالياته الإثنين الماضي بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وتعد هذه المشاركة هي الثانية لـ " فوري FMCG " على التوالي، وقامت خلالها باستعراض أحدث خدمات ومنتجات التكنولوجيا المالية التي تزودها للتجار والشركات في قطاع الأغذية والمشروبات عبر جناحها الخاص والمميز، كذلك "فوري FMCG" هي الراعي والمزود الرسمي لخدمات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية لمعرض فوود أفريكا .

من جانبه أبدى "حسام عز" الرئيس التنفيذي لشركة "فوري FMCG" سعادته بالمشاركة بمعرض فوود أفريكا، وصرح: "يملئنا الفخر بكوننا الشريك والمزود الرسمي لخدمات التكنولوجيا المالية لهذا الحدث الدولي الكبير، و نتطلع إلى استغلال المعرض لتوسيع قاعدة شركائنا في قطاع الصناعات الغذائية، والسلع الاستهلاكية بشكل عام، وهدفنا هو الاستمرار في إثراء القطاع بكافة الحلول التكنولوجية الذكية التي تسهل المعاملات التجارية في هذا القطاع الضخم".

وأضاف عز : " نحن لدينا إلتزام واضح، في دعم مسارات التحول الرقمي في الدولة المصرية، ونشر ثقافة الشمول المالي ومبادئه في كافة القطاعات التي نعمل بها، وقطاع الصناعات الغذائية هو أحد أهم هذه القطاعات ، وأكثرهم احتياجًا للحلول الرقمية، لذا سنواصل الابتكار في وسائل الدفع الرقمية وتكاملها مع أنظمة ميكنة وإدارة المبيعات بما يمكن الشركات من رفع كفاءة منظومة البيع والتحصيل والتمويل".

وكانت "فوري FMCG " قد أعلنت عن إطلاق تطبيق "مندوبي" بالتعاون مع شركة "BI Technologies "، والذي يتيح ميكنة عمليات الطلب بين التجار وشركات توزيع السلع الاستهلاكية حيث مكن الشركات من توسيع قاعدة العملاء وزيادة كفاءة التشغيل، بالإضافة للإقراض الرقمي (Digital Lending) وميكنة دورة التحصيل.

وتعتبر "فوري FMCG " هي أول وأكبر شركة تقدم خدمات مالية إلكترونية في مصر تخدم التجار وشركات السلع الاستهلاكية من خلال أحدث التقنيات والحلول الالكترونية وآلاف نقاط البيع في جميع أنحاء مصر، حيث تخدم المنصة حاليًا أكثر من100 شركة سلع استهلاكية عبر أكثر من300 ألف تاجر فوري، بهدف التحول الرقمي لعمليات العرض والطلب، وإنشاء نظام متكامل حيث تكون العلاقة بين بائع التجزئة ومندوب المبيعات وشركة السلع الاستهلاكية سلسة ورقمية وغير نقدية.

#بياناتشركات

- انتهى -