xBites، Voom و Net Zero Build تحصد فرص لتقديم حلول مبتكرة تعزز استدامة القطاع وتسرع وتيرة التحول الرقمي

القاهرة: شهدت فعاليات اليوم الختامي لمعرض سيتي سكيب 2025 إعلان نتائج النسخة الأحدث من التحدي الإقليمي الرائد Egypt Proptech Challenge ، في مجال التكنولوجيا العقارية (PropTech) وحلول تكنولوجيا التشييد (ConTech)، والتي نظمتها شركة إنفورما بالشراكة مع غلوبال 500 وعدد من المؤسسات الداعمة للابتكار وريادة الأعمال.

وقد نجحت هذه الشركات الناشئة في الوصول إلى مراحل متقدمة من التحدي، وهي: xBites، وVoom، و Net Zero Build في تقديم حلول مبتكرة تم اختيارها من بين عشرات المشاركات القادمة من مصر، الخليج، وإفريقيا، لتتصدر المنافسة بفضل نماذج أعمالها التي تجمع بين الاستدامة، والمدن الذكية، والتحول الرقمي في القطاع العقاري.

سلط هذا الحدث الضوء على الدور المتنامي لتكنولوجيات البناء والتشييد في إعادة تشكيل ملامح السوق العقاري المصري والإقليمي، حيث استعرضت الشركات المشاركة أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلول البناء المستدام. وتأتي هذه المبادرات في وقت يتسارع فيه التوجه نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء في السوق العقاري.

من جهته أكد روبير دانيال، مدير معرض سيتي سكيب مصر "إن نجاح النسخة الحالية من Egypt PropTech Challenge يعكس مكانة مصر المتنامية كمركز إقليمي لاحتضان الشركات الناشئة المبتكرة، خاصةً في مجالات المدن الذكية والاستدامة الرقمية، كما يعزز ذلك من قدرة السوق العقاري المصري على المنافسة عالمياً عبر دمج أحدث حلول التكنولوجيا في مراحل التطوير والتسويق والإدارة."

من جانبه، أوضح عز الدين زعزع، مدير البرامج في شركة غلوبال 500، أن المشاركين في التحدي سيحصلون على الدعم اللازم لتطوير مسيرتهم الريادية وتعزيزها بشكل أكبر، بالإضافة إلى برامج لتسريع الأعمال مقدمة من شركاء استراتيجيين، أبرزهم WRK+ (The GrEEK Campus & MQR)، بما يتيح لهم الوصول إلى منظومة أوسع من الموارد.

جدير بالذكر أن تحدي Egypt Proptech Challenge يمثل منصة محورية لتمكين الجيل الجديد من رواد الأعمال في القطاع العقاري، حيث يجمع بين الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا لإعادة صياغة مستقبل التطوير العقاري في مصر والمنطقة.

-انتهى-

#بياناتشركات

