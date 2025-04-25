المنامة – جامعة الخليج العربي: عُقد في جامعة الخليج العربي اجتماع تنسيقي بين قسم إدارة الأعمال، برنامج ماجستير إدارة الأعمال، وجامعة إيسيك (ESSEC) الفرنسية، والسفارة الفرنسية، لمناقشة سبل تعميق التعاون المشترك، ورفع مستوى الاعتراف الدولي ببرنامج ماجستير إدارة الأعمال (MBA) بين الجامعتين.

وركزت المناقشات على تحقيق التوافق الأكاديمي بين الجامعتين، بما يتماشى مع معايير ضمان الجودة، بالإضافة إلى بحث تفاصيل برنامج الإقامة في باريس لطلبة البرنامج، والذي سيتضمن دراسة ثلاث مقررات دراسية في جامعة إيسيك، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية تهدف إلى تعزيز خبراتهم العملية.

تطرق المجتمعون إلى مناقشة آليات التعاون في مجال التسويق من خلال جهود مشتركة لترويج البرنامج في دول مجلس التعاون الخليجي، عبر حملات رقمية وفعاليات وأنشطة توعوية.

وخلال الاجتماع، أكد الأستاذ الدكتور عادل إسماعيل العلوي، منسق برنامج ماجستير إدارة الأعمال بجامعة الخليج العربي، أن هذا التعاون يعكس التزام كل من جامعة الخليج العربي وجامعة إيسيك الفرنسية بالتميز الأكاديمي والتأثير الإقليمي. وأعرب عن تقديره للشريك الفرنسي ولدعم السفارة الفرنسية للبرنامج، مؤكداً التطلّع إلى تطوير عدد من المبادرات التي تعود بالنفع على الطلبة والطالبات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

حضر الاجتماع من الجانب الفرنسي السيدة ماري لور شارييه، المستشارة الأولى ومستشارة التعاون والعمل الثقافي في سفارة فرنسا لدى مملكة البحرين، والبروفيسور جوليان مالوران، نائب الرئيس التنفيذي وعميد التعليم التنفيذي والعلاقات المؤسسية، والسيدة مارين شولر، ملحقة التعليم والتعاون الأكاديمي واللغوي. ومن جانب جامعة الخليج العربي، شارك الأستاذ الدكتور وليد خليل زباري، عميد كلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية وأستاذ برنامج إدارة الموارد المائية، والأستاذ الدكتور عودة الجيوسي، والأستاذ الدكتور عادل بوحوله، والأستاذ الدكتور عادل إسماعيل العلوي، والسيدة جنات عباس كشاورز.

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