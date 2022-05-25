الشركة العالمية المتخصصة بأمن المعلومات تسلّط الضوء على مجموعتها الواسعة من حلول حماية البنية التحتية الرقمية في القطاعين العام والخاص

القاهرة، مصر- قدمت تريند مايكرو، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني خلال مشاركتها ضمن فعاليات الدورة الرابعة من قمة مستقبل مراكز البيانات العملاقة "FDC 2022" التي انعقدت تحت رعاية معالي الدكتور / عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجموعة من الحلول الأمنية الرائدة والممارسات المبتكرة على صعيد القطاع، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني في مصر وتلبية تطلعات الدولة في المجال الرقمي.

وقد قامت تريند مايكرو، باعتبارها الشريك التقني للقمة الرائدة التي تسلط الضوء على أحدث التقنيات والاستراتيجيات في القطاع، بعرض مجموعتها الواسعة من حلول الأمن السيبراني المتطورة لدعم المؤسسات المصرية في مسيرة تطورها الرقمي والتأكيد على أهمية اعتماد نهج الثقة الصفرية وأمن التكنولوجيا التشغيلية في ممارساتها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أشرف سِراج المدير الإقليمي لشركة تريند مايكرو في مصر: "يسعدنا دائماً دعم الفعاليات العالمية التي تسلّط الضوء على نخبة العقول، وأحدث الأدوات، وأبرز الرؤى والممارسات في القطاع. ويحتم علينا تطور التهديدات السيبرانية بذل جهود حثيثة لاستكشاف وتطبيق أفضل الاستراتيجيات الأمنية التي تدمج مختلف التقنيات الأمنية، مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ وإنترنت الأشياء؛ وشبكة اتصالات الجيل الخامس؛ وقدرات الحوسبة السحابية، بهدف دعم مسيرة التحول الرقمي في مصر. وستواصل تريند مايكرو التزامها الراسخ بتقديم أفضل الحلول والممارسات الرائدة في مجال الأمن السيبراني لجميع مؤسسات في كلا القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مواصلة جهودها الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي قوي من خلال توفير أحدث الابتكارات".

وعلى هامش المعرض، سلطت هبة الله ممدوح، المديرة التقنية والمدربة لدى تريند مايكرو في شمال أفريقيا وبلاد الشام خلال جلسة FDC Stars” “ الضوء على أهمية امتلاك نخبة من الشباب المهرة في قطاع الأمن السيبراني. كما تناول مدير تطوير الشبكات والحوسبة السحابية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة تريند مايكرو محمد ابراهيم، جلسة تدور حول موضوع التحول الرقمي والعناصر الرئيسية اللازمة لحماية الأنظمة والشبكات التشغيلية من الهجمات الإلكترونية. وكيفية قدرة حلول التكنولوجيا التشغيلية على توفير وحدة تحكم مركزية لحماية وصيانة الأصول الرقمية، ما يمنح المستخدمين رؤية شاملة ومتكاملة حول الأنشطة المتوفرة على شبكة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة للمؤسسة.

في حين ألقى مدير الشؤون التقنية في منطقة شمال أفريقيا وشرق المتوسط لدى تريند مايكرو ابراهيم يوسف ، كلمة تناقش أهمية اعتماد منهجية الثقة الصفرية وتأثيراتها الإيجابية على المنظومة الرقمية. إذ تشكّل هذه المنهجية الحل الهندسي الأمثل بالنسبة للشبكات الأمنية، حيث تقوم على فرضية مفادها أنه لا يمكن الوثوق بأي عملية أو كائن أو حساب حتى تتم مراقبتها ودراستها لمدة كافية. ويتعين على المؤسسات التعمق أكثر في فهم

أنظمة الثقة الصفرية، إلى جانب اعتماد الحلول التي تتضمن خيار التحقق من الهوية وتقييم جميع المعاملات والعمليات الأساسية بشكلٍ مستمر وفق مبدأ يصنف جميع العمليات على أنها تشكّل تهديداً حتى يثبت العكس.

ووفقًا لتقرير الأمن السيبراني السنوي الصادر عن شركة تريند مايكرو لعام 2021، حظرت حلول تريند مايكرو في مصر ما يزيد على 29 مليون هجمة عبر البريد الإلكتروني، بينما قامت بالتصدي لأكثر من من 1.4 مليون هجوم لبرمجيات خبيثة، في حين منعت أكثر من 3.6 مليون هجوم يتعلق بضحايا الضغط على الروابط الضارة، إلى جانب ذلك ذكر التقرير بأن الشبكات المنزلية في البلاد كانت عامل جذب لمجرمي الإنترنت الذين استهدفوا الأنظمة والأجهزة والشبكات، وبهذا الصدد حجبت حلول ''Smart Home Network'' من تريند مايكرو حوالي) 15,495( هجمة داخلية وخارجية، وكذلك منعت حصول أكثر من 12 مليون هجمة من القراصنة الساعين لاستهداف أو السيطرة على الشبكات المنزلية.

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حول تريند مايكرو

تتمثل رسالة تريند مايكرو، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، في تحويل العالم إلى مكان أكثر أمناً لتبادل المعلومات الرقمية. تستند منصة الأمن السيبراني الخاصة بتريند مايكرو إلى عقود من الخبرة والأبحاث في مجال التهديدات العالمية والابتكار المستمر لحماية مئات آلاف المؤسسات وملايين الأفراد عبر مختلف البيئات السحابية والشبكات والأجهزة والنقاط الطرفية. ومن موقعها الريادي في قطاعات الأمن السيبراني السحابي والمؤسسي، تُقدم المنصة مجموعة متنوعة من الحلول المتقدمة والمفيدة لمواجهة التهديدات. وتم تطويرهذه الحلول لتعمل على أكمل وجه ضمن بيئات مثل أمازون ويب سيرفيسز ومايكروسوفت وجوجل، وغيرها من حلول الشفافية المركزية الكفيلة بضمان أفضل وأسرع إمكانات الكشف والاستجابة. تُساعد تريند مايكرو، التي توظف ما يزيد عن 7 آلاف شخص في 65 دولة، المؤسسات على تبسيط بيئاتها المتصلة وضمان أمنها الكامل. www.TrendMicro.com.

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