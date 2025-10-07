القاهرة : أطلقت Entreprenelle، الشبكة الرائدة في دعم ريادة الأعمال النسائية، النسخة الأولى من فعالية "She Can" المخصّصة لقطاع الأغذية والمشروبات، يوم 4 أكتوبر في القاهرة، وذلك تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، و بحضور أكثر من 1000 زائراً و47 متحدثاً.

خلال النسخة الكبرى العاشرة من فعالية "She Can" في أبريل 2025، استقطب مسرح الأغذية والمشروبات أكثر من 2000 زائر، فيما حقق سوق الطعام – الذي أُقيم بالشراكة مع أ/ مي السحّار مؤسسة "Food Platform Market" – مبيعات تجاوزت 1.5 مليون جنيه مصري في يوم واحد فقط، في إنجاز يُبرز النمو المتسارع والفرص الواعدة في قطاع الأغذية والمشروبات المحلي، ما دفع Entreprenelle إلى تخصيص فعالية لهذا القطاع تحديداً ، بهدف دعم رائدات الأعمال وتشجيعهم على الاستفادة من الفرص الواعدة فيه، و جاءت الفعالية كمنصة مفتوحة لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز التعاون والابتكار في مجال ديناميكي يشهد تحولات متسارعة وتغيرات مستمرة.

وشهدت الفعالية تشريف عدد من ممثلي القطاع الحكومي، على رأسهم د/ منال حنفي رئيس الإدارة المركزية للتنمية و الاقتصاد، د/ نانسي عبد العزيز مديرة إدارة التمكين الاقتصادي وزارة التضامن، و د/ عهود وافي، رئيس مجلس الأمناء و الرئيس التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، والتي ألقت كلمة نيابةً عن رئيسة المجلس القومي للمرأة؛ كما حضر عدد من رائدات و رواد الأعمال في مجال الأغذية والمشروبات، و الأطباء، و صُنّاع محتوى الطعام، والطهاة البارزين، وخبراء التغذية، وممثلي العلامات التجارية الرائدة، في تجمع يُجسد روح التعاون بين القطاعات المختلفة لدعم وتمكين المرأة في هذا المجال الحيوي.

وبهذه المناسبة، صرّحت أ/ رانيا أيمن، المؤسسة والرئيس التنفيذي لشركة Entreprenelle، أن قطاع الأغذية والمشروبات يمتلك فرصاُ واعدة وإمكانات هائلة؛ إذ نجحت الشركة في تنفيذ 28 دورة من برنامج "ذا فود بروجيكت - The Food Project"، الذي دعم أكثر من 500 رائدة ورائد أعمال في مجال الأغذية و المشروبات، مساهماً في تحويل شغفهم إلى مشروعات مستدامة وقصص نجاح حقيقية؛ و أكدت رانيا أيمن أن تمكين المرأة اقتصادياً لا يقتصر على منحها فرصة لإطلاق مشروع ناجح فحسب، بل يمتد أثره ليغيّر حياة أسرتها، ويعزّز قوة مجتمعها، ويساهم في تنمية الاقتصاد الوطني؛ و من هذا المنطلق جاءت هذه الفعالية لتكون منصة عملية لدعم رائدات الأعمال في واحد من أهم وأكثر القطاعات نمواً و حيوية في مصر، و لتزويدهن بالمعرفة والفرص التي تساعدهن على تحويل شغفهن إلى مشروعات مستدامة ومؤثرة.

وتضمّن البرنامج المتكامل للفعالية سلسلة من الأنشطة التي استقطبت مئات الزوّار وروّاد الأعمال، حيث شمل 11 جلسة نقاشية بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في قطاع الأغذية والمشروبات، إلى جانب 3 ورش عمل حول تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ كما تخلّل الحدث عرض لعدد من قصص النجاح الملهمة لرائدات أعمال استطعن بناء علامات تجارية واعدة، فضلًا عن توفير مساحة للتواصل المباشر بين المتحدثين والمشاركات لبحث أبرز الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع.



من الجدير بالذكر أن انطلاق الفعالية تزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي، حيث جاءت الأنشطة والحوارات لتؤكد أهمية الكشف المبكر، وصحة المرأة الجسدية والنفسية، وتعزيز الوعي بهذا المرض، تماشياً مع الحملة العالمية لشهر أكتوبر الوردي.

وفي هذا الإطار، حرصت شركة Beauty & Beyond International - BBI على المشاركة في الفعالية كشريك داعم، تجسيداً لالتزامها المستمر بتمكين المرأة والاهتمام بجمالها وصحتها في كل الأوقات، ولا سيما في هذا الشهر الذي يسلّط الضوء على قضايا المرأة الصحية والنفسية. وقد ألقى أ/ إسلام متولي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة BBI، كلمة افتتاحية أكّد فيها على دور الشركة الرائد في دعم وتمكين المرأة من خلال منتجات العناية بالبشرة والشعر التي تساهم في تعزيز ثقة المرأة بنفسها وصحتها الجمالية.

عن انتربرنيل وفعالية هي تقدر - SHE CAN:

تُعد انتربرنيل شركة اجتماعية رائدة تهدف إلى تثقيف وإلهام وتمكين الأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبدء رحلتهم الريادية، و من خلال منهج متكامل يقوم على أربع ركائز أساسية - التوعية، والتعليم، وإتاحة الموارد، والتنمية الاقتصادية - تعمل انتربرنيل على بناء منظومة ريادية مستدامة تُسهم في تقليص الفجوة الاقتصادية بين الجنسين وتعزيز النمو الشامل.

وعلى مدى أكثر من عقد من الزمن، دعمت انتربرنيل آلاف رواد الأعمال، وساهمت في تحويل الأفكار إلى مشروعات مؤثرة، مع تركيز خاص على تمكين المرأة اقتصادياً داخل مصر وخارجها.

وتُعد فعالية SHE CAN -التي تنفذها انتربرنيل- الحدث الأكبر المخصص لريادة الأعمال النسائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي الفعالية الرئيسية التي تنظمها انتربرنيل سنوياً تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، و توفر هذه المنصة مساحة تفاعلية تجمع بين التعلّم، وتبادل الخبرات، وبناء العلاقات، وفرص الاستثمار.

وقد نجحت SHE CAN على مرّ السنوات في إلهام آلاف السيدات وربطهن بفرص حقيقية للنمو والتطور، لتصبح رمزاً للابتكار والشمول والتغيير الإيجابي، ومحفزاً رئيسياً يدفع مسيرة ريادة الأعمال النسائية في مصر والمنطقة نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

-انتهى-

#بياناتشركات