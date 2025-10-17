تاراغونا، إسبانيا، دبي، الإمارات العربية المتحدة: كرّمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية المدارس المتميزة المشاركة في الدورة الثالثة من جائزة حمدان EFQM التعليمية العالمية، وذلك خلال مؤتمر EFQM للأداء المستدام وحفل توزيع الجوائز العالمية لعام 2025، الذي عُقد يومي 15 و16 أكتوبر بمدينة تاراغونا الإسبانية، بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار في مجالات الجودة والتميّز المؤسسي حول العالم.

وتهدف مشاركة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية في المؤتمر إلى تكريم المدارس المشاركة في الدورة الثالثة من الجائزة، وإبراز تجربتها الرائدة في دمج نموذج EFQM ضمن منظومة التعليم، إضافة إلى توطيد العلاقات مع الشركاء الدوليين في مجالات التميز والجودة التعليمية، بما يسهم في تبادل الخبرات وترسيخ ممارسات التميز في التعليم على المستويين المحلي والعالمي.

وجاء هذا التكريم في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة حمدان بن راشد والمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة(EFQM) ، التي تهدف إلى تعزيز تطبيق معايير التميز المؤسسي في التعليم وإبراز أثرها الإيجابي على جودة الأداء المدرسي وتحسين المخرجات التعليمية.

وبهذه المناسبة، قال معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة: "تمثل جائزة حمدان EFQM التعليمية العالمية امتداداً لجهود المؤسسة في نشر ثقافة التميز المؤسسي في التعليم، وهي تؤكد أهمية الشراكة مع المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة(EFQM) في تبادل الخبرات الدولية وتطوير النماذج التعليمية وفق أرقى المعايير ، وقال " نحن فخورون بالمدارس التي تبنت هذا النموذج وأسهمت بجهودها في تعزيز جودة التعليم، بما يعكس التزام المؤسسة بدعم مسيرة التميز محلياً وعالمياً" ، مؤكداً أن مؤسسة حمدان تواصل إسهاماتها في دعم التوجه الوطني والعالمي نحو دعم التعليم وتأطير الجودة التعليمية لتكون أساساً في استراتيجيات التحسين والتطوير .

ومن جهته أكد السيد راسل لونغمير، الرئيس التنفيذي للمؤسسة لأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) أن جائزة EFQM التعليمية العالمية تجسد قوة القيادة الاستراتيجية، والعمل المشترك، والسعي الدؤوب نحو التميّز في مجال التعليم. فالإنجازات التي نحتفي بها اليوم تعبر عن جهود هذه المدارس و التزامها المستمر بالتحسين والابتكار. وفي المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، نفخر بشراكتنا مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية في أن نكون جزءاً من تلك المساعي التي تسهم في مساندة وتشجيع وتكريم المؤسسات التي تُسهم في صياغة مستقبل التعليم من خلال تمكين الطلبة، وإلهام المعلمين، ووضع معايير عالمية جديدة للجودة والأثر الإيجابي ونحن مستمرون مع مؤسسة حمدان في تقديم هذا الدعم للمدارس وتحقيق غايات الجودة التعليمية .

وأكد الدكتور راشد الريامي، عضو لجنة المقيمين، أن الجائزة أصبحت منصة عالمية لتكريم المؤسسات التعليمية التي تطبق أفضل الممارسات في الجودة والابتكار، مشيراً إلى أن المؤسسة تواصل دعمها لتطوير التعليم وفق المعايير العالمية التي تركز على الاستدامة والتميز المؤسسي.

وأوضح الدكتور الريامي أن التكريم في الدورة الثالثة من الجائزة شمل عدداً من المدارس من دولة الإمارات ودولة قطر تقديراً لجهودها في تطبيق نموذج حمدان EFQM التعليمي العالمي وتحقيق نتائج متميزة في مجالات الجودة والتميز المؤسسي. فقد حصلت مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا في الدوحة على التقييم الأعلى وفازت بالمركز الأول في الدورة الثالثة، فيما نالت عدة مدارس في دولة الإمارات تقييمات متقدمة ضمن المستويات المختلفة للنموذج، من بينها مجمع زايد التعليمي في دبا الفجيرة (خمس نجوم)، ومجمعا زايد التعليمي في البرشاء – دبي والمنتزه – عجمان ومدرسة المنار النموذجية في الشارقة (أربع نجوم)، إضافة إلى مدرسة دبي للتربية الحديثة ومدرسة أم غافة في العين (ثلاث نجوم).

من جهة أخرى شارك كل من الدكتورة جميلة الهنداسي، مديرة مجمع زايد التعليمي في دبا الفجيرة، والدكتور مايكل شاين بارتلت، مدير مدرسة دبي للتربية الحديثة، والدكتور راشد الريامي عضو لجنة المقيمين في جلسة بعنوان "EFQM في التعليم – نموذج حمدان EFQM ، حيث تناولت الجلسة ممارسات التميز المؤسسي والأثر الملموس لتطبيق نموذج حمدان EFQM على جودة التعليم ومخرجات الطلبة.

وشهدت فعاليات المؤتمر الختامية تنظيم حفل Global Award Gala مساء الخميس، حيث تم الإعلان الرسمي عن نتائج جائزة حمدان EFQM التعليمية العالمية وتكريم المدارس الفائزة إلى جانب توزيع شهادات التقدير.

-انتهى-

#بياناتحكومية