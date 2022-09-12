(عمّان): شاركت شركة "نتورك إنترناشيونال-الأردن"، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مؤخراً، بفعالية في الدورة الأولى لمؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية الأردني الذي عقد على مدار يومين متتالين خلال آب الجاري، بتنظيم من شركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة "SOFEX"، وبحضور مندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية، العميد الركن الدكتور يوسف الخطيب، وإلى جانبه عدد من كبار الشخصيات الرسمية، وبمشاركة العديد من الشركات المحلية والعالمية العارضة والمشاركة.

وكانت مشاركة "نتورك إنترناشيونال-الأردن" قد تمثلت في المؤتمر والمعرض الهادف لمناقشة العديد من القضايا المرتبطة بإمكانية توفير التقنيات والبرامج والمنصات التي تخدم القطاع المالي، وتبادل الخبرات بين المشاركين واستعراض التجارب في مجال تطبيقات التكنولوجيا المالية وأمنها بهدف تطوير حلول ذكية وآمنة لقطاع التكنولوجيا المالية مستقبلاً، بعرض تقديمي للرئيس التنفيذي والإقليمي لمنطقة المشرق العربي لدى الشركة، أمجد الصادق، بعنوان: "اتجاهات الدفع الناشئة: الفرص والاتجاهات"، والذي استعرض من خلاله دور الشركة كمسرع للتحول المالي الرقمي في المملكة.

وفي مستهل حديثه، ثمّن الصادق الفرصة التي أتيحت للشركة لتكون جزءاً من المؤتمر والمعرض المتماشي في أهدافه مع أهدافها الداعمة لرحلة التحول المالي والخدمي الرقمي على طريق تحويل المملكة لمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية عبر تحفيز الابتكار الذي يسهل النفاذ للخدمات الرقمية بما فيها الحكومية الإلكترونية والمالية وخدمات الدفع المبتكرة، ما ينعكس على نسب الاشتمال المالي وعلى الروافد الاقتصادية والمؤشرات التنموية ككل بالإيجاب.

وفي قراءته لمشهد التكنولوجيا المالية خلال العرض، بيّن الصادق أن الفرص في المملكة مواتية لمزيد من النمو رغم الشوط الكبير الذي قطعته بدعم من الشركة وبالتعاون معها في عدة أنظمة ومشاريع ومن خلال مساندتها لشبكة الشركاء بتحسين أدوات وقنوات الدفع الرقمي وبتطوير الخدمات المالية والمصرفية والتي تعد أساس التحول، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل في قيمة الاستثمارات في التكنولوجيا المالية، وبوجود الإمكانات التي يتطلب إطلاقها على نحو أوسع مزيداً من العمل على سد الفجوات في عدة جوانب. وشدد الصادق في هذا السياق على أهمية تكاتف جميع الجهات لتسريع الانتقال لنماذج عمل وتحديداً ضمن القطاع المصرفي، أكثر تطوراً وتركيزاً وتسهيلاً على العملاء، بالاستفادة من التوجهات المتنامية للمستهلكين نحو الحلول المالية المبتكرة، والمترافقة مع دخول شركات غير مالية في المعادلة، وذلك ضماناً للارتقاء بالمنظومة المالية بما فيها منظومة المدفوعات لتحقيق أهداف التحول.

وأشار الصادق إلى أن الشركة تولت ولا تزال مهمة إدخال الحلول والمنتجات والخدمات ذات الطابع التكنولوجي، وتشجيع ثقافة الاستخدام الرقمي ليس فقط على مستوى الأفراد، بل وعلى مستوى المؤسسات التي تنطوي على تعاملات تجارية ومالية، ابتدءاً من المؤسسات الحكومية، مروراً بالشركات بما فيها البنوك وشركات خدمات المدفوعات، وشركات التجزئة وشبكات التجار.

واستعرض الصادق خلال العرض مجموعة من أبرز الحلول والمنتجات والخدمات التي توجهت بها الشركة لكل قطاع على حدة، مبيناً أنها نفذت ابتداءً مع الحكومة نظام الفوترة الإلكترونية ودمج البدالة الوطنية للدفع بالهواتف المتنقلة. وبين الصادق بأن الشركة تقدم لنماذج الأعمال المختلفة حلول دفع متكاملة، ووسائل وخدمات قبول مبتكرة، وحلول تجارة وخدمات إلكترونية كفؤة، فضلاً عن خدمات البطاقات، والخدمات التحليلية والاستشارية.

وذكر الصادق بأن الشركة رفدت المؤسسات والتجار بخدمات هامة كرمز الاستجابة السريعة للمدفوعات، وخدمة الدفع بالعملات المتعددة عبر الإنترنت، وخدمة تزويد آلات البيع الذاتي بأجهزة نقاط البيع الثابت ذاتي الدفع Unattended POS، وخدمة السحب النقدي باستخدام بطاقات الخصم في محطات نقاط البيع، وخدمة "تكامل سجلات النقد الإلكترونية ECR"، والتي توفر للشركات والتجار حلاً مثالياً لدمج وربط أجهزة نقاط البيع بصناديق المحاسبة وأنظمة تسجيل المدفوعات النقدية، بالإضافة لخدمة الدفع الفوري "كليك"، وحلول "اشتر الآن وادفع لاحقاً" لآلاف التجار، والخدمات الداعمة للنمو كالإقراض التجاري وغيرها الكثير.

أما على صعيد خدماتها الموجهة للقطاع المصرفي على وجه الخصوص، فقال الصادق بأن الشركة تخصص للبنوك والشركات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، خدمات عدة مثل خدمات البطاقات المبتكرة بما فيها خدمات القبول والإصدار بما في ذلك إصدار وإدارة البطاقات الائتمانية على نظام إدارة البطاقات لدى الشركة، وخدمات المصادقة، وخدمات والمعالجة للبيانات والمعاملات بالنيابة عنها، وحلول تشخيص بطاقات الائتمان والخصم وطباعتها، وخدمات توفير البطاقات البلاستيكية Physical Cards وتلك الرقمية Virtual Cards، وخدمات إرسال الرسائل النصية القصيرة، وخدمات الدفع عبر الإنترنت بأمان بتقنية 3D Secure، والتي تشمل آخر تقنيات التحقق باستخدام كلمة المرور لمرة واحدة OTP، بالإضافة لخدمات مراقبة الاحتيال عبر الإنترنت من خلال نظام إدارة البطاقات CMS، مع حزمة من الحلول المصرفية الرقمية API بما فيها خدمات واجهة برمجيات التطبيقات المفتوحة API، إلى جانب خدمة إرسال الرقم السري الخاص بالبطاقة عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة، وخدمات نظام الدفع الفوري "كليك CliQ" الذي يتيح للمستخدمين تحويل الأموال بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة في الأردن بشكل فوري ومجاني من خلال التطبيقات على الهواتف الذكية، فضلاً عن خدمات التوصيات وإحالات الموردين، وغيرها بما يضم الخدمات الداعمة للبنوك الرقمية.

وكان المؤتمر الذي استقطب نحو 600 مشارك وأكثر من 45 شركة ومؤسسة عارضة، قد شهد العديد من الحلقات النقاشية، والمحاضرات المتخصصة بمجال التكنولوجيا والمدفوعات وعرض منتجات لبعض الشركات المشاركة.

ويشار إلى أن مشاركة "نتورك إنترناشيونال-الأردن" قد تكللت في ختام المؤتمر والمعرض بتكريم الشركة ومنحها جائزة "الشريك المجتمعي" الفخرية.

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